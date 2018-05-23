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В Черногории спасатели нашли трех россиянок, которые заблудились в горах
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22 мая 2018, 07:23
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Эксперты: большинство россиян этим летом решили отдыхать внутри страны
Специалисты билетного сервиса OZON.travel проанализировали предпочтения россиян по летнему отдыху. Оказалось, что большинство наших соотечественников решили не покидать пределов страны. 36% внутрироссийских туристов отправятся в Симферополь. По этому показателю крымское направление обходит другие места отдыха. Также, среди наиболее популярных мест …
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21 мая 2018, 10:51
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Самарцы стали призерами спортивно-туристической эстафеты на Кубок полпреда в ПФО
В Хвалынске 16 мая открылся спортивно-туристический лагерь Приволжского федерального округа «Туриада-2018». В слете принимает участие команда Самарской области. Кульминацией первого дня слета стала спортивно-туристическая эстафета на Кубок полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе среди сильнейших команд «Туриады». …
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17 мая 2018, 05:57
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Самые дешевые морские курорты находятся в Абхазии и во Вьетнаме
Стало известно, какие морские курорты этим летом будут самыми бюджетными. Эксперты подсчитали расходы на двухнедельный отпуск для двоих взрослых без особых претензий. Они учитывали авиабилеты, проживание на месте и дополнительные расходы.
Среди зарубежных направлений самыми дешевыми оказались курорты Абхазии …
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17 мая 2018, 04:21
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Федор Конюхов намерен обогнуть земной шар на лодке за 222 дня
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30 августа 2017, 09:03
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Федор Конюхов собрался взлететь на воздушном шаре с космодрома Восточный
Легендарный Федор Конюхов намерен на воздушном шаре отправиться в стратосферу с космодрома Восточный. По словам известного российского путешественника, летательный аппарат будет "гигантским", объемом порядка 100 тысяч кубометров. Строительством шара занимаются специалисты из шести стран, в том числе России.
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6 марта 2017, 05:09
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Федор Конюхов установил новый рекорд по полетам на воздушном шаре
Известный во всем мире отечественный путешественник Федор Конюхов и мастер спорта по воздухоплаванию Иван Меняйло установили новый национальный рекорд. Они продержались в воздухе более суток.
Следует сказать, что предыдущий рекорд, установленный в прошлом году, принадлежал этому же экипажу. Год назад …
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25 января 2016, 01:12