По результатам 11 месяцев 2016 года компактный Ford Focus признан наиболее популярным автомобилем на вторичном рынке России, опередившим Toyota Corolla и Toyota Camry. По данным экспертов аналитического агентства «Автостат», валовый показатель продаж составляет 123 682 экземпляра.
По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, востребованность Ford Focus упала на 5,6%, но спрос остается на высоком уровне. Вторая по популярности модель Toyota Corolla разошлась тиражом в 105 213 единиц. «Бронза» у Toyota Camry с 66 684 проданными экземплярами.
Напомним, что Ford Focus в 2010 году был признан самой популярной иномаркой в России. В базовой версии модель имеет 4-цилиндровый 1,6-литровый бензомотор мощностью 105 л.с. Машина популярна ввиду сравнительно небольшой цены и высокой надежности.
Если говорить о вторичном рынке в целом, то по результатам 11 месяцев зафиксировано падение на 3,1%. В 2016 году было реализовано 3 295 180 автомобилей.
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