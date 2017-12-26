Эксперты Федеральной антимонопольной службы РФ рассказали о вероятных картельных соглашениях агрегаторов такси по увеличению цены поездок в предновогодний период. Как отметили эксперты службы, от россиян в последнее время стали гораздо чаще приходить жалобы на увеличение стоимости в 2, а то и в 3 раза.
В результате была инициирована проверка компаний, ведь стоимость услуг выросла синхронно, рассказывает ТАСС. По результатам своей работы ведомство примет решение о наличии или отсутствии нарушений антимонопольного законодательства.
Вместе с тем, отдельные представители компаний отмечают, что по причине традиционно для этого периода возросшего спроса на извоз автоматически применяется повышающий коэффициент, чтобы на линию вышло больше таксистов. Так или иначе, точка в этой истории еще не поставлена.
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