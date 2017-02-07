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Бункер S

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Цифры. Эфир передачи от 6 февраля 2017г 
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Материалы по теме:

Составлен ТОП-5 самых непопулярных кроссоверов на российском рынке

Составлен ТОП-5 самых непопулярных кроссоверов на российском рынке

Российские специалисты составили антирейтинг наиболее непопулярных кроссоверов на отечественном автомобильном рынке. На первом месте списка оказался китайский автомобиль Haima 7. Во втором полугодии 2016-го спрос на эту модель практически прекратился, говорят эксперты.
Далее в списке фигурирует автомобиль французского концерна Peugeot 

7 февраля 2017, 11:39
В марте на российском рынке стартуют продажи нового поколения Toyota Prius

В марте на российском рынке стартуют продажи нового поколения Toyota Prius

В следующем месяце на российском рынке официально стартуют продажи новой генерации модели Toyota Prius. Эти сведения распространили отечественные агентства со ссылкой на российское подразделