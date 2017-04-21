Эксперты компании «АльфаСтрахование» представили рейтинг городов, где чаще всего угоняли транспортные средства в 2016 году. По итогам исследования, на первых местах списка расположились Смоленск, Санкт-Петербург, Курган и Кемерово. Российская столица делит со Ставрополем 5 и 6 строчки рейтинга.
Самой угоняемой моделью в Российской Федерации названа Toyota Camry. Вместе с тем, автоворы обращают внимание на продукцию компаний Hyundai и Mazda.
Самым «популярным» способом угона считается использование удлинителя штатного ключа. Посредством данного инструмента осуществляется треть всех угонов.
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