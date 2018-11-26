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В каких валютах хранить сбережения
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26 ноября 2018, 11:07
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Castorama уходит из России
Британская Castorama объявила об уходе из России. Одна из крупнейших в Европе сетей гипермаркетов по продаже товаров для дома, дачи и ремонта закроет все свои магазины в России, в том числе в Самаре и Тольятти. Сейчас их в нашей …
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22 ноября 2018, 12:01
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В России могут обанкротиться до 20% застройщиков
До 20% застройщиков в ближайшее время могут обанкротиться. К таким выводам пришли эксперты "Центра конъюнктурных исследований" Высшей школы экономики в своём ежеквартальном докладе. Строительная отрасль испытывает серьёзные сложности и остаётся одной из самых проблемных. Улучшение положения девелоперов прогнозируется к середине …
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21 ноября 2018, 11:47
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Эксперты рассказали, введут ли акцизы на колбасу в России
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21 ноября 2018, 10:25
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Эксперты рассказали, что будет с рублем
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7 ноября 2018, 10:53
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Когда нужно начинать скупать валюту?
Российский рубль сегодня незначительно, но укрепляется. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 22 октября, составляет 65 рублей 81 копейку. Евро — 75 рублей 32 копейки. Это на 50 копеек ниже закрытия предшествующей недели. Ослабление американской валюты происходит на фоне снижения …
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22 октября 2018, 12:16
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ВЦИОМ выяснил, что думают россияне о колебаниях курса доллара
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3 октября 2018, 11:02
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Евро за 80 и доллар по 65: что дальше?
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11 апреля 2018, 01:41
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Рубль сильно подешевел по отношению к доллару
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6 февраля 2018, 03:51
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Новые перспективы рубля: что ждет российскую валюту и фондовый рынок?
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10 января 2018, 02:36
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Сразу после праздников российский рубль серьезно укрепился
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10 мая 2017, 06:35