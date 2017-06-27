В Адыгее уволили чиновницу районного управления образования, дочь которой, по утверждению одной из учениц, несправедливо получила медаль за особые успехи. Напомним детали этой истории.
Одна выпускница средней школы №1 Тахтамукайского района, обращаясь со сцены с речью, сначала поблагодарила преподавателей за полученные от них знания, а затем заявила, что ее одноклассница незаслуженно получила медаль, являясь дочерью руководителя районного управления образования.
Обличительное выступление опубликовали в Instagram, после чего история получила широкий общественный резонанс. Местные власти были вынуждены начать проверку, и в итоге чиновница, чья дочь получила медаль «За особые успехи в учении», лишилась места работы.
Сообщается, что женщина не имела права быть в качестве организатора ЕГЭ там, где сдавала экзамены ее дочь. Как утверждается, дочь экс-чиновницы показала следующие результаты: математика – 33 балла, обществознание – 56, русский язык – 69. Появилась информация, что девушка решила добровольно сдать медаль. Кроме того, директору школы объявлен выговор.
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