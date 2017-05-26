Уникальную технологию создали в Сибирском федеральном университете. Благодаря ей компьютер получит возможность определить, какую эмоциональную окраску имеет текст.
Ученые выделили слова и сочетания (маркеры), которые описывают главные эмоции людей, в частности страх, гнев, радость, удивление. Далее появились соответствующие лингвистические модели.
Присутствие в тексте тех или иных маркеров позволяет компьютеру сделать вывод по поводу содержащихся в нем эмоций, а также оценить, насколько эти переживания сильные.
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В процессе исследований на побережье Волги в Ульяновской области палеонтологи нашли череп неизвестной науке рептилии. По словам специалистов, находка принадлежит необычному виду морских плиозавров.
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26 мая 2017, 05:33
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Древнейшую «картинную галерею» обнаружили в пещере в Эфиопии
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Ученые заявили, что нашли в Турции библейский Ноев Ковчег
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25 мая 2017, 10:07
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24 мая 2017, 03:15
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24 мая 2017, 01:06
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24 мая 2017, 10:50
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Ученые: Многие решения человек принимает под давлением эмоций
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23 сентября 2016, 11:21