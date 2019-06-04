«Газпром» планирует в конце года запустить новую опционную программу, чтобы стимулировать топ-менеджмент к повышению капитализации компании, говорится в проспекте его еврооблигаций. Подробностей документ не содержит, пишут "Ведомости".

В программе смогут участвовать топ-менеджеры головной компании (от начальников департаментов) и генеральные директора основных …