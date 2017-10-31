Кабмин собирается ввести механизмы поддержки для россиян, приобретающих машины с электрическими двигателями. О предполагаемом материальном стимулировании покупателей электрокаров рассказали отечественные СМИ.
Наряду с льготами правительство обсуждает различные меры повышения спроса. Скажем, как вариант, государственные компании могут обязать обновлять автопарк, чтобы те покупали авто только с электромотором. Активно обсуждается возможность появления особой программы субсидирования и льготного автокредитования. Также собственникам торгово-развлекательных комплексов, например, могут давать серьезные льготы за оборудование электрозаправок, информируют "Известия".
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