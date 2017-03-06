  • Новости
    \/news
    /news/news_rus/fedor-konyuhov-sobralsya-vzletet-na-vozdushnom-share-s-kosmodroma-vostochnyy/06032017
    • Новости Самары
      \/news\/news_region
      /news/news_rus/fedor-konyuhov-sobralsya-vzletet-na-vozdushnom-share-s-kosmodroma-vostochnyy/06032017
    • Новости России
      \/news\/news_rus
      /news/news_rus/fedor-konyuhov-sobralsya-vzletet-na-vozdushnom-share-s-kosmodroma-vostochnyy/06032017
    • Новости мира
      \/news\/new_world
      /news/news_rus/fedor-konyuhov-sobralsya-vzletet-na-vozdushnom-share-s-kosmodroma-vostochnyy/06032017
  • Видео
    \/video
    /news/news_rus/fedor-konyuhov-sobralsya-vzletet-na-vozdushnom-share-s-kosmodroma-vostochnyy/06032017
  • Передачи
    \/programs
    /news/news_rus/fedor-konyuhov-sobralsya-vzletet-na-vozdushnom-share-s-kosmodroma-vostochnyy/06032017
  • Программа передач
    \/schedule
    /news/news_rus/fedor-konyuhov-sobralsya-vzletet-na-vozdushnom-share-s-kosmodroma-vostochnyy/06032017
  • Онлайн
    \/online
    /news/news_rus/fedor-konyuhov-sobralsya-vzletet-na-vozdushnom-share-s-kosmodroma-vostochnyy/06032017
  • Партнеры
    \/air
    /news/news_rus/fedor-konyuhov-sobralsya-vzletet-na-vozdushnom-share-s-kosmodroma-vostochnyy/06032017
    • «Русское Радио»
      \/air\/rusradio
      /news/news_rus/fedor-konyuhov-sobralsya-vzletet-na-vozdushnom-share-s-kosmodroma-vostochnyy/06032017
    • Радио DFM
      \/air\/dfm
      /news/news_rus/fedor-konyuhov-sobralsya-vzletet-na-vozdushnom-share-s-kosmodroma-vostochnyy/06032017
    • Телеканал «ТЕРРА - РЕН ТВ»
      \/air\/terra
      /news/news_rus/fedor-konyuhov-sobralsya-vzletet-na-vozdushnom-share-s-kosmodroma-vostochnyy/06032017
    • Матч ТВ
      \/air\/matchtv
      /news/news_rus/fedor-konyuhov-sobralsya-vzletet-na-vozdushnom-share-s-kosmodroma-vostochnyy/06032017
  • Блоги
    \/blogs
    /news/news_rus/fedor-konyuhov-sobralsya-vzletet-na-vozdushnom-share-s-kosmodroma-vostochnyy/06032017
  • О компании
    \/about
    /news/news_rus/fedor-konyuhov-sobralsya-vzletet-na-vozdushnom-share-s-kosmodroma-vostochnyy/06032017
    • Контакты
      \/contacts
      /news/news_rus/fedor-konyuhov-sobralsya-vzletet-na-vozdushnom-share-s-kosmodroma-vostochnyy/06032017
    • История развития
      \/about\/history
      /news/news_rus/fedor-konyuhov-sobralsya-vzletet-na-vozdushnom-share-s-kosmodroma-vostochnyy/06032017
    • Награды
      \/about\/award
      /news/news_rus/fedor-konyuhov-sobralsya-vzletet-na-vozdushnom-share-s-kosmodroma-vostochnyy/06032017
    • Вакансии
      \/about\/vacancy
      /news/news_rus/fedor-konyuhov-sobralsya-vzletet-na-vozdushnom-share-s-kosmodroma-vostochnyy/06032017
    • Пресс-релизы
      \/about\/press
      /news/news_rus/fedor-konyuhov-sobralsya-vzletet-na-vozdushnom-share-s-kosmodroma-vostochnyy/06032017
    • Руководство компании
      \/about\/direction
      /news/news_rus/fedor-konyuhov-sobralsya-vzletet-na-vozdushnom-share-s-kosmodroma-vostochnyy/06032017
    • Акционерам
      \/about\/shareholder
      /news/news_rus/fedor-konyuhov-sobralsya-vzletet-na-vozdushnom-share-s-kosmodroma-vostochnyy/06032017
  • Реклама
    \/advert
    /news/news_rus/fedor-konyuhov-sobralsya-vzletet-na-vozdushnom-share-s-kosmodroma-vostochnyy/06032017
    • Реклама на сайте
      \/advert\/advert\/site-price
      /news/news_rus/fedor-konyuhov-sobralsya-vzletet-na-vozdushnom-share-s-kosmodroma-vostochnyy/06032017
    • Прайс-лист
      \/advert\/price
      /news/news_rus/fedor-konyuhov-sobralsya-vzletet-na-vozdushnom-share-s-kosmodroma-vostochnyy/06032017
    • Руководители отделов
      \/advert\/advert\/direction
      /news/news_rus/fedor-konyuhov-sobralsya-vzletet-na-vozdushnom-share-s-kosmodroma-vostochnyy/06032017
    • Рейтинги
      \/advert\/node\/77
      /news/news_rus/fedor-konyuhov-sobralsya-vzletet-na-vozdushnom-share-s-kosmodroma-vostochnyy/06032017
    • Заказать звонок
      \/call_terra
      /news/news_rus/fedor-konyuhov-sobralsya-vzletet-na-vozdushnom-share-s-kosmodroma-vostochnyy/06032017
8
42
50
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 февраля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 6 марта 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
6 + 8 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Самарский РКЦ Прогресс получит 14 миллиардов рублей

