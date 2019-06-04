По итогам 3 июня «Газпром» признан самой дорогой компанией России. Капитализация газового гиганта всего за сутки выросла почти на 800 млрд рублей, превысив отметку в 5 трлн 700 млрд. Это на 500 млрд выше стоимости «Сбербанка». Акции «Газпрома» подорожали на фоне новости о том, что он разрабатывает новую дивидендную политику. Согласно презентации газового холдинга, в ближайшие два-три года компания рассчитывает начать платить акционерам до 50 процентов чистой прибыли по МСФО. Также, считают эксперты, капитализация «Газпрома» могла взлететь на фоне появившихся накануне слухов о возможной отставке главы концерна Алексея Миллера. Его, как утверждают источники, могут назначить мэром Санкт-Петербурга. Инвесторы считают, что команда Миллера чрезмерно увлекалась большими стройками в ущерб дивидендам. Приход нового руководства может позитивно сказаться на выплатах.
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