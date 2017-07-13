Рейтинг российских чиновниц, которые официально представили самые высокие доходы по итогам 2016-го, опубликовал Forbes. При составлении списка эксперты принимали во внимание данные деклараций Госдумы, Совета Федерации, правительства и президентской администрации.
Больше всего в этом перечне чиновниц — депутатов Госдумы, которые заняли 7 строчек из 10. Согласно приводимой информации, самой богатой федеральной чиновницей оказалась депутат от «Единой России» Татьяна Соломатина. Ее доход за 2016 год составил свыше 56 млн рублей.
На второй строке рейтинга член Совета Федерации от Республики Тыва Людмила Нарусова (28,7 млн рублей). Далее идет зампредседателя Госдумы, депутат от «Справедливой России» Ольга Епифанова (24,5 млн рублей). На четвертом месте — председатель Совфеда Валентина Матвиенко (22,9 млн рублей).
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