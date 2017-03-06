Легендарный Федор Конюхов намерен на воздушном шаре отправиться в стратосферу с космодрома Восточный. По словам известного российского путешественника, летательный аппарат будет "гигантским", объемом порядка 100 тысяч кубометров. Строительством шара занимаются специалисты из шести стран, в том числе России.
Конюхов хочет подняться на высоту 25 км над уровнем моря и превзойти достижение индийского путешественника. Тот подобным образом поднялся на 21-километровую высоту.
Кстати, это путешествие преследует и научные цели. Недавно была разработана технология латания озоновых дыр, и соответствующие приборы можно испытать в беспрецедентном полете.
Напомним, что Восточный является первым российским гражданским космодромом. Он находится в Амурской области рядом с будущим наукоградом Циолковский.
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