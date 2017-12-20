Специалисты совместного предприятия Ford Sollers раскрыли планы на 2018 год и перечислили новинки, предназначенные специально для рынка России. Эксперты обращают внимание на успешные продажи в текущем году: дилеры продали в Российской Федерации 44 655 автомобилей за 11 месяцев (+16%).
Хорошо реализуются на нашем рынке кроссоверы Ford Kuga и Ford Explorer,востребованность которых увеличилась на 50%. В ближайшие месяцы компания планирует рост продаж. Для этого предусмотрена модернизация автомобилей в линейке для России. Это касается в первую очередь тех моделей, сборка которых осуществляется на территории РФ.
Для справки следует отметить, что сегодня в России выпускают Ford Ecosport, Ford Fiesta, Ford Explorer, Ford Kuga и Ford Transit. Сборка ведется на заводах в Набережных Челнах и Елабуге.
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