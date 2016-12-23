Названы главные претенденты на престижную кинематографическую премию «Белый слон». В лидеры вырвалась картина Андрея Кончаловского «Рай».
Фильм «Рай» на Венецианском фестивале был удостоен награды за лучшую режиссуру. Теперь лента может получить признание среди отечественных фильмов. Как сообщает ряд информагентств, в процессе опроса большая часть экспертов отдали свой голос за эту работу известного российского режиссера. Кстати, недавно появилась информация, что фильм попал в перечень кандидатов на премию «Оскар».
Вручение «Белого слона» состоится 14 января. Премия присуждается ежегодно начиная с 1998-го.
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