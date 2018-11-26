На валютном рынке и в обменниках третий день подряд ажиотаж. Рубль стремительно падает. Евро уже продается за 80 рублей, а доллар по 65. Такой высокий курс был только в 2016-году.

Что делать в такой ситуации? Как скоро продавцы автомобилей и импортной …