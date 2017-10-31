В 2017 году в Самаре должны появиться первые зарядные станции для электромобилей. Электрозаправки будут расположены вблизи бизнес-центров, новых жилых комплексов и крупных отелей, сообщили в компании «МРСК Волги».

Всего в этом году планируют запустить пять электрозаправок. Они будут представлять собой панели …