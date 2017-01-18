Антимонопольное ведомство страны намерено возобновить проверки цен в точках общественного питания российских аэропортов. В последний раз подобные меры принимались ФАС четыре года назад.
На существующую проблему высоких цен в кафе и ресторанах, расположенных в аэропортах, обратил внимание один из сенаторов во время заседания Совфеда сегодня, 18 января. При этом было отмечено, что в некоторых точках общепита цены завышены в 10 раз и даже более этого.
Глава ФАС Игорь Артемьев незамедлительно ответил на данное обращение, заявив, что антимонопольная служба «с удовольствием» возобновит проверки ценообразования в заведениях общественного питания на территориях аэропортов. Он также сообщил, что в своё время ведомство занималось такой работой, и несколько доминирующих на своём рынке кафе были оштрафованы. Однако это было около четырех лет назад.
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