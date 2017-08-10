В ежегодный рейтинг 100 самых инновационных мировых компаний по версии издания Forbes вошли две компании из России — «Магнит» и «Норникель». Сообщается, что «Магнит» расположился на 53-м месте в перечне, а «Норникель» занял 63-ю позицию.
Лидером рейтинга названа компания Salesforce. «Серебро» досталось Tesla. Замыкает топ-3 онлайн-ретейлер Amazon.
Отмечается, что «Магнит» вошел в список Forbes третий год подряд. В позапрошлом году он занимал 23-е место, а в 2016-м – 46-е.
По словам создателей рейтинга, в него включаются фирмы, от которых инвесторы ждут серьезных инноваций на следующий год. В перечне они распределены в соответствии с разницей между рыночной капитализацией и денежным потоком от текущей деятельности.
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