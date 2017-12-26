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«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

ФАС выявила нарушения при переоформлении билетов РЖД

ФАС выявила нарушения при переоформлении билетов РЖД

Антимонопольное ведомство заявило, что Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочернее предприятие РЖД) устанавливает свои требования к переоформлению билетов, идущие вразрез с интересами пассажиров. Как утверждается, ФПК нарушает установленные нормы при переоформлении билетов граждан на другой поезд.
В итоге, отмечается в сообщении, 

25 декабря 2017, 05:23
В Самаре водитель на такси залетел под трамвай

В Самаре водитель на такси залетел под трамвай

В понедельник, 25 января, в Самаре водитель на легковом автомобиле с логотипом службы такси залетел под трамвай. Это произошло на улице Советской. Фото с места ДТП появилось в социальной сети.

«25 декабря, 10:00, улица Советская: таксист не уступает трамваю», 
25 декабря 2017, 01:17
ФАС: увеличение цен на топливо после 1 января 2018 года не ожидается

ФАС: увеличение цен на топливо после 1 января 2018 года не ожидается

Ранее эксперты предсказывали повышение цен на топливо, после того как стало известно об увеличении ставки акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо на 50 копеек в расчете на 1 литр с 1 января 2018 года.

Как пишет ТАСС со ссылкой на 

19 декабря 2017, 03:31
Самарское УФАС расследует дело о сговоре при строительстве поликлиники в Южном городе

Самарское УФАС расследует дело о сговоре при строительстве поликлиники в Южном городе

Расследование дела о сговоре при строительстве поликлиники стоимостью более 300 миллионов рублей в микрорайоне «Южный город» близится к завершению. Напомним, по мнению самарского УФАС, возведение объекта началось еще в 2016 году, хотя торги по определению подрядчика объявили только в апреле 

15 декабря 2017, 07:05
Выводы ФАС о сговоре между самарскими медфирмами подтвердили в Москве

Выводы ФАС о сговоре между самарскими медфирмами подтвердили в Москве

В Москве Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение Федеральной антимонопольной службы, которая ранее уличила самарские фирмы «Фарм СКД» и «Новофарм» в картельном сговоре и затем оштрафовала их на 90 млн рублей. По версии ФАС, два общества создали видимость конкуренции при 

15 декабря 2017, 05:59
NASA вместе с Uber запустят летающее такси к 2020 году

NASA вместе с Uber запустят летающее такси к 2020 году

Корпорация Uber совместно с американским космическим ведомством NASA собирается создать «летающее такси». Согласно последним планам, тестовые испытания пройдут в 2020 году в Лос-Анджелесе и Дубае.
Транспортные средства, способные перевозить 4 пассажиров, будут иметь функцию вертикального взлета и такой же посадки. 

9 ноября 2017, 10:04
ФАС возбудила дело о картеле поставщиков медицинских изделий

ФАС возбудила дело о картеле поставщиков медицинских изделий

Федеральная антимонопольная служба РФ завела дело о картеле поставщиков медицинских изделий на 185 аукционах. Об этом информируют отечественные агентства со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Как отмечается, участники закупок на поставку эндопротезов, имплантов для остеосинтеза, расходных материалов для травматологии и прочих 

23 октября 2017, 03:04
Госдума рассмотрит законопроект о страховании пассажиров такси

Госдума рассмотрит законопроект о страховании пассажиров такси

Законопроект об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков, которые оформляют договора с легковыми такси, и о единых правилах работы агрегаторов такси внесен в Государственную думу.
Поправки авторы планируемого новшества хотят внести в новую версию закона об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика 

12 октября 2017, 09:12
Сговорились на дорогах: ФАС возбудила дело против трех компаний

Сговорились на дорогах: ФАС возбудила дело против трех компаний

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело против трех компаний, подозреваемых в организации картельного сговора по поддержанию цен при ремонте автодорог федерального значения, сообщается на официальном сайте ведомства. Победители определялись участниками соглашения заранее. В результате начальная максимальная цена контракта снижалась не 

5 октября 2017, 08:03
Договорились: ФАС обнаружила картельный сговор по строительству и ремонту дорог

Договорились: ФАС обнаружила картельный сговор по строительству и ремонту дорог

Федеральная антимонопольная служба завела дело о картеле, обвиняемом в антиконкурентном сговоре с целью поддержания цен на торгах по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автодорог федерального значения. Об этом информируют российские агентства со ссылкой на представителей службы.
Общая сумма контрактов, оформленных 

5 октября 2017, 09:38
Преступление века: Сызранец выхватил 2 блока сигарет и скрылся … на такси

Преступление века: Сызранец выхватил 2 блока сигарет и скрылся … на такси

В полиции Сызрани поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина, находясь в кафе по улице Степана Разина, совершил открытое хищение табачных изделий и денежных средств.
 
Сотрудники полиции выяснили: злоумышленник вбежал в кафе, сильно оттолкнул продавца от кассы, после чего 

17 сентября 2017, 06:32
Штраф от ФАС за картельный сговор

Штраф от ФАС за картельный сговор

Федеральная антимонопольная служба назначила минимальный штраф компании  «Автодорстрой», которая призналась  в участии в картельном сговоре. Сумма штрафа составила всего 930 тыс. рублей.
По данным контролирующего ведомства, в июле 2017 года ООО ПСК «Волга», «Автодоринжиниринг», «СтройМонтажКомплект" и «Автодорстрой» уличили в заключении 

13 сентября 2017, 05:00
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