За последний месяц в России 25 производителей изменили цены на автомобили В течение месяца 25 автопроизводителей изменили цены на свои модели. Об этом говорят эксперты аналитического агентства «Автостат», которые провели исследование с участием всех автоконцернов, официально представленных в России.

Ряд компаний еще до новогодних праздников решил изменить цены на свои автомобили. …