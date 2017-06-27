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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Деньги в образование: самарским cтудентам отремонтируют общежития, а для детей откроют новые школы и сады

Деньги в образование: самарским cтудентам отремонтируют общежития, а для детей откроют новые школы и сады

В 2016 году в Самарской области открыли три новых школы. Из федерального бюджета на это было выделено 862 миллиона рублей. В этом году сдадут в эксплуатацию еще две в столице губернии и одну в Сергиевском районе. А в 2018-м, если 

27 июня 2017, 11:59
С самыми успешными школьниками региона встретился губернатор

С самыми успешными школьниками региона встретился губернатор

С самыми успешными школьниками региона встретился глава Самарской области Николай Меркушкин. Победителями акции "Губернаторский дневник" стали десять учеников, получивших в течение четверти наибольшее количество "пятерок". Это жители Большеглушицкого, Большечерниговского, Волжского, Пестравского, Сызранского районов, Самары и Новокуйбышевска.
По словам Николая Меркушкина, 

9 июня 2017, 05:01
Сегодня самарские школьники пишут ЕГЭ по русскому языку

Сегодня самарские школьники пишут ЕГЭ по русскому языку

Тесты на грамотность пройдут 12 191 человек. Всего открыто 89 пунктов проведения экзамена, из них 8 - на дому, для участников с ограниченными возможностями здоровья. Одна из незрячих выпускниц для выполнения заданий будет использовать шрифт Брайля. На протяжении всей экзаменационной 

9 июня 2017, 12:20
Для 9000 самарцев устроили математические испытания

Для 9000 самарцев устроили математические испытания

В среду, 31 мая, одиннадцатиклассники Самарской области сдают единый госэкзамен по математике базового уровня. Заявления на участие в ЕГЭ подали более 9000 выпускников. Контрольно-измерительные материалы содержат 20 заданий, на решение которых отводится 3 часа. Тесты проходят в 15 школах Самары. 

31 мая 2017, 11:46
Готовность номер один: Самарские школы в ожидании ЕГЭ

Готовность номер один: Самарские школы в ожидании ЕГЭ

Уже в следующий понедельник стартует экзаменационная пора. В первый день ЕГЭ выпускники покажут свои знания по таким дисциплинам, как география и информатика.
В Самаре будут работать 28 пунктов проведения Единого государственного экзамена. На данный момент все подготовительные мероприятия завершены. Специально 

23 мая 2017, 09:20
В России ЕГЭ по истории станет обязательным

В России ЕГЭ по истории станет обязательным

В России станет обязательным ЕГЭ по истории. Об этом заявила министр образования и науки Ольга Васильева на лекции в Военной академии Генштаба.
По словам Васильевой, это произойдет в 2020 учебном году. Как отметила министр, выпускник средней школы после полного курса 

19 мая 2017, 02:10
Телеведущая в Боснии и Герцеговине уволена за подработку проституткой

Телеведущая в Боснии и Герцеговине уволена за подработку проституткой

В Боснии и Герцеговине руководство телеканала Pink уволило телеведущую Сенаду Нуркич, которая, как утверждается, подрабатывала проституткой. Об этом информирует The Sun.
Совет директоров заявил о закрытии шоу-проекта, в котором Нуркич была ведущей. Это решение появилось после того, как 26-летняя теледива, 

12 апреля 2017, 12:12
Скандалом с волейболистом в аэропорту Самары займутся следователи

Скандалом с волейболистом в аэропорту Самары займутся следователи

Приволжское следственное управление на транспорте СКР начало проверку по факту инцидента в самарском аэропорту Курумоч. Как уже сообщала «ТЕРРА», на борту самолета авиакомпании «Победа» произошел скандал с участием 20-летнего волейболиста новоуренгойской команды «Факел» Александра Кимерова. По предварительной информации, рослый 
15 марта 2017, 05:01
В блогах: про встречи самарских выпускников

В блогах: про встречи самарских выпускников

Блогер mihail_ivanovic решил выяснить у самарцев, "ходили ли они на вечер встречи выпускников"? "В прошедшую субботу на встречу одноклассников одной из самарских школ пришло всего 5 человек. И такая тенденция наблюдается не первый год. Хотя в этом году заранее 
7 февраля 2017, 04:56
Самарские выпускники справились с итоговым сочинением

Самарские выпускники справились с итоговым сочинением

Выпускники Самарской области справились с итоговым сочинением, которое писали 7 декабря. Зачет получили 12 570 старшеклассников – это 99,5% от их общего числа. Успешно сданное сочинение является допуском к государственной итоговой аттестации по программам среднего образования. На выбор было предложено 

29 декабря 2016, 03:56
ФСБ проводит чистку своей Академии после скандального заезда выпускников

ФСБ проводит чистку своей Академии после скандального заезда выпускников

По результатам служебной проверки ряд руководителей учебного заведения уволят, других понизят в должности, говорится в официальном сообщении Федеральной службы безопасности. Причина разбирательства – массовый выезд выпускников Академии госбезопасности на 30 одинаковых Мерседес Гелендваген по улицам столицы, который вызвал широкий общественный 
14 июля 2016, 09:21
ЕГЭ по русскому языку в Самарской области сдавали 14 тысяч выпускников

ЕГЭ по русскому языку в Самарской области сдавали 14 тысяч выпускников

Сегодня, 30 мая, школьники сдавали первый обязательный экзамен - русский язык. Это самое массовое испытание - его проходят почти 700 тысяч человек в стране, а в Самарской области - 14 тысяч.

Чтобы получить школьный аттестат, нужно набрать не менее 
30 мая 2016, 02:36
В Самаре мужчина испражнился на стол в одном из элитных ресторанов

В Самаре мужчина испражнился на стол в одном из элитных ресторанов

Вчера, 15 апреля, в одном из элитных самарских ресторанов произошел весьма удивительный и вызывающий инцидент.
 
Как передает портал 123ru.net, примерно во второй половине дня один из посетителей заказал пару блюд и напиток на сумму 2680 рублей. Когда ему 
16 апреля 2016, 04:57
Евгений Цыганов променял жену и семерых детей на актрису Юлию Снигирь

Евгений Цыганов променял жену и семерых детей на актрису Юлию Снигирь

Популярный киноактер Евгений Цыганов не устает удивлять публику. Буквально на днях он стал отцом седьмого ребенка, рожденного гражданской супругой Ириной Леоновой. И вот неожиданный поворот: любимец женщин покидает мать своих семерых детей и уходит к новой возлюбленной – молодой перспективной 
28 сентября 2015, 03:51
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