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Бункер S

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Материалы по теме:

За последний месяц в России 25 производителей изменили цены на автомобили

За последний месяц в России 25 производителей изменили цены на автомобили

В течение месяца 25 автопроизводителей изменили цены на свои модели. Об этом говорят эксперты аналитического агентства «Автостат», которые провели исследование с участием всех автоконцернов, официально представленных в России.
Ряд компаний еще до новогодних праздников решил изменить цены на свои автомобили. 

18 января 2017, 05:15
BMW объявил рублевые цены нового седана 5-Series

BMW объявил рублевые цены нового седана 5-Series

Всемирно известный концерн BMW объявил официальную стоимость своего седана 5-Series нового поколения для российского автомобильного рынка. За базовую комплектацию автолюбителям придется выложить сумму от 2,7 млн рублей.
За аналогичную модель с полным приводом нужно будет доплатить еще порядка 200 тыс. 

18 января 2017, 09:37
ФАС примет меры против чрезмерного повышения цен на лекарства

ФАС примет меры против чрезмерного повышения цен на лекарства

В России сильно завышены цены на дорогие лекарства, к такому выводу пришли в Федеральной антимонопольной службе. Ведомство обнаружило почти 100 позиций дорогостоящих препаратов, торговая наценка на которые достигала нескольких десятков процентов. Речь идет о лекарствах, предназначенных для лечения ВИЧ, гепатитов 

17 января 2017, 03:31
Спор из-за повышения тарифов на холодную воду продолжится в Самаре

Спор из-за повышения тарифов на холодную воду продолжится в Самаре

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оспорит решение московского арбитража – столичный суд признал незаконным повышения тарифов на холодную воду и водоотведение в Самаре. Оспорить это представители ведомства намерены в Одиннадцатом арбитражном апелляционном суде в Самаре, жалобу направят до 29 января, сообщили 
16 января 2017, 05:10
Как будут меняться цены на жильё в Самаре

Как будут меняться цены на жильё в Самаре

В 2016 году рынок жилой недвижимости стал рынком покупателя - предложение существенно превышало спрос, отмечают эксперты. Соответственно, уже потребитель диктовал условия продавцу. Это в первую очередь отразилось на стоимости сделок. Средняя цена предложения в 59-60 тысяч рублей за метр, как 

13 января 2017, 12:03
Убийство экс-полицейского сняли на видео в самарском кафе

Убийство экс-полицейского сняли на видео в самарском кафе

В Самаре задержан 36-летний мужчина, причастный к убийству бывшего полицейского Рустама Иваева. Экс-силовик получил смертельные ножевые ранения в шею и живот в ходе массовой драки в кафе «Старый замок». Инцидент произошёл в ночь на 8 января. По предварительным данным, Иваев, 

12 января 2017, 05:32
В Самаре отменили торги на ремонт площади Славы

В Самаре отменили торги на ремонт площади Славы

Торги по разработке проекта капитального ремонта площади Славы в Самаре не состоялись. Департамент управления делами губернатора отменил их на основании предписания регионального управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС), следует из сообщения на портале госзакупок. На аукцион оказалась подана только одна заявка.

Напомним, 

30 декабря 2016, 11:09
В международных аэропортах России появится единая зона Wi-Fi

В международных аэропортах России появится единая зона Wi-Fi

Компания "МаксимаТелеком" проинформировала о создании единой зоны Wi-Fi в российских международных аэропортах. Планируется к 2018 году 90% таких российских терминалов охватить беспроводным высокоскоростным Интернетом, сообщает "Коммерсант".
Партнером "МаксимаТелеком" должны стать "Беспроводные технологии". По словам специалистов, в частности, будет открыт доступ 

22 декабря 2016, 09:48
ФАС проверит цены на смартфоны ASUS, Sony и LG

ФАС проверит цены на смартфоны ASUS, Sony и LG

Федеральная антимонопольная служба направила в российские офисы производителей мобильных устройств запросы. Представители ФАС пояснили "Интерфаксу", что основанием для этого стали жалобы потребителей на признаки вероятного ценового сговора при реализации флагманских смартфонов компаний Alcatel, ASUS, LG и Sony.
В частности, речь 

19 декабря 2016, 04:49
Россиян научат есть в кафе и ресторанах

Россиян научат есть в кафе и ресторанах

Минпромторг готовит масштабную реформу системы общественного питания в России, пишут федеральные СМИ. Речь идет о повышении обеспеченности граждан посадочными местами в столовых, кафе и ресторанах. Сейчас этот показатель в стране, сетуют в ведомстве, находится на критически низком уровне - менее 

1 декабря 2016, 01:00
У кафе «Старый Хутор» в районе Сызрани произошло смертельное ДТП

У кафе «Старый Хутор» в районе Сызрани произошло смертельное ДТП

В четверг, 20 октября, в районе Сызрани произошло смертельное ДТП. По данным оперативных служб, примерно в 18 часов 30 минут на 880-м километре трассы М-5 «Урал» столкнулись два автомобиля – «ВАЗ-21099» и Toyota. Это случилось неподалеку от кафе «Старый Хутор», 
21 октября 2016, 09:40
Эксперты из России проверят аэропорты Египта на безопасность

Эксперты из России проверят аэропорты Египта на безопасность

Группа специалистов прибудет в Каир вечером сегодня, 6 сентября, чтобы дать свою оценку соблюдению требований безопасности в египетских аэропортах. В делегацию входят эксперты по авиабезопасности, а также представители Ространснадзора и Минтранса.
Сведения об этом распространили отечественные информагентства. Группа пробудет в 

6 сентября 2016, 04:52
В российских аэропортах внедряют систему распознавания лиц

В российских аэропортах внедряют систему распознавания лиц

В аэропортах России начали вводить систему распознавания лиц «Визирь», она начнет работать с декабря 2016 года. При определении разыскиваемого человека полиция будет получать специальное оповещение.
Система «Визирь», созданная в «Центре речевых технологий», будет введена в эксплуатацию уже в декабре этого 

25 августа 2016, 04:52
Пожар в кафе-баре на Стара-Загоре в Самаре тушили 19 человек

Пожар в кафе-баре на Стара-Загоре в Самаре тушили 19 человек

Вчера в Промышленном районе Самары произошел пожар в кафе-баре, расположенном на улице Стара-Загора, неподалеку от перекрестка с проспектом Кирова. Сообщение о ЧП поступило в МЧС 13 июля примерно в полдень. К месту происшествия направили пять пожарных машин. Горело холодильное оборудование. 

14 июля 2016, 09:48
В российских аэропортах создадут зоны безопасности

В российских аэропортах создадут зоны безопасности

В российских аэропортах создадут особые зоны. Соответствующие изменения в федеральные "Требования авиационной безопасности к аэропортам" утвердило Министерство транспорта. Норматив предусматривает, что "на привокзальных площадях создаются зоны безопасности шириной не менее 50 метров от зданий аэровокзальных комплексов и других объектов аэропортов", 
8 декабря 2015, 05:28
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