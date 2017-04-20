Информацию о дорожно-транспортном происшествии под Саратовом распространили региональные агентства. На трассе «Сызрань-Волгоград» 59-летний мужчина за рулем большегруза Volvo не справился с управлением.
В итоге произошел съезд на обочину, а через мгновения многотонная машина опрокинулась в кювет. Участника аварии врачи скорой помощи госпитализировали в ближайший стационар.
Как отмечается, в грузовике находилось большое количество пива. Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются в процессе проводимой проверки.
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