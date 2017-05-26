Ученые из университета Калифорнии выяснили, что большинство решений человек принимает под давлением эмоций, а не разума. При этом сам человек думает, что руководствуется только знаниями и логикой.

Специалисты в ходе своей работы исследовали, как влияют внешние факторы на принятие человеком …