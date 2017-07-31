О том, что четверка крупнейших сотовых операторов нарушает антимонопольное законодательство, сообщил замглавы ФАС Анатолий Голомолзин. Также он добавил, что абоненты сотовых операторов должны получать услугу связи в роуминге по таким же ценам, как в своем регионе. И только тогда ценовая политика в отношении роуминга будет справедливой для всех пользователей.
Как считают специалисты ведомства, на данный момент абоненты операторы мобильной связи получают услугу связи в роуминге по завышенной монопольной цене. У “большой четверки”, в которую входит «Вымпелком», МТС, «Мегафона» и Tele2 , есть время до середины августа снизить цены на национальный роуминг.
Как пишет “Ъ”, представитель Tele2 отметил, что компания считает свои тарифы экономически обоснованными, и в случае снижения цен на роуминг выполнить предписание ФАС за столь короткий срок будет невозможно.
Ранее операционный директор «МегаФона» Анна Серебряникова заявила, что и "Мегафон" считает требование ФАС невыполнимым. В случае отмены роуминга оператор понесет большие финансовые затраты, которые нечем будет возместить.
Мы уже писали о том, что должно стать с ценами после отмены роуминга по мнению ФАС. Как заявили в Федеральной антимонопольной службе, отмена роуминга внутри России не должна повлиять на тарифную политику сотовых операторов. Компании могут компенсировать потери и без повышения цен, только за счет увеличения продаж.
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