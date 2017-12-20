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Материалы по теме:

На российском авторынке появится семиместный кроссовер RX 350L от Lexus

На российском авторынке появится семиместный кроссовер RX 350L от Lexus

База Росстандарта пополнилась обновленным ОТТС на кроссовер Lexus RX. Речь идет об удлиненной версии Lexus RX 350L. У автомобиля 3 ряда кресел и дефорсированный агрегат. Его премьера состоялась на автосалоне в Лос-Анджелесе, а в ближайшее время кроссовер появится в РФ.

22 декабря 2017, 01:32
Кроссовер Audi Q8 появится на российском рынке в июле 2018 года

Кроссовер Audi Q8 появится на российском рынке в июле 2018 года

Концерн Audi намерен вывести на авторынок России новый паркетник Audi Q8. Модель ждут у нас ближе к середине лета 2018 года. Вместе с тем, в первом весеннем месяце начнется реализация новой А8. А далее в течение года с определенными интервалами 

21 декабря 2017, 01:19
Премьеру нового поколения кроссовера RDX анонсировала Acura

Премьеру нового поколения кроссовера RDX анонсировала Acura

Как рассказывают зарубежные автомобильные издания, представители японской марки Acura, курируемой корпорацией Honda, раскрыли особенности нового концепта кроссовера Acura RDX. Премьера состоится на мотор-шоу в Детройте в следующем месяце.
Обновленный прототип продемонстрирует на автосалоне новый вектор развития дизайна перспективных моделей бренда. 

21 декабря 2017, 01:14
Опубликованы предсерийные фотографии нового внедорожника BMW X7

Опубликованы предсерийные фотографии нового внедорожника BMW X7

Осенью 2017-го на мотор-шоу в германском Франкфурте официально представили новейший внедорожник BMW X7. Эту модель эксперты посчитали одним из наиболее интересных прототипов на мероприятия.
И вот накануне, 19 декабря, представители компании-производителя разместили первые фото предсерийной версии BMW X7, который собираются 

20 декабря 2017, 12:17
Названы самые популярные японские автомобили на российском вторичном рынке

Названы самые популярные японские автомобили на российском вторичном рынке

Как гласит официальная статистика, наиболее востребованным японским транспортным средством с пробегом на отечественном рынке является Toyota Corolla. За период с января по октябрь включительно было реализовано 90 000 машин этой модели. Рост по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом составил 2%.

4 декабря 2017, 12:10
Семь компаний изменили цены на автомобили в России во второй половине ноября

Семь компаний изменили цены на автомобили в России во второй половине ноября

Эксперты «Автостата» проанализировали текущую ситуацию на отечественном авторынке и узнали, что во второй половине ноября в Российской Федерации изменили стоимость своих транспортных средств 7 автопроизводителей.
Например, одной из компаний, подкорректировавших цену своих машин, оказался Volkswagen. В нашей стране в прошлом 

1 декабря 2017, 02:18
Российские эксперты назвали лучшие месяцы для покупки автомобиля

Российские эксперты назвали лучшие месяцы для покупки автомобиля

Эксперты отечественных автомобильных изданий составили рекомендации по выбору наиболее благоприятного месяца для приобретения как автомобиля с пробегом, так и нового. Свои выводы специалисты сделали на основе анализа особенностей рынка РФ.
Как утверждается, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь являются самыми подходящими 

1 декабря 2017, 01:21
Ford назвал российские цены на два новых фургона

Ford назвал российские цены на два новых фургона

Корпорация Ford Sollers объявила российские цены на новые фургоны Tourneo Custom и Transit Custom. На обе автоновинки уже принимаются предзаказы.
Цена микроавтобуса Ford Tourneo Custom, рассчитанного на 8 пассажирских мест, составляет порядка 2,3 млн рублей. Авто оснастили дизельным 2,2-литровым двигателем 

21 декабря 2016, 10:24
Ford запустил производство нового спорткара GT

Ford запустил производство нового спорткара GT

На канадском заводе Ford Motor Company в Онтарио начался выпуск модели GT. Спрос на новый суперкар Ford GT значительно превысил производственные возможности компании. 
Заявки на покупку спортивного купе GT подали 6500 человек, в то время как Ford планирует выпустить всего 1000 

17 декабря 2016, 11:09
Названы самые экономичные автомобили в РФ в 2016 году

Названы самые экономичные автомобили в РФ в 2016 году

Эксперты составили рейтинг наиболее экономичных авто, представленных на российском авторынке в 2016 году. В тройку лидеров попали городской хэтчбэк Smart ForTwo, 1,5 литровый Ford Fiesta и дизельная вариация Peugeot 308.
Стоит отметить, что несмотря на снижение мировой стоимости нефти, цена 

30 октября 2016, 09:25
Ford выпустит беспилотные авто к 2025 году

Ford выпустит беспилотные авто к 2025 году

В салонах машин не будет руля и педалей.
Свои планы в интервью зарубежным СМИ озвучил генеральный директор концерна Марк Филдс. Топ-менеджер рассказал, что в выпуске автомобилей, оснащенных автопилотом, сейчас заинтересованы многие крупные производители и Ford - не исключение. Цель - 

14 сентября 2016, 05:07
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