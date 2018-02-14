31-летний житель, владеющий фермой, разместил объявление о покупке дизельного топлива в тематических журналах. Спустя время фермеру позвонил неизвестный с предложением продажи топлива на выгодных условиях.
Потерпевший, не увидев подвоха в предлагаемой сделке, согласился на предложение мошенника и перевел продавцу 600 тыс. рублей. После получения крупной суммы денег аферист перестал выходить на связь.
После вскрывшегося обмана потерпевший фермер обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Причастным к совершению преступления грозит до 6 лет.
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