Фрагмент знаменитого челябинского метеорита, исчезнувший в начале этого месяца, возвращен Челябинскому историческому музею. Об этом рассказывают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Челябинской области.
Часть метеорита весом 2,5 килограмма находилась в запасниках музея. Пропажу фрагмента легендарного метеорита заметили сотрудники и обратились в правоохранительные органы. В результате оперативно-разыскных мероприятий фрагмент нашли в коллекции геолога, консультирующего музей.
По мнению музейных экспертов, стоимость одного килограмма на рынке подобных раритетов – более миллиона рублей. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Напомним, 15 февраля 2013 года под Челябинском упал метеорит. При вхождении космического тела в плотные слои атмосферы возник взрыв. Ударная волна дошла до города, вызвала разрушения строений, прервалась сотовая связь и т.д.. Общая сумма ущерба - несколько сот миллионов рублей.
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