Самарский РКЦ Прогресс получит 14 миллиардов рублей

Роскосмос заплатит предприятию за создание ракетного комплекса Союз-2 на космодроме "Восточный".
Самарскому заводу, входящему в крупнейшую общественную организацию страны "Союз машиностроителей России", также предстоит разработать новое топливо для ракет. Комплекс на "Восточном" должен быть построен до 2020 года. А к 

13 сентября 2016, 11:48
Первые коммерческие запуски с Восточного намечены на 2018 год

Первые коммерческие запуски с Восточного намечены на 2018 год

На фестивале «Космофест Восточный - 2016» в Амурской области было объявлено, что в следующем году с нового российского космодрома, за строительством которого на протяжении долгого времени внимательно наблюдала вся страна, будут произведены два запуска. Далее, в 2018 году, намечено осуществить 

19 мая 2016, 12:58
Самарский спутник «Аист-2Д» передал первые снимки поверхности Земли

Самарский спутник «Аист-2Д» передал первые снимки поверхности Земли

Из космоса получены первые фотографии со спутника «Аист-2Д», запущенного с космодрома "Восточный", сообщает РКЦ Прогресс.
 
«С “Аист-2Д” установлена постоянная связь, – отмечают на заводе. – Сеансы связи с ним проводятся наземным комплексом управления, расположенным в самарском ракетно-космическом центре 
11 мая 2016, 10:51
Самарский «Союз-2.1А» вывел на орбиту три отечественных спутника

Самарский «Союз-2.1А» вывел на орбиту три отечественных спутника

Открыта новая глава в истории космонавтики. Сегодня в 5 часов и 1 минуту по московскому времени состоялся первый пуск с построенного для гражданских целей российского космодрома Восточный. Самарская ракета носитель «Союз-2.1А» вывела на целевую орбиту три отечественных спутника, два из которых 

28 апреля 2016, 10:04
Федор Конюхов установил новый рекорд по полетам на воздушном шаре

Федор Конюхов установил новый рекорд по полетам на воздушном шаре

Известный во всем мире отечественный путешественник Федор Конюхов и мастер спорта по воздухоплаванию Иван Меняйло установили новый национальный рекорд. Они продержались в воздухе более суток.
Следует сказать, что предыдущий рекорд, установленный в прошлом году, принадлежал этому же экипажу. Год назад 
25 января 2016, 01:12
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна