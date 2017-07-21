С 1 января по 15 мая декларации о доходах более миллиарда рублей подали 324 жителя Российской Федерации. Об этом рассказывают отечественные СМИ со ссылкой на информацию Федеральной налоговой службы (ФНС). Еще 425 человек задекларировали доходы от 500 млн до 1 млрд рублей.
В ФНС отмечают, что миллиардеров может быть и больше. Налогоплательщики имеют законное право не указывать в декларации доходы, которые не подлежат налогообложению, и доходы, по которым НДФЛ уже был удержан налоговыми агентами.
По опубликованным весной данным Forbes, количество долларовых миллиардеров в РФ в 2016 году выросло с 77 до 96.
По сведениям Росстата, средние доходы на душу населения в первом квартале были в 2,8 раза выше прожиточного минимума и составили 27 718 рублей в месяц. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, они увеличились на 1,2 тыс. рублей, а по сравнению с четвертым кварталом 2016 года — уменьшились на 8,1 тыс. рублей.
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