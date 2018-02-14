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Материалы по теме:

Юного оренбуржца наградили всероссийской наградой “Горячее сердце”

Юного оренбуржца наградили всероссийской наградой “Горячее сердце”

15 февраля в Москве состоялось торжественное награждение 164 молодых героев Российской Федерации общественной наградой «Горячее сердце». Нагрудный знак символизирует бескорыстную готовность к помощи в трудных жизненных ситуациях.

В число награжденных 
16 февраля 2018, 05:10
Преступление по-оренбуржски: продавец инсценировала ограбление своего магазина

Преступление по-оренбуржски: продавец инсценировала ограбление своего магазина

Накануне ночью сотрудники полиции Оренбурга получили сообщение об ограблении продуктового магазина на улице Аксакова.

Как сообщила оперативным работникам 18-летняя “потерпевшая”, двое преступников проникли в магазин и, ударив продавца, похитили из кассы 4 тысячи рублей.

Но в ходе оперативно-разыскных действий правоохранители установили, что 

12 февраля 2018, 04:31
Каждый россиянин съедает за год более 112 килограммов картошки

Каждый россиянин съедает за год более 112 килограммов картошки

Россияне едят очень много картошки. Даже больше, чем нужно. По данным Минсельхоза, в 2017 году каждый житель страны в среднем употребил на 25% больше картофеля, чем это предусмотрено медицинскими нормами. В конкретном выражении цифры составляют 112,6 кг при необходимых 90 
23 января 2018, 09:23
Инвесторы массово скупают земли сельхозназначения в Самарской области

Инвесторы массово скупают земли сельхозназначения в Самарской области

В результате цена гектара сейчас находится на максимуме за последние 5 лет. Основная причина подорожания, по оценкам экспертов, увеличение доходности, в частности, при выращивании зерновых и овощей. Число невспаханных земель в Самарской области неуклонно сокращается. Сейчас, по данным регионального минсельхоза, 

7 декабря 2017, 06:00
«Антология блюза» в Оренбурге и Самаре

«Антология блюза» в Оренбурге и Самаре

Сегодня, 10 ноября, в Оренбурге с  новой концертной программой во дворце культуры и спорта «Газовик» выступит интернациональный коллектив D’Black Blues Orchestra. А уже в воскресенье, 12 ноября, это невероятное светомузыкальное блюзовое шоу смогут увидеть самарцы. Группа выйдет на сцену культурно-развлекательного 

10 ноября 2017, 05:29
Рекордный урожай, собранный в Самарской области в этом году, может пропасть

Рекордный урожай, собранный в Самарской области в этом году, может пропасть

Урожай, собранный в Самарской области, негде хранить. На сегодняшний день его убрали больше чем с миллиона гектаров - это свыше 95% уборочных площадей зерновых и зернобобовых культур. Таковы данные минсельхоза. Обильные осадки, прохладная погода в мае и июне благоприятствовали урожаю. 

1 ноября 2017, 10:51
Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra выступят в Самаре и Оренбурге

Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra выступят в Самаре и Оренбурге

10 ноября в ДК «Газовик» «Антологию блюза» Владимира Авестисяна и D’Black Blues Orchestra увидят жители Оренбурга, 12 ноября концерт состоится в Самаре на сцене культурно-развлекательного центра «Звезда». 
29 сентября 2017, 04:36
Фермеров предлагают страховать от дождя и ранней зимы

Фермеров предлагают страховать от дождя и ранней зимы

В Министерстве сельского хозяйства РФ предлагают страховать фермеров от затяжных дождей во время уборки урожая, промерзания верхнего слоя почвы и преждевременной зимы. Специалисты ведомства подготовили законопроект о расширении числа страховых случаев господдержки. На данный момент в официальных документах упоминаются такие 

21 сентября 2017, 02:05
В Самарской области депутат подозревается в хищении 10 млн рублей

В Самарской области депутат подозревается в хищении 10 млн рублей

Сегодня, 20 мая, следственный комитет региона сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении фермера - депутата райцентра Хворостянского района. По мнению силовиков, мужчина незаконно получил 10 миллионов рублей на развитие животноводческой фермы. Согласно материалам дела, три года назад он направил 

20 мая 2016, 12:47
Самарский фермер растратил 10 млн рублей госденег

Самарский фермер растратил 10 млн рублей госденег

Жителя Самарской области Александра Писарева обвиняют в крупном мошенничестве при получении выплат и в «отмывании» денег.

По версии следствия, мужчина обманом получил грант на развитие животноводческой фермы, предоставив в областной минсельхоз недостоверные сведения. В документах он указал, что хочет 
5 марта 2015, 01:47
В Новосибирской области фермер насыпал кучу навоза перед Сбербанком

В Новосибирской области фермер насыпал кучу навоза перед Сбербанком

Инцидент случился в пятницу, 13 февраля, в Куйбышеве (Новосибирская область). В районе 4 часов утра неизвестный мужчина перед входом в отделение Сбербанка вывалил целую телегу навоза. Для большей убедительности на образовавшуюся кучу нарушитель правопорядка водрузил два плаката, надписи на которых 

13 февраля 2015, 01:56
В Самарской области задержан мошенник, присвоивший с чужой банковской карты 8 тыс. рублей

В Самарской области задержан мошенник, присвоивший с чужой банковской карты 8 тыс. рублей

Завершено расследование уголовного дела о мошенничестве, возбужденное в отношении 27-летнего жителя Волжского района Самарской области.

По данным полиции, в августе прошлого года на сотовый телефон обвиняемого ошибочно поступило SMS-сообщение от банка с уведомлением о подключении к его телефону услуги «Мобильный банк». 

26 мая 2014, 10:32
Осудят тольяттинского мошенника, вымогавшего золото и деньги за мнимые ДТП

Осудят тольяттинского мошенника, вымогавшего золото и деньги за мнимые ДТП

Мужчина по ночам звонил жителям Автограда и, представляясь сыном абонента, сообщал, что попал в беду.

Прокуратурой Комсомольского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Игоря Бельского, который обвиняется в совершении пяти преступлений, предусмотренных статьей «Мошенничество».

По версии следствия, в течение 

13 июня 2013, 11:41
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