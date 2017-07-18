Федеральная антимонопольная служба (ФАС) нашла нарушения в тарифных планах "большой четвёрки" сотовых операторов ("Вымпелком", МТС, "Мегафон" и "Т2 мобайл"), и фактически, по мнению экспертов, потребовала отменить роуминг по РФ. Как сообщает ФАС, операторы должны изменить тарифы на услуги связи в поездках по России, исключив необоснованную разницу цен с тарифами домашнего региона.
В результате анализа ценовых предложений, а также специфики технической организации оказания услуг связи эксперты ФАС выяснили, что данные действия ни экономически, ни технологически не обоснованы. Такой вывод следует из официального сообщения на портале ведомства.
На то, чтобы выполнить предписания, операторам дали две недели. При этом за 10 дней до изменений тарифных планов они должны предупредить всех своих абонентов.
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