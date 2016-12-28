Аналитики агентства «Автостат» составили рейтинг самых востребованных подержанных автомобилей российского производства. За десять месяцев 2016 года в РФ было продано 1,33 млн отечественных машин с пробегом, из них 355,5 тысяч модели LADA Samara.

В тройке лидеров кроме LADA Samara оказались также LADA Classic …