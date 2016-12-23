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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 декабря 2016г 
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«Ленинград» снял клип с пингвином на песню к новому фильму «Елки-5»

Группа «Ленинград» сделала клип на песню «Начинаем отмечать!» Это официальный саундтрек к фильму «Елки-5».
Основным действующие лицом клипа оказался пингвин, который пытается спастись от Ивана Урганта. Живое существо перемещается по Санкт-Петербургу, сталкивается с новыми знакомыми и общается с ними. В 

21 декабря 2016, 09:48
IMDb назвал самые популярные фильмы 2016 года

IMDb назвал самые популярные фильмы 2016 года

В Сети появился рейтинг самых популярных фильмов по версии IMDB. В лидерах списка оказалась популярная фантастическая лента «Отряд самоубийц», в которой рассказывается о приключениях супергероев. Этот фильм не получил восторженных отзывов критиков или баснословной прибыли, но явно не остался незамеченным 

20 декабря 2016, 04:03
Эксперт оценил шансы фильма Кончаловского «Рай» попасть в пятерку номинантов на «Оскар»

Эксперт оценил шансы фильма Кончаловского «Рай» попасть в пятерку номинантов на «Оскар»

Фильм «Рай» Андрея Кончаловского имеет шансы попасть в пятерку номинантов на «Оскар», поскольку затрагивает темы, важные для киноакадемии, однако конкуренция у него очень серьезная. Так считает президент гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России Кирилл Разлогов.
Черно-белая лента российского режиссера 

16 декабря 2016, 01:14
В России могут ограничить время для показа фильмов со сценами насилия

В России могут ограничить время для показа фильмов со сценами насилия

В России могут существенно ограничить время, выделенное на показ кинофильмов, в которых присутствуют сцены насилия. К таким относятся боевики, триллеры, фильмы ужасов.
По мнению ряда депутатов, время демонстрации таких лент следует перенести на более поздние часы. Подобные картины предлагается транслировать 

9 декабря 2016, 03:49
Фильмы телерадиокомпании «ТЕРРА» показали по федеральному каналу ОТР

Фильмы телерадиокомпании «ТЕРРА» показали по федеральному каналу ОТР

Три фильма телерадиокомпании «ТЕРРА» показали по федеральному телеканалу ОТР («Общественное телевидение России»). Речь идет о документальных работах из цикла «Человеку о человеке»: «Игра воображения», «Откровение цвета» и «Лабиринт».  Продюсер проекта - генеральный директор телерадиокомпании «ТЕРРА» Наталья Камбарова, режиссеры - Вера 
3 октября 2016, 05:50
Ученые: Эмоциональные люди являются более хорошими руководителями

Ученые: Эмоциональные люди являются более хорошими руководителями

Эмоциональные люди чаще становятся хорошими начальниками и лучше руководят, считают ученые. К такому выводу они пришли, изучив результаты серии экспериментов. Начальников-добровольцев распределили по группам: позитивные, в хорошем расположении духа, и строгие, которые часто выражают недовольство своим подчиненным. Им показывали фильмы 

18 сентября 2016, 10:07
Режиссер «Универа» снимает комедию с «Уральскими пельменями»

Режиссер «Универа» снимает комедию с «Уральскими пельменями»

Как сообщили российские информационные агентства, режиссер сериала «Универ» Роман Самгин занимается созданием семейной комедии с участниками шоу «Уральские пельмени». Фильм называется «Лотерея», премьера намечена на февраль 2017 года.
Отмечается, что Самгин изучил свыше 150 сценариев от 3 до 80 страниц. 

15 сентября 2016, 03:05
Никита Михалков и Андрей Кончаловский просят миллиард рублей на конкурента McDonald’s

Никита Михалков и Андрей Кончаловский просят миллиард рублей на конкурента McDonald’s

Братья-режиссеры хотят открыть сеть кафе и даже придумали ей название – «Едим дома!». Но для этого нужна немалая сумма – почти 972 миллиона. Данная сеть позиционируется авторами идеи как конкурент знаменитому «Макдоналдсу».

Деньги Михалков и Кончаловский попросили у Владимира 
9 апреля 2015, 11:44
В Москве состоялось вручение «Золотых орлов»

В Москве состоялось вручение «Золотых орлов»

В минувшую пятницу традиционно в первом павильоне киностудии «Мосфильм» состоялась церемония награждения кинопремии «Золотой орел». Лучшим игровым фильмом 2014 года, то есть главным победителем отечественного кинофорума признана лента Никиты Михалкова «Солнечный удар». Звание лучшего режиссера досталось Андрею  Звягинцеву за работу 

26 января 2015, 07:42
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