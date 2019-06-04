6
21
28
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

Илья Табуев (Ilya Tabuev), Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе: космонавты пожаловались на запах спирта на борту МКС в то 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 31.05.2019 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram Одноклассники

Материалы по теме:

Самара получит деньги на перевозку людей в метро

Самара получит деньги на перевозку людей в метро

Самаре выделят 549 млн рублей субсидий на перевозку граждан в метро. Соответствующее решение приняли в областном правительстве. Средства будут направлены на возмещение недополученных доходов метрополитеном. В настоящее время самарская подземка ежедневно перевозит около 40-45 тысяч человек, этого недостаточно для самоокупаемости. 

4 июня 2019, 05:36
Более 4 млрд рублей в этом году получат самарские аграрии

Более 4 млрд рублей в этом году получат самарские аграрии

В Самарской области завершается посевная кампания. В этом году она шла почти на полутора миллионах гектаров земли. С них планируют собрать около двух миллионов тонн зерна. Задача к 2024 году - увеличить эту цифру в полтора раза. К слову сказать, 
3 июня 2019, 07:36
В Самаре закрылись все «Пчелки» и «Карамели»

В Самаре закрылись все «Пчелки» и «Карамели»

В Самаре прекратили работу все магазины сетей «Пчелка» и «Карамель». Региональные ритейлеры, подконтрольные компании «Элит» Андрея Котельникова, закрылись в мае. По мнению специалистов, это связано с экспансией федеральных сетей, а также со снижением покупательской способности населения, пишет «Самарское обозрение». 
3 июня 2019, 02:27
В Самарской области могут ввести двойной налог на частные дома

В Самарской области могут ввести двойной налог на частные дома

Владельцы частных домов в нашем регионе, возможно, будут платить двойной налог - комитет по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Самарской губдумы рассмотрел идею администрации Новокуйбышевска. Чиновники предлагают внести изменения в федеральное законодательство в части сбора имущественных налогов.
3 июня 2019, 10:40
В Самарской области откроются еще три газовые заправки

В Самарской области откроются еще три газовые заправки

Развитие газификации Самарской области, повышение надежности газоснабжения обсуждали в понедельник, 25 февраля, во время рабочей встречи губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. В частности, в этом году для обеспечения подключения новых потребителей в Сергиевском 
26 февраля 2019, 10:35
По Самаре прокатилась третья волна ложных «минирований»

По Самаре прокатилась третья волна ложных «минирований»

Самару накрыла уже третья за последнее время волна сообщений о ложных минированиях. Во вторник сообщения о готовящихся терактах поступили в четыре учреждения. Анонимные злоумышленники атаковали в Волжскую центральную районную больницу, колледж строительства и предпринимательства, а также в филиал компании «Газпром 
5 февраля 2019, 05:47
ФАС оштрафовала «Газпром» на 221 миллион рублей

ФАС оштрафовала «Газпром» на 221 миллион рублей

ФАС оштрафовала «Газпром» на 221 миллион рублей за нарушение закона о конкуренции в Самарской области, указано в сообщении ведомства. Штраф наложен в связи с реализацией соглашения между 63-го регионом и структурами «Газпрома» по программе развития газоснабжения губернии. По данным антимонопольного 

18 мая 2018, 06:45
Самарцы не проплатили газ: долг превысил три миллиарда рублей

Самарцы не проплатили газ: долг превысил три миллиарда рублей

Более 3 миллиардов рублей задолжали поставщикам потребители газа в Самарской области. Причем около 2 миллиардов не заплатили вовремя промышленные предприятия. По итогам прошлого года проблема должников остается острой даже для такого гиганта, как «Газпром». О проблемах и результатах работы представители 

7 июля 2017, 10:20
Распечатают «кубышку»: уже в этом году на докапитализацию банков правительство предлагает направить 10% фонда национального благосостояния

Распечатают «кубышку»: уже в этом году на докапитализацию банков правительство предлагает направить 10% фонда национального благосостояния

Сумма может составить 394 миллиарда рублей. Каждое размещение средств произойдет по отдельному решению кабинета министров. Деньги начнут поступать под конкретные проекты, а это накладывает на банк ограничения. В законопроекте, который, по мнению экспертов, примут еще до Нового года, предусмотрен минимальный 

15 декабря 2014, 01:36
«Газпром» планирует в конце года запустить новую опционную программу для топ-менеджмента

«Газпром» планирует в конце года запустить новую опционную программу для топ-менеджмента

«Газпром» планирует в конце года запустить новую опционную программу, чтобы стимулировать топ-менеджмент к повышению капитализации компании, говорится в проспекте его еврооблигаций. Подробностей документ не содержит, пишут "Ведомости". 

В программе смогут участвовать топ-менеджеры головной компании (от начальников департаментов) и генеральные директора основных 

16 июля 2013, 10:46
В России не осталось компаний дороже $100 млрд

В России не осталось компаний дороже $100 млрд

Капитализация "Газпрома" в Москве и Лондоне впервые с 2009 года упала ниже этого уровня, сообщают "Ведомости".

К 14:00 мск вторника котировки расписок "Газпрома" на LSE упали на 1,2% - до $8,43 за расписку, а рыночная капитализация, согласно данным из системы Bloomberg, 

3 апреля 2013, 10:11
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2019. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Наименование СМИ : Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 75404 от 01 апреля 2019 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Статус свидетельства : действующее. Форма распространения : сетевое издание. Территория распространения : Российская Федерация, зарубежные страны. Языки : русский.
Учредитель: Акционерное общество «Телерадиокомпания «ТЕРРА». Главный редактор: Курдов Евгений Александрович. Адрес: 443090, Самарская обл., г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, 5 этаж. seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04.

Мы Вам перезвоним!

Наверх