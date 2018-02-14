Каждый россиянин съедает за год более 112 килограммов картошки Россияне едят очень много картошки. Даже больше, чем нужно. По данным Минсельхоза, в 2017 году каждый житель страны в среднем употребил на 25% больше картофеля, чем это предусмотрено медицинскими нормами. В конкретном выражении цифры составляют 112,6 кг при необходимых 90 …