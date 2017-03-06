Первые коммерческие запуски с Восточного намечены на 2018 год На фестивале «Космофест Восточный - 2016» в Амурской области было объявлено, что в следующем году с нового российского космодрома, за строительством которого на протяжении долгого времени внимательно наблюдала вся страна, будут произведены два запуска. Далее, в 2018 году, намечено осуществить …