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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 апреля 2017г 
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Toyota Camry обновили для российского рынка

Toyota Camry обновили для российского рынка

Японский концерн Toyota презентовал обновленный вариант популярной модели Camry, предназначенный для рынка России. Изменения затронули все комплектации, в том числе Exclusive, которая была создана исходя из предпочтений отечественных автолюбителей.
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У «копейки» - день рождения

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Сегодня празднует свой день рождения легендарная "копейка". Первый автомобиль сошел с конвейера тольяттинского автогиганта 47 лет назад. Это событие изменило жизнь миллионов россиян. Сейчас от благополучия предприятия по-прежнему зависит развитие Тольятти.
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В России отзывают на ремонт более 2 тысяч кроссоверов Audi

В России отзывают на ремонт более 2 тысяч кроссоверов Audi

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Причиной называют выявленную неисправность в водоотводе панорамного люка. Из-за его неправильной работы влага может попадать в потолочную 

19 апреля 2017, 05:21
Составлен топ-10 российских регионов-лидеров гастрономического туризма

Составлен топ-10 российских регионов-лидеров гастрономического туризма

Эксперты назвали наиболее популярные гастрономические направления в РФ. Своими выводами поделились специалисты аналитического агентства «ТурСтат».
Итак, в топ-10 попали Москва, Петербург, Московская и Владимирская область, Казань, Тверская область, Тульская область, Алтайский край, а также Калининградская и Новгородская область. Более других 

18 апреля 2017, 11:28
Экономический прогноз: агентство Standard & Poor’s «повысило» Самарскую область

Экономический прогноз: агентство Standard & Poor’s «повысило» Самарскую область

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s повысило прогноз кредитного рейтинга Самарский области с «Негативного» на «Стабильный». Это означает умеренную устойчивость и возможность субъекта обслуживать свои текущие обязательства в краткосрочной перспективе.

Также «Стабильный» рейтинг показывает, что в ближайший год регион будет продолжать 

17 апреля 2017, 05:03
Самара становится городом машин

Самара становится городом машин

Самара заняла первое место среди городов-миллионников России по обеспеченности легковыми автомобилями на душу населения. Рейтинг составили аналитики агентства «Автостат». По данным исследования, на каждую 1000 самарцев приходится по 334 машины. То есть каждый третий является обладателем легкового автомобиля. На 
17 апреля 2017, 01:01
Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России

Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России

Российские страховщики составили рейтинг наиболее популярных у автоугонщиков марок автомобилей. Как выяснилось, в 2016 году чаще других жертвами злоумышленников становились Toyota, Hyundai, Kia и Mazda.
По сведениям «Росгосстраха», самой «востребованной» маркой автомобильных воров по-прежнему считается Toyota. Далее в рейтинге расположились 

27 марта 2017, 09:55
Эксперты назвали самые угоняемые автомобили в России в 2016 году

Эксперты назвали самые угоняемые автомобили в России в 2016 году

Российские эксперты составили список автомобилей, которые пользуются повышенным вниманием со стороны угонщиков. Эти данные были получены с учетом статистики  ГИБДД, а также российских страховых компаний.
В 2016 году чаще других угоняли такие модели, как Toyota Camry, Hyundai Solaris и Kia 

25 января 2017, 01:09
В МВД назвали самые угоняемые в России автомобили

В МВД назвали самые угоняемые в России автомобили

МВД РФ обнародовало список наиболее угоняемых автомобилей в России за последние 6 месяцев. Чаще всего злоумышленники покушаются на продукцию АвтоВАЗа: в общей сложности похищено 5 142 таких автомобиля.
Всего за шесть месяцев было угнано 13 859 авто, а украдены 20 350 экземпляров. 

20 декабря 2016, 05:22
В Тольятти пьяный сотрудник автосервиса угнал автомобиль клиента

В Тольятти пьяный сотрудник автосервиса угнал автомобиль клиента

В Тольятти 24-летнего сотрудника станции техобслуживания на улице Магистральной подозревают в угоне автомобиля клиента, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии сотрудников полиции, молодой человек решил покататься на оставленной в сервисе иномарке, у которой ключи остались в замке 

27 ноября 2016, 02:14
В Самаре владелец Audi обманул страховщика на 800 тысяч рублей

В Самаре владелец Audi обманул страховщика на 800 тысяч рублей

5 июня 2013 года мужчина сообщил в страховое общество «Сургутнефтегаз», что с принадлежащего ему автомобиля Audi 6 якобы были украдены детали. 
11 ноября 2014, 09:51
11 страховщиков планируют продавать ОСАГО в Крыму

11 страховщиков планируют продавать ОСАГО в Крыму

Из 87 страховщиков ОСАГО в стране к концу апреля готовность работать в Крыму выразили пока лишь 11 компаний, точно не планируют там осуществлять операции еще 66 компаний, пока не определились - еще 10, свидетельствуют данные из презентации Российского союза автостраховщиков 

8 мая 2014, 10:51
ФАС предлагает оставить за страховщиками по ОСАГО лишь функции агентов

ФАС предлагает оставить за страховщиками по ОСАГО лишь функции агентов

Такое предложение содержится в письме руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева от 24 апреля в правительство и ЦБ, пишут "Ведомости". В нем говорится, что с марта 2013 г. только ФАС получила более 1200 обращений граждан из 56 регионов. Все 

28 апреля 2014, 04:39
Страховщики разочарованы

Страховщики разочарованы

В пятницу Госдума приняла в третьем чтении самый большой комплекс поправок в закон о страховом деле за последние годы, сообщают "Ведомости". 

Одной из самых опасных новаций участники рынка называют контроль за активами страховщиков через инструмент специализированного депозитария. С одной стороны, спецдепы 

8 июля 2013, 11:48
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