7
45
58
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 25 декабря 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
  .d8888b.    .d8888b.   888b     d888  8888888888            .d8888b.   888888b.   
 d88P  Y88b  d88P  Y88b  8888b   d8888  888                  d88P  Y88b  888  "88b  
        888  888    888  88888b.d88888  888                  888    888  888  .88P  
      .d88P  Y88b. d888  888Y88888P888  8888888     888d888  Y88b. d888  8888888K.  
  .od888P"    "Y888P888  888 Y888P 888  888         888P"     "Y888P888  888  "Y88b 
 d88P"              888  888  Y8P  888  888         888             888  888    888 
 888"        Y88b  d88P  888   "   888  888         888      Y88b  d88P  888   d88P 
 888888888    "Y8888P"   888       888  888         888       "Y8888P"   8888888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Билеты на предновогодние поезда в Самару почти распроданы

Билеты на предновогодние поезда в Самару почти распроданы

Компания РЖД на новогодние праздники запустит 610 дополнительных поездов - это на 8,5 процентов больше, чем в прошлом году. Однако не исключено, что на ряде направлений билет в плацкартный вагон купить будет сложно. Федеральная пассажирская компания использовала почти все допустимые 

19 декабря 2017, 04:54
ФАС: увеличение цен на топливо после 1 января 2018 года не ожидается

ФАС: увеличение цен на топливо после 1 января 2018 года не ожидается

Ранее эксперты предсказывали повышение цен на топливо, после того как стало известно об увеличении ставки акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо на 50 копеек в расчете на 1 литр с 1 января 2018 года.

Как пишет ТАСС со ссылкой на 

19 декабря 2017, 03:31
Самарское УФАС расследует дело о сговоре при строительстве поликлиники в Южном городе

Самарское УФАС расследует дело о сговоре при строительстве поликлиники в Южном городе

Расследование дела о сговоре при строительстве поликлиники стоимостью более 300 миллионов рублей в микрорайоне «Южный город» близится к завершению. Напомним, по мнению самарского УФАС, возведение объекта началось еще в 2016 году, хотя торги по определению подрядчика объявили только в апреле 

15 декабря 2017, 07:05
Выводы ФАС о сговоре между самарскими медфирмами подтвердили в Москве

Выводы ФАС о сговоре между самарскими медфирмами подтвердили в Москве

В Москве Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение Федеральной антимонопольной службы, которая ранее уличила самарские фирмы «Фарм СКД» и «Новофарм» в картельном сговоре и затем оштрафовала их на 90 млн рублей. По версии ФАС, два общества создали видимость конкуренции при 

15 декабря 2017, 05:59
Самара: ФАС уличила управление капстроительства в нарушении закона

Самара: ФАС уличила управление капстроительства в нарушении закона

Федеральная антимонопольная служба уличила областное казенное учреждение «Управление капитального строительства» в нарушении закона о контрактной системе. При проведении тендера на строительство поликлиники за 40 миллионов рублей в самарском микрорайоне Южный Город организация установила в документации к аукциону такие требования к 

28 ноября 2017, 10:10
За спекуляции билетами на ЧМ-2018 введут штраф до 1 млн рублей

За спекуляции билетами на ЧМ-2018 введут штраф до 1 млн рублей

Правительство России предложило штрафовать на сумму до 1 миллиона рублей спекулянтов билетами на матчи ЧМ-2018. Соответствующий проект поправки в административный кодекс опубликован на сайте кабмина. Радикальная мера «позволит выполнить обязательства России перед FIFA в части запрета на незаконную реализацию входных 

15 ноября 2017, 02:08
В Самарское УФАС пожаловались на РЖД

В Самарское УФАС пожаловались на РЖД

Управление ФАС по Самарской области возбудило в отношении филиала ОАО «РЖД» Куйбышевской железной дороги дело по признакам нарушения требований антимонопольного законодательства. Поводом послужило обращение компании «ВолгаУралТранс», которая является собственником железнодорожных путей необщего пользования, примыкающих к станциям Безымянка, Кряж, Жигулевское Море, 

8 ноября 2017, 06:01
Компания СКС отсудила у РЖД 31 миллион рублей

Компания СКС отсудила у РЖД 31 миллион рублей

Компания «Самарские коммунальные системы» (СКС) выиграла у РЖД в суде более 31 миллиона рублей. Как уже сообщала «ТЕРРА», в арбитражном суде Самарской области ресурсоснабжающая организация требовала взыскать с РЖД почти 23,5 миллиона рублей за сброс сточных вод, в которых было 

8 ноября 2017, 05:11
ФАС: Цены на билеты в плацкарт должны стать ниже на 10%

ФАС: Цены на билеты в плацкарт должны стать ниже на 10%

Эксперты Федеральной антимонопольной службы выступили с инициативой снизить цены на железнодорожные билеты на 10%. Об этом журналистам поведал замруководителя ФАС Александр Редько.
По его словам, поднимать стоимость билетов в плацкартные и общие вагоны, отталкиваясь исключительно от увеличения зарплат населения, - 

1 ноября 2017, 10:06
РЖД наймет сопровождающих для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья

РЖД наймет сопровождающих для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья

В Самаре инвалидов на железнодорожном вокзале начнут сопровождать специально обученные люди, говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению подрядчика объявили «Российские железные дороги». На эти цели госкомпания готова потратить почти 20 миллионов рублей.

Согласно техзаданию, кроме Самары исполнитель будет 

12 октября 2017, 10:33
В Сызрани поезд сбил женщину

В Сызрани поезд сбил женщину

Недалеко от Сызрани, на перегоне от станции Новообразцовое до станции Сызрань-2, на железнодорожных путях погибла 70-летняя женщина. Она шла по шпалам и, видимо, не слышала звука приближающегося состава. Удар оказался смертельным. Детали трагедии выясняют следователи.   
7 сентября 2017, 01:36
Маркетологи Казахстана в ударе этим летом

Маркетологи Казахстана в ударе этим летом

2 августа казахский сервис по бронированию авиабилетов Chocotravel выложил на свой канал в Youtube бурно обсуждаемый рекламный ролик.
7 августа 2017, 05:14
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх