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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 16 января 2017г 
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19 января 2017, 12:14
Tata начинает продажу нового флагманского кроссовера Hexa

Tata начинает продажу нового флагманского кроссовера Hexa

Индийская автомобильная корпорация Tata начала реализацию своего первого флагманского кроссовера Hexa. Эта модель считается наиболее дорогой в фирме, которая ранее производила лишь дешевые автомобили.
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19 января 2017, 11:59
За последний месяц в России 25 производителей изменили цены на автомобили

За последний месяц в России 25 производителей изменили цены на автомобили

В течение месяца 25 автопроизводителей изменили цены на свои модели. Об этом говорят эксперты аналитического агентства «Автостат», которые провели исследование с участием всех автоконцернов, официально представленных в России.
Ряд компаний еще до новогодних праздников решил изменить цены на свои автомобили. 

18 января 2017, 05:15
Mitsubishi привезет в Россию два внедорожника в первой половине 2017 года

Mitsubishi привезет в Россию два внедорожника в первой половине 2017 года

В японской корпорации Mitsubishi намерены вывести на российский рынок два новых внедорожника в 2017 году. Это обновленная вариация Outlander, которая будет у дилеров уже в следующем месяце, и рестайлинговый дизельный Pajero Sport, реализация которого начнется в апреле.
Оба внедорожника соответствуют 

18 января 2017, 03:40
BMW объявил рублевые цены нового седана 5-Series

BMW объявил рублевые цены нового седана 5-Series

Всемирно известный концерн BMW объявил официальную стоимость своего седана 5-Series нового поколения для российского автомобильного рынка. За базовую комплектацию автолюбителям придется выложить сумму от 2,7 млн рублей.
За аналогичную модель с полным приводом нужно будет доплатить еще порядка 200 тыс. 

18 января 2017, 09:37
Компания Hyundai объявила цены на новый «i30»

Компания Hyundai объявила цены на новый «i30»

Представители корпорации Hyundai озвучили стоимость нового универсала i30 для европейского рынка. Считается, что автомобиль составит конкуренцию Volkswagen Golf.
Базовая модель i30 с 1,0-литровым мотором T-GDI мощностью 118 л.с. будет предлагаться автолюбителям по цене в 19 480 евро. Авто оснастили легкосплавными 

17 января 2017, 12:01
В России в феврале стартует прием заказов на новые KIA Soul и Soul GT

В России в феврале стартует прием заказов на новые KIA Soul и Soul GT

Представители южнокорейской компании сообщили о старте предзаказов в феврале на новые модели Kia Soul и Soul GT. Вариация GT будет доступна с бензомотором на 204 л.с.
Модель Kia Soul получит новую решетку радиатора, иной дизайн переднего бампера, а также обновленную 

11 января 2017, 01:53
Новый автомобиль от Toyota поколения Camry представили в Детройте

Новый автомобиль от Toyota поколения Camry представили в Детройте

Презентация обновленной Camry от компании Toyota состоялась в Детройте. Модель представили в том варианте, который японская компания приготовила для рынка Соединенных Штатов. Европейская версия станет немного отличаться.
По словам экспертов, авто посадили на новую платформу TNGA. Это в итоге дало 

10 января 2017, 05:27
Volvo озвучила российские цены на седан S90 R-Design

Volvo озвучила российские цены на седан S90 R-Design

В корпорации Volvo назвали российские цены флагманского седана S90 в исполнении R-Design. За версию с 249-сильным бензомотором нужно будет заплатить около трех миллионов рублей. Модификация с 235-сильным дизельным двигателем стоит 3,5 миллиона рублей. Цена топ-варианта с 320-сильным бензиновым агрегатом – 

21 декабря 2016, 03:45
В России стартовали продажи рестайлингового седана Kia Cerato

В России стартовали продажи рестайлингового седана Kia Cerato

Компания KIA привезла в Россию новое поколение Cerato.

Рестайлинговый Kia Cerato поступил в продажу с небольшой задержкой, связанной с запуском производства в Калининграде. Обновленный седан, оснащенный системой ЭРА-Глонасс, доступен на российском рынке в четырех комплектациях по стоимости от 952 900 рублей.

Сообщается, что новый Cerato 

19 декабря 2016, 08:41
Назван ТОП-5 седанов, которые не появятся в России

Назван ТОП-5 седанов, которые не появятся в России

12 декабря в Сети был опубликован список седанов, которые не будут официально продаваться в России. Эти автомобили никогда не появятся на российском рынке из-за низкого спроса и сложной системы сертификации для иномарок. Еще одной причиной является введение обязательной с 2017 

13 декабря 2016, 02:10
Озвучены сроки начала продаж в России седана Geely Emgrand GT

Озвучены сроки начала продаж в России седана Geely Emgrand GT

Российские автолюбители смогут купить новый седан Geely Emgrand GT во второй половине ноября. Модель будет доступна в рамках предварительного заказа, сообщают отечественные СМИ.
Как отмечают эксперты, новая продукция китайского концерна была презентована в августе 2016 года на Московском автосалоне. Модель 

17 октября 2016, 09:44
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