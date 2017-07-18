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Материалы по теме:

Самарским лыжникам подбросили наркотики

Самарским лыжникам подбросили наркотики

В Самаре около лыжной базы «Чайка» в поселке Управленческий нашли тайник с наркотиками. Психотропные вещества были обнаружены в специально оборудованном укрытии под землей всего в пятистах метрах от точки сбора лыжников. Изъятие 1 июля провели сотрудники регионального управления ФСБ. Изъято 

13 июля 2017, 11:52
Самарец хотел взорвать сахар, но попался сотрудникам ФСБ

Самарец хотел взорвать сахар, но попался сотрудникам ФСБ

В Самаре суд вынес приговор местному жителю, которого признали виновным в изготовлении бомбы, заправленной гвоздями и сахаром. Согласно материалам уголовного дела, он сделал взрывное устройство самостоятельно в конце 2016 года. Необходимые компоненты для его создания покупал в обычных торговых павильонах 
13 июля 2017, 10:26
Картина маслом: Подозреваемого в хищении известных полотен задержали в Москве

Картина маслом: Подозреваемого в хищении известных полотен задержали в Москве

40-летний злоумышленник обещал продать произведения живописи, а сам попросту присваивал их и скрывался.
11 июля 2017, 09:21
Что нашли сотрудники ФСБ в тольяттинской «Общине коренного русского народа»?

Что нашли сотрудники ФСБ в тольяттинской «Общине коренного русского народа»?

Следственное управление следственного комитета России по Самарской области возбудило уголовное дело в отношении руководителя тольяттинской «Общины коренного русского народа» за возбуждение межнациональной ненависти. В основу дела легли материалы, собранные сотрудниками управления ФСБ по Самарской области. Оперативники узнали, что лидер националистического 

6 июля 2017, 09:28
В Курумоче исчезли миллионы рублей

В Курумоче исчезли миллионы рублей

Сотрудники управления ФСБ России по Самарской области вскрыли факт хищения бюджетных средств во время реконструкции аэропорта Курумоч. Подряд на строительство патрульной автодороги летом 2015 года получила питерская компания «Аркона-Инжиниринг». Цена вопроса тогда превысила 206 миллионов рублей. По окончании работ технический 

6 июля 2017, 05:14
В Самаре бизнеследи обманула вымогателей на 1,5 миллиона рублей

В Самаре бизнеследи обманула вымогателей на 1,5 миллиона рублей

Жительница Самары стала жертвой похищения. Инцидент произошел 14 июня. Прямо на улице на нее напали двое неизвестных, затолкали в машину и вывезли в лес. Там у нее отняли 20 000 рублей и банковскую карту, с которой преступники потом сняли 210 000 рублей. 

30 июня 2017, 10:56
Долго добирался: В Нидерландах на сарай упал метеорит возрастом 4,5 млрд лет

Долго добирался: В Нидерландах на сарай упал метеорит возрастом 4,5 млрд лет

Загадочный предмет, упавший на крышу сарая в Нидерландах в этом году, ученые признали метеоритом, возраст которого 4,5 млрд лет. О результатах исследования сообщает Dutch News.
Напомним, что в этом году таинственный объект весом около 500 граммов пробил крышу сарая в 

27 июня 2017, 12:17
NASA: Челябинским метеоритом инопланетяне пытались уничтожить Землю

NASA: Челябинским метеоритом инопланетяне пытались уничтожить Землю

Сенсационную версию, согласно которой метеорит на Челябинск в 2013 году скинули пришельцы, озвучил представитель американского космического агентства NASA. Участник четырех космических экспедиций Лерой Рассел Чиао утверждает, что падение гигантских Челябинского и Тунгусского метеоритов можно считать атакой инопланетян на нашу планету, 

21 июня 2017, 02:15
NASA открыло десять новых астероидов, потенциально опасных для Земли

NASA открыло десять новых астероидов, потенциально опасных для Земли

По последним сообщениям американского космического агентства, в рамках миссии NEOWISE в 2016 году было зафиксировано 97 ранее неизвестных объектов, в числе которых 28 - околоземных, 64 - из главного пояса астероидов и 5 комет. 10 из них классифицированы как потенциально 

7 июня 2017, 11:05
В Самаре врач украл более 1 млн рублей пожертвований на лечение тяжелобольных детей

В Самаре врач украл более 1 млн рублей пожертвований на лечение тяжелобольных детей

Сегодня об этом сообщает пресс-служба МВД России. По версии следствия, заведующий детским травматолого-ортопедическим отделением областной клинической больницы сообщал благотворительной организации ложные данные о потребности юных пациентов в дорогостоящем медоборудовании. На основании предоставленных документов, фонд оплатил проведение операций по коррекции сколиотической 

18 мая 2017, 09:03
Хакеры похитили фильм у компании Walt Disney и требуют за него выкуп

Хакеры похитили фильм у компании Walt Disney и требуют за него выкуп

Неизвестные хакеры похитили у Walt Disney Company еще не появившееся на экранах продолжение «Пиратов Карибского моря» и требуют за него большой выкуп. В противном случае злоумышленники намерены размещать в Интернете части новой картины про похождения Джека Воробья.
По информации зарубежных 

16 мая 2017, 11:10
Ученые на Марсе обнаружили следы опасных метеоритов

Ученые на Марсе обнаружили следы опасных метеоритов

Ученые при помощи специальной аппаратуры обнаружили на Марсе следы десяти загадочных метеоритов. Как сообщается, они оказались сравнительно новыми, и по поводу их происхождения мнения астрофизиков разошлись.
По словам ученых, такие небесные тела могут таить серьезную опасность. На Земле подобные метеориты 

9 февраля 2017, 03:15
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