Федор Конюхов намерен обогнуть земной шар на лодке за 222 дня Известный российский путешественник Федор Конюхов заявил о намерении обогнуть земной шар на весельной лодке за 222 дня. Также в его планах облететь весь мир за пять суток.

Океанская эпопея стартует из Австралии, там же она в итоге и должна закончиться. …