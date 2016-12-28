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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
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В 2017 году на российском рынке появится 5 бюджетных новинок

На авторынок России в 2017 году придут пять бюджетных новинок, информируют эксперты аналитического агентства «Автостат». На первой строке рейтинга находится отечественный универсал LADA Vesta Cross, который появится летом. Выпуск модели наладят на Ижевском предприятии, а ее цена будет порядка 800 

23 декабря 2016, 10:17
Назван ТОП-10 самых популярных китайских автомобилей в России

Назван ТОП-10 самых популярных китайских автомобилей в России

Эксперты агентства «Автостат» опубликовали список самых продаваемых в РФ китайских автомобилей. В ТОП-10 оказались сразу четыре машины бренда Lifan, причем одна из них возглавила рейтинг.
По данным статистики, в ноябре 2016 года кроссовер Lifan X60 стал лидером продаж в России. Количество 

18 декабря 2016, 06:52
Названы лучшие бюджетные седаны на авторынке России

Названы лучшие бюджетные седаны на авторынке России

Эксперты составили список самых недорогих и популярных седанов российского рынка по цене до 1,3 млн рублей. Первым в рейтинге идет Citroen C4 со стоимостью 899 000–1 300 000 руб. Данная модель не является новой, однако ее рестайлинговая версия стала популярной 

8 декабря 2016, 09:31
Самым дорогим автомобилем в РФ стал Rolls Royce Phantom

Самым дорогим автомобилем в РФ стал Rolls Royce Phantom

Эксперты составили рейтинг самых дорогих автомобилей на росcийском рынке в октябре 2016 года. На первом месте оказался британский седан Rolls Royce Phantom, проданный в единственном экземпляре за 33 миллиона рублей. В тройку лидеров также вошли Rolls Royce Phantom и Bentley.

Вторую позицию занял автомобиль 

6 декабря 2016, 01:16
Новый Ford Focus выпустят в кузове купе

Новый Ford Focus выпустят в кузове купе

Обновленный Ford Focus, который появится на рынке весной 2017 года, впервые получит модификацию купе. По данным издания AutoBild, модель станет на 50 кг легче своего предшественника.
Компания собирается представить авто в трехдверном исполнении. Ford Focus будет иметь не только новый 

29 ноября 2016, 03:14
Названы самые популярные российские автомобили с пробегом

Названы самые популярные российские автомобили с пробегом

Аналитики агентства «Автостат» составили рейтинг самых востребованных подержанных автомобилей российского производства. За десять месяцев 2016 года в РФ было продано 1,33 млн отечественных машин с пробегом, из них 355,5 тысяч модели LADA Samara. 

В тройке лидеров кроме LADA Samara оказались также LADA Classic 

22 ноября 2016, 02:14
Названы самые популярные марки авто с пробегом на рынке России

Названы самые популярные марки авто с пробегом на рынке России

Отечественная Lada продолжает находиться на первой строке рейтинга автомобильных марок, проданных на российском вторичном рынке. Об этом говорят эксперты «Автостат Инфо». В октябре было реализовано свыше 132 тыс. машин Lada с пробегом. Наиболее популярными моделями этой марки специалисты называют Lada 

17 ноября 2016, 11:40
Названы самые популярные подержанные иномарки в РФ

Названы самые популярные подержанные иномарки в РФ

Эксперты «Автостата» назвали наиболее популярные модели на российском авторынке за 9 месяцев 2016 года. Самой продаваемой иномаркой с пробегом в РФ оказался Ford Focus с 95 тыс. реализованных машин. Это на 13% превышает аналогичный прошлогодний показатель.

На второй позиции рейтинга расположился 

8 ноября 2016, 07:51
Россияне стали реже покупать автомобили с пробегом

Россияне стали реже покупать автомобили с пробегом

По данным агентства «Автостат», в сентябре объем рынка легковых машин с пробегом в РФ перестал расти и составил 461,5 тыс. единиц, что на 0,1% меньше, чем годом ранее. Таким образом, зафиксированный с февраля по август рост вторичного авторынка сменился небольшим 

19 октября 2016, 04:41
В Сети появились первые сведения о кроссовере Ford Focus

В Сети появились первые сведения о кроссовере Ford Focus

В Интернете появились первые сведения о кроссовере Ford Focus. Автомобиль придёт на замену нынешнему компактвэну Ford C-Max.
Согласно предварительным сведениям, автоновинка получит имя Ford Focus CUV. Авто станет сочетать в себе качества как компактвэна, так и кроссовера. Эксперты говорят, что 

12 августа 2016, 11:52
Продажи Ford в России выросли на 43%

Продажи Ford в России выросли на 43%

Продажи автомобилей Ford выросли на 43% в период с января по июль 2016 года и составили 24 тысячи штук. Об этом сообщили представители компании Ford Solleres.
Аналитики объясняют рост продаж повышением спроса на некоторые модели легковых и легких коммерческих автомобилей 

4 августа 2016, 12:14
Ford Focus нового поколения будет шире и длиннее

Ford Focus нового поколения будет шире и длиннее

В Интернете появились шпионские изображения новой версии автомобиля Ford Focus, которые обсуждают эксперты. Автоновинка, по сегодняшней информации, появится на мировом рынке в 2018 году. Согласно оценкам специалистов, она имеет большую, по сравнению с предшественниками, длину и ширину. Пока нет данных 
18 марта 2016, 11:39
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