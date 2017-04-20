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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 апреля 2017г 
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В Тольятти пассажирский автобус улетел в кювет

Жители Тольятти сообщили о пробке в зеленой зоне города в сторону Центрального района. По словам очевидцев, произошло ДТП с участием общественного транспорта. В кювет прямо рядом с остановкой улетел пассажирский микроавтобус, следовавший по маршруту №93. О пострадавших не сообщается. Очевидцы 
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Трупы на дороге: трое взрослых и ребенок погибли в ДТП с самарским грузовиком

Утром 19 апреля в Саратовской области произошло массовое ДТП. Столкнулись два легковых автомобиля и грузовая «Газель», по словам очевидцев, с самарскими номерами. В ДТП погибли четыре человека, в том числе ребенок примерно 5-6 лет. Все они ехали в вазовской «десятке». 
19 апреля 2017, 04:59
Три девушки не смогли доехать до Самары на «Фольксвагене»

Три девушки не смогли доехать до Самары на «Фольксвагене»

Под Самарой улетела в кювет и врезалась в дерево иномарка «Фольксваген». Автомобиль двигался со стороны Тольятти. По предварительной информации, после поворота на Волжский, перед «Фольксвагеном» затормозил автомобиль, водитель попытался уйти от столкновения и машина улетела в кювет, где врезалась в 
19 апреля 2017, 04:30
Дорога смерти: новое ДТП на перекрестке Московского шоссе и Революционной

Дорога смерти: новое ДТП на перекрестке Московского шоссе и Революционной

В ночь на 19 апреля в Самаре на пересечении улицы Революционной и Московского шоссе снова погиб человек. Трагедия случилась в результате автомобильной аварии – на указанном участке это уже второе смертельное ДТП за последние четверо суток.

По данным полиции, 
19 апреля 2017, 02:19
Мужчина выпал с балкона на крышу библиотеки

Мужчина выпал с балкона на крышу библиотеки

В Самаре на крышу областной юношеской библиотеки  выпал мужчина. По словам очевидцев, около трех часов дня к библиотеке подъехал наряд полиции и реанимационная бригада. Якобы мужчина, который жил на верхних этажах дома по адресу Проспект Ленина 14, вышел на балкон 

17 апреля 2017, 06:11
Часть Безымянки осталась без отопления из-за аварии на теплотрассе

Часть Безымянки осталась без отопления из-за аварии на теплотрассе

В четверг, 13 апреля, в Самаре отключили отопление на Безымянке. Причина – авария на теплотрассе на перекрестке улиц Ново-Вокзальной и Физкультурной. Повреждена труба диаметром 700 миллиметров. От теплоснабжения отключены близлежащие дома, , сообщает samru.ru.

Как уже сообщала «ТЕРРА», из-под 
13 апреля 2017, 01:53
Лопаются трубы: в Самаре возможно отключение горячей воды

Лопаются трубы: в Самаре возможно отключение горячей воды

13 апреля в ряде домов Самары могут отключить горячую воду. «Предприятие тепловых сетей» по результатам температурных испытаний выявило два повреждения на тепломагистралях. 
13 апреля 2017, 12:32
Смертельное ДТП с участием 5-ти автомобилей в Тольятти

Смертельное ДТП с участием 5-ти автомобилей в Тольятти

Авария произошла в 7.30 утра в зелёной зоне Автограда между лагерями отдыха "Юность" и "Морской".
Со слов участников ДТП, 56 -летний водитель автомобиля "Ока" почувствовал себя плохо, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с внедорожником "Киа", двумя "Калинами" 

13 апреля 2017, 10:36
В МВД назвали причину аварии с пятью погибшими на трассе в Орловской области

В МВД назвали причину аварии с пятью погибшими на трассе в Орловской области

Жизни пяти человек унесло дорожно-транспортное происшествие в Орловской области вчера вечером. Об этом рассказали отечественные СМИ со ссылкой на региональное управление МЧС РФ.
ДТП случилось на 30-м километре автотрассы «Орел-Брянск». Как сообщается, столкнулись грузовик и ВАЗ-2110. Все погибшие находились в 

11 апреля 2017, 08:15
Китаянка из мести за гибель собаки сожгла девять машин

Китаянка из мести за гибель собаки сожгла девять машин

В городе Чаньчунь Китайской Народной Республики женщина ночью сожгла девять белых автомобилей. Поводом для этого была месть автомобилистам за гибель ее собаки.
Китайской мстительнице 45 лет. Некоторое время назад ее домашнего питомца сбил насмерть автомобиль, и женщина задумала акцию возмездия.

10 апреля 2017, 03:28
В Москве автомобиль упал в водоем после ДТП (фото)

В Москве автомобиль упал в водоем после ДТП (фото)

Машина упала в водоем после дорожно-транспортного происшествия, случившегося на юго-востоке российской столицы. О не совсем типичной аварии сегодня рассказали отечественные информагентства со ссылкой на источники в экстренных службах.
В результате аварии была травмирована женщина. Ее эвакуировал санитарный вертолет Московского авиационного 

7 апреля 2017, 05:17
Под Саратовом шесть человек погибли в ДТП

Под Саратовом шесть человек погибли в ДТП

В Петровском районе Саратовской области дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей унесло жизни шести человек. Об этом сообщают российские агентства со ссылкой на региональное УМВД РФ.
Трагедия случилась примерно в пять часов утра на трассе Нижний Новгород-Саратов близ населенного пункта 

20 февраля 2017, 09:37
Под Саратовом жертвами ДТП с участием автобуса стали четыре человека

Под Саратовом жертвами ДТП с участием автобуса стали четыре человека

Дорожно-транспортное происшествие в Энгельсском районе Саратовской области унесло жизни четырех человек. По предварительным данным, авария произошла вследствие заноса легковушки на встречный автобус.
Как сообщается, в понедельник, около семи часов утра, поступило сообщение о ДТП на 3-м километре трассы Энгельс-Ершов. Предположительно, 

6 февраля 2017, 01:06
Саратовские ученые ищут способ управлять мыслями человека

Саратовские ученые ищут способ управлять мыслями человека

В Саратовском государственном техническом университете имени Гагарина разработали методику измерения уровня когнитивного шума, которая позволит понять, как можно влиять на принятие решений человеком.

Исследования ведутся на вузовской кафедре "Автоматизация, управление и мехатроника».

По словам завкафедрой АУМ Александра Храмова, разработанная методика позволяет определить 

21 января 2017, 05:12
В ДТП под Саратовом погибли семь человек

В ДТП под Саратовом погибли семь человек

В Саратовской области устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза, в результате которого погибли семь человек. По данным СМИ, которые ссылаются на информацию региональной полиции, катастрофа случилась в ночь на воскресенье близ населенного пункта Тарумовка, в Петровском районе, на трассе 

16 января 2017, 01:04
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