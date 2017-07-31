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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 31 июля 2017г 
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Материалы по теме:

Что станет с ценами после отмены роуминга?

Что станет с ценами после отмены роуминга?

Отмена роуминга внутри России не должна повлиять на тарифную политику сотовых операторов, заявили в Федеральной антимонопольной службе. Упразднение процедуры предоставления услуг связи абонентам вне зоны обслуживания «домашних» сетей приведет к среднему росту тарифов на «доли копейки за минуту», утверждают в 

31 июля 2017, 03:20
В России хотят снизить льготы на электроэнергию

В России хотят снизить льготы на электроэнергию

Федеральная антимонопольная служба предложила сократить льготы по оплате электроэнергии для населения. В ведомстве считают, что нужно ликвидировать так называемое перекрестное субсидирование отрасли. Изменения коснутся прежде всего горожан, пользующихся электроплитками, и сельских жителей, для которых действует скидка до 30%. Сейчас разницу 

28 июля 2017, 03:21
Как в Самаре устраняли конкурентов?

Как в Самаре устраняли конкурентов?

У антимонопольной службы возникли претензии к региональному минстрою. Против него завели дело о нарушении закона «О защите конкуренции». Антимонопольщики считают, что в ведомстве намеренно создали некую фирму «Строй Центр», для того чтобы предоставлять ей преимущественные условия для «участия в конкурсе 

19 июля 2017, 05:02
ФАС дала операторам связи две недели на изменение тарифов

ФАС дала операторам связи две недели на изменение тарифов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) нашла нарушения в тарифных планах "большой четвёрки" сотовых операторов ("Вымпелком", МТС, "Мегафон" и "Т2 мобайл"), и фактически, по мнению экспертов, потребовала отменить роуминг по РФ. Как сообщает ФАС, операторы должны изменить тарифы на услуги связи в 

18 июля 2017, 08:34
На 18% дороже: Покупки россиян в зарубежных интернет-магазинах могут обложить НДС

На 18% дороже: Покупки россиян в зарубежных интернет-магазинах могут обложить НДС

В Федеральной антимонопольной службе появилась идея заменить таможенные пошлины для приобретений в иностранных интернет-магазинах на НДС. По данным «Известий», такое новшество может вызвать подорожание товаров для отечественного потребителя на 18%.
На совещании в ФАС было заявлено, что иностранным торговым структурам 

14 июля 2017, 12:22
Домоседам придется доплачивать за звонки путешественников?

Домоседам придется доплачивать за звонки путешественников?

Минкомсвязи России выступило против отмены роуминга в стране. Эта мера антисоциальная и только приведет к росту тарифов, уверены в ведомстве. Если запретить выделять роуминг в отдельную услугу, то затраты на обслуживание путешествующих абонентов будут перераспределены на всю тарифную линейку и 

11 июля 2017, 01:53
Осторожней с MMS: новый мобильный вирус уже принес хакерам 1,5 млн долларов

Осторожней с MMS: новый мобильный вирус уже принес хакерам 1,5 млн долларов

Будьте осторожней с MMS. Более 14 млн устройств по всему миру успел заразить новый мобильный вирус CopyCat. Зловредное мультимедийное сообщение успешно проникает на устройства на платформе Android. По словам специалистов, вирус незаметно загружается и прописывается в операционке, а затем начинает 

10 июля 2017, 06:58
Долгий разговор: В Госдуму внесли законопроект об отмене национального роуминга

Долгий разговор: В Госдуму внесли законопроект об отмене национального роуминга

Госдума рассмотрит законопроект об отмене внутреннего роуминга на территории России. Как напомнили авторы инициативы, такой отказ сейчас является мировой тенденцией.
Подобным путем пошли как в Соединенных Штатах, так и в странах Европы. Внутренний роуминг устанавливался в Российской Федерации в качестве 

28 июня 2017, 02:07
Европейская халява: Роуминг в Евросоюзе стал бесплатным

Европейская халява: Роуминг в Евросоюзе стал бесплатным

В государствах Евросоюза сегодня начал работать закон об отмене международного роуминга. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал этот день историческим.
Накануне Еврокомиссия выступила со специальным заявлением. Теперь европейцы, разъезжающие в пределах ЕС, получили возможность звонить, писать и общаться посредством мобильных устройств 

15 июня 2017, 12:14
На случай катастрофы: в Самаре придумали, как организовать бесперебойную мобильную связь без вышек

На случай катастрофы: в Самаре придумали, как организовать бесперебойную мобильную связь без вышек

Ученые Самарского и Крымского университетов придумали, как организовать бесперебойную мобильную связь, если вдруг вышки операторов-сотовиков перестанут работать.

«Современные смартфоны способны создавать самоорганизующиеся сети - находить другие мобильные устройства, передавать сигнал от одного аппарата другому через bluetooth или по wi-fi, превращаясь таким 

6 июня 2017, 04:31
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