Представители концерна Geely из КНР анонсировали появление на российском рынке флагманского седана Emgrand GT. В ряде стран модель знают под наименованием Geely GC9.
Пока нет точной информации по поводу стоимости, комплектаций и точных сроков старта продаж Emgrand GT в России. Премьерная демонстрация автоновинки прошла в 2016 году на автошоу в Москве. В отечественных дилерских центрах модель предложат с 163-сильным 1,8-литровым бензомотором и 6-скоростным «автоматом».
Концерн «БелДжи», выпускающий российские Geely Emgrand GT, находится в Белоруссии. В перечень оснащения новинки входят ассистент парковки, камера кругового обзора, система мониторинга слепых зон и многое другое. При этом, напомним, в декабре 2016-го руководство Geely отозвало около 400 седанов Emgrand EC7.
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