Антимонопольное ведомство заявило, что Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочернее предприятие РЖД) устанавливает свои требования к переоформлению билетов, идущие вразрез с интересами пассажиров. Как утверждается, ФПК нарушает установленные нормы при переоформлении билетов граждан на другой поезд.
В итоге, отмечается в сообщении, пассажиру приходится оплатить и сбор за переоформление, и появившуюся разницу в стоимости билетов. По словам экспертов ФАС, ФПК предъявляет избыточные требования и злоупотребляет своим положением. При этом пока не оговаривается, какие именно меры примут к компании.
Также «Известия» напоминают, что на железной дороге могут ввести услугу по перевозке детей без сопровождения взрослых. Согласно планам ФПК, несовершеннолетние будут находиться под наблюдением начальника поезда и проводника вагона на специально предназначенных для них местах.
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