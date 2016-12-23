В России могут ограничить время для показа фильмов со сценами насилия В России могут существенно ограничить время, выделенное на показ кинофильмов, в которых присутствуют сцены насилия. К таким относятся боевики, триллеры, фильмы ужасов.

По мнению ряда депутатов, время демонстрации таких лент следует перенести на более поздние часы. Подобные картины предлагается транслировать …