Докризисный уровень: Когда восстановятся доходы россиян? Сейчас средняя зарплата россиян составляет примерно 35 000 рублей. Для сравнения: депутаты Госдумы, например, получают даже в сокращенном на 10% варианте около 360 тысяч в месяц. То есть в 10 раз больше. В Германии данный коэффициент равен двум, а в …