2
22
19
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20.11.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 23.11.2018  
Все видео

Материалы по теме:

В каких валютах хранить сбережения

В каких валютах хранить сбережения

Один из главных российских финансовых экспертов, ныне председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин рекомендует хранить сбережения размером 1-2 млн рублей и меньше в рублях, потому что потом при расчётах и покупках все равно придётся вернуться к российской валюте. Однако суммы 
26 ноября 2018, 11:07
Castorama уходит из России

Castorama уходит из России

Британская Castorama объявила об уходе из России. Одна из крупнейших в Европе сетей гипермаркетов по продаже товаров для дома, дачи и ремонта закроет все свои магазины в России, в том числе в Самаре и Тольятти. Сейчас их в нашей 
22 ноября 2018, 12:01
В России могут обанкротиться до 20% застройщиков

В России могут обанкротиться до 20% застройщиков

До 20% застройщиков в ближайшее время могут обанкротиться. К таким выводам пришли эксперты "Центра конъюнктурных исследований" Высшей школы экономики в своём ежеквартальном докладе. Строительная отрасль испытывает серьёзные сложности и остаётся одной из самых проблемных. Улучшение положения девелоперов прогнозируется к середине 
21 ноября 2018, 11:47
Эксперты рассказали, введут ли акцизы на колбасу в России

Эксперты рассказали, введут ли акцизы на колбасу в России

Минимум на 30% могут вырасти цены на колбасу, сосиски и прочие подобные продукты в России уже к Новому году. Это произойдет в том случае, если кабмин одобрит инициативу представителей экспертного совета при правительстве о новом сборе на продукты переработки красного 
21 ноября 2018, 10:25
Эксперты рассказали, что будет с рублем

Эксперты рассказали, что будет с рублем

С 8 ноября российский минфин начнет закупать американскую валюту. В течение месяца ежедневно на это будет тратиться по 25 миллиардов рублей. В итоге уйдет рекордная сумма: почти 526 миллирдов. Для сравнения, в октябре на доллары потратили 475 миллиардов рублей, а 
7 ноября 2018, 10:53
Когда нужно начинать скупать валюту?

Когда нужно начинать скупать валюту?

Российский рубль сегодня незначительно, но укрепляется. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 22 октября, составляет 65 рублей 81 копейку. Евро — 75 рублей 32 копейки. Это на 50 копеек ниже закрытия предшествующей недели. Ослабление американской валюты происходит на фоне снижения 

22 октября 2018, 12:16
ВЦИОМ выяснил, что думают россияне о колебаниях курса доллара

ВЦИОМ выяснил, что думают россияне о колебаниях курса доллара

66% жителей страны хранит сбережения в рублях.
3 октября 2018, 11:02
Евро за 80 и доллар по 65: что дальше?

Евро за 80 и доллар по 65: что дальше?

На валютном рынке и в обменниках третий день подряд ажиотаж. Рубль  стремительно падает. Евро уже продается за 80 рублей, а доллар по 65. Такой высокий курс был только в 2016-году. 

Что делать в такой ситуации? Как скоро продавцы автомобилей и импортной 

11 апреля 2018, 01:41
Рубль сильно подешевел по отношению к доллару

Рубль сильно подешевел по отношению к доллару

Сегодня на валютных торгах ММВБ подешевела российская валюта. Относительно доллара США рубль подешевел на 59 копеек. Официальный курс "американца" на завтрашний день, установленный Банком России, составляет 57 рублей 22 копейки. Курс евро вырос на 43 копейки и составил 70 рублей 

6 февраля 2018, 03:51
Новые перспективы рубля: что ждет российскую валюту и фондовый рынок?

Новые перспективы рубля: что ждет российскую валюту и фондовый рынок?

Пока основное население страны отдыхало, на финансовых биржах кипела работа. За последние 6 дней рубль умеренно укрепился к основным валютам. Наиболее ликвидная пара доллар - рубль снизилась на 1%, до отметки 57 рублей за доллар. Давление на рубль, связанное с 

10 января 2018, 02:36
Сразу после праздников российский рубль серьезно укрепился

Сразу после праздников российский рубль серьезно укрепился

По курсу Центробанка на 11 мая, доллар подешевел на 46 копеек - до 58 рублей 8 копеек. Евро упал на 98 копеек – до 63 рублей 26 копеек. По оценке аналитиков, поддержала отечественную валюту крепнущая нефть. На новостях о намерениях 

10 мая 2017, 06:35
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх