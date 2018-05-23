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«Бункер S» Эфир передачи от 22 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 мая 2018г 
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Материалы по теме:

В Черногории спасатели нашли трех россиянок, которые заблудились в горах

В Черногории спасатели нашли трех россиянок, которые заблудились в горах

В ночь на вторник, 22 мая, сотрудники Горной службы спасения в Черногории обнаружили трех ранее пропавших россиянок на горном массиве Дурмитор на севере страны. В горах потерялись 34-летняя москвичка Мария Навил, 40-летняя жительница Подольска Ирина Уварова и их 44-летняя спутница 
22 мая 2018, 07:23
Эксперты: большинство россиян этим летом решили отдыхать внутри страны

Эксперты: большинство россиян этим летом решили отдыхать внутри страны

Специалисты билетного сервиса OZON.travel проанализировали предпочтения россиян по летнему отдыху. Оказалось, что большинство наших соотечественников решили не покидать пределов страны. 36% внутрироссийских туристов отправятся в Симферополь. По этому показателю крымское направление обходит другие места отдыха. Также, среди наиболее популярных мест 
21 мая 2018, 10:51
Самарцы стали призерами спортивно-туристической эстафеты на Кубок полпреда в ПФО

Самарцы стали призерами спортивно-туристической эстафеты на Кубок полпреда в ПФО

В Хвалынске 16 мая открылся спортивно-туристический лагерь Приволжского федерального округа «Туриада-2018». В слете принимает участие команда Самарской области. Кульминацией первого дня слета стала спортивно-туристическая эстафета на Кубок полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе среди сильнейших команд «Туриады». 

17 мая 2018, 05:57
Самые дешевые морские курорты находятся в Абхазии и во Вьетнаме

Самые дешевые морские курорты находятся в Абхазии и во Вьетнаме

Стало известно, какие морские курорты этим летом будут самыми бюджетными. Эксперты подсчитали расходы на двухнедельный отпуск для двоих взрослых без особых претензий. Они учитывали авиабилеты, проживание на месте и дополнительные расходы.

Среди зарубежных направлений самыми дешевыми оказались курорты Абхазии 
17 мая 2018, 04:21
Федор Конюхов намерен обогнуть земной шар на лодке за 222 дня

Федор Конюхов намерен обогнуть земной шар на лодке за 222 дня

Известный российский путешественник Федор Конюхов заявил о намерении обогнуть земной шар на весельной лодке за 222 дня. Также в его планах облететь весь мир за пять суток.
Океанская эпопея стартует из Австралии, там же она в итоге и должна закончиться. 

30 августа 2017, 09:03
Федор Конюхов собрался взлететь на воздушном шаре с космодрома Восточный

Федор Конюхов собрался взлететь на воздушном шаре с космодрома Восточный

Легендарный Федор Конюхов намерен на воздушном шаре отправиться в стратосферу с космодрома Восточный. По словам известного российского путешественника, летательный аппарат будет "гигантским", объемом порядка 100 тысяч кубометров. Строительством шара занимаются специалисты из шести стран, в том числе России.
Конюхов хочет 

6 марта 2017, 05:09
Федор Конюхов установил новый рекорд по полетам на воздушном шаре

Федор Конюхов установил новый рекорд по полетам на воздушном шаре

Известный во всем мире отечественный путешественник Федор Конюхов и мастер спорта по воздухоплаванию Иван Меняйло установили новый национальный рекорд. Они продержались в воздухе более суток.
Следует сказать, что предыдущий рекорд, установленный в прошлом году, принадлежал этому же экипажу. Год назад 
25 января 2016, 01:12
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