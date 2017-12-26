Ранее эксперты предсказывали повышение цен на топливо, после того как стало известно об увеличении ставки акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо на 50 копеек в расчете на 1 литр с 1 января 2018 года.

Как пишет ТАСС со ссылкой на …