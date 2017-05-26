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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 23 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 25 мая 2017г 
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Британские ученые объяснили пользу негативных эмоций для будущего успеха

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Ученые назвали три основных продукта, необходимых для мужского здоровья

Ученые назвали три основных продукта, необходимых для мужского здоровья

Список из трех главных продуктов для поддержания мужского здоровья на хорошем уровне составил сексолог из Соединенных Штатов Фил Лемперт. На первой строке этого рейтинга оказались морепродукты, содержащие большое количество кислоты Омега-3. Она сохраняет на должном уровне число липидов в крови, 

24 мая 2017, 10:50
Ученые назвали лучшие физические упражнения для мозга

Ученые назвали лучшие физические упражнения для мозга

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23 мая 2017, 02:17
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Российский алгоритм распознавания эмоций признали лучшим в мире

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За плохие и приятные эмоции отвечают разные участки человеческого мозга

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Ученые: Многие решения человек принимает под давлением эмоций

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Специалисты в ходе своей работы исследовали, как влияют внешние факторы на принятие человеком 

23 сентября 2016, 11:21
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