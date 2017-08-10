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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 8 августа 2017г 
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Материалы по теме:

Прогноз стабильный: агентство Fitch оценило финансовую устойчивость Самары

Прогноз стабильный: агентство Fitch оценило финансовую устойчивость Самары

Международное агентство Fitch подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги Самары в иностранной и национальной валютах на уровне ВВ+ со «стабильным» прогнозом. Краткосрочный рейтинг - на уровне В.

Такое решение аналитики объясняют хорошими бюджетными показателями Самары, которые обусловлены стабильными налоговыми поступлениями и текущими трансфертами 

8 августа 2017, 01:00
Самарская область вылетела из жилищного топа

Самарская область вылетела из жилищного топа

По итогам первого полугодия Самарская область заняла 12-е место среди регионов России по объему ввода жилья в эксплуатацию. По данным портала Единого реестра застройщиков, в лидерах отрасли находятся Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Татарстан, Башкортостан, Ростовская, Свердловская и 

31 июля 2017, 11:50
Самарское ЖКХ понизили: горожане высказались по поводу качества работы коммунальщиков

Самарское ЖКХ понизили: горожане высказались по поводу качества работы коммунальщиков

Опубликованы результаты опроса россиян о качестве работы коммунальных служб в разных городах России. На их основе специалисты портала «Домофонд» составили рейтинг. Всего в него включили 100 крупнейших городов страны. От Самарской области в него вошли два города – региональная столица 

27 июля 2017, 04:20
Незаслуженный отдых: Россия вошла в топ-5 худших стран для пенсионеров

Незаслуженный отдых: Россия вошла в топ-5 худших стран для пенсионеров

Итоги исследования, осуществленного одним из крупнейших французских банков Natixis, продемонстрировали, что РФ находится на одном из последних мест по уровню комфорта для пенсионеров. Нашу страну поставили на 40-е место из 43-х в данном рейтинге.
При анализе использовались 4 главных критерия. 

20 июля 2017, 10:57
Forbes назвал самых состоятельных женщин-чиновников России

Forbes назвал самых состоятельных женщин-чиновников России

Рейтинг российских чиновниц, которые официально представили самые высокие доходы по итогам 2016-го, опубликовал Forbes. При составлении списка эксперты принимали во внимание данные деклараций Госдумы, Совета Федерации, правительства и президентской администрации.
Больше всего в этом перечне чиновниц — депутатов Госдумы, которые 

13 июля 2017, 03:50
Дети Леонида Михельсона попали в ТОП-5 богатейших наследников России

Дети Леонида Михельсона попали в ТОП-5 богатейших наследников России

Дети бизнесмена Леонида Михельсона, уроженца Новокуйбышевска, попали в ТОП-5 богатейших наследников России. Очередной рейтинг отпрысков отечественных миллиардеров подготовило издание Forbes. По данным исследователей, 25-летняя Виктория Михельсон и ее 2 летний брат, имя которого не указывается, поделят между собой активы владельца «Новатека» 

26 мая 2017, 01:08
Дело семейное: Forbes назвал богатейших наследников России

Дело семейное: Forbes назвал богатейших наследников России

Журнал Forbes представил очередной перечень наследников самых состоятельных российских бизнесменов. В рейтинг вошли 20 семей, в которых на каждого ребенка приходится не менее $2,3 млрд.
В списке фигурируют 47 детей предпринимателей. При этом журналисты считали только признанных наследников.
На первой 

26 мая 2017, 10:33
Forbes составил рейтинг самых успешных российских режиссеров

Forbes составил рейтинг самых успешных российских режиссеров

Российская версия издания Forbes представила рейтинг наиболее успешных отечественных кинорежиссеров. На первой строке оказался Тимур Бекмамбетов.
При составлении списка специалисты сопоставляли такие критерии, как сумма на выпуск фильма и полученная выручка от его демонстрации. При этом не учитывалась популярность фильма 

16 мая 2017, 12:08
«Магнит» придет в самарские села

«Магнит» придет в самарские села

В региональных селах появятся новые магазины «Магнит». А местные сельхозпроизводители смогут увеличить долю своей продукции в этой  торговой сети.
Соответствующее соглашение, рассчитанное на 4 года,  подписано между региональным правительством и акционерным обществом «Тандер». Последнее как собственник данных  магазинов является одним  

10 августа 2016, 10:56

"Лента" может оказаться самым эффективным из крупных ретейлеров

Ее рентабельность за 2012 год выше, чем у лидера по эффективности в отрасли – "Магнита", сообщают "Ведомости".

Розничная сеть "Лента", управляющая 56-ю гипермаркетами в разных регионах России, – компания непубличная. Сейчас, накануне размещения облигаций (компания зарегистрировала три выпуска бондов в общей 

21 февраля 2013, 09:45
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