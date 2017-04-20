В ДТП под Саратовом погибли семь человек В Саратовской области устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза, в результате которого погибли семь человек. По данным СМИ, которые ссылаются на информацию региональной полиции, катастрофа случилась в ночь на воскресенье близ населенного пункта Тарумовка, в Петровском районе, на трассе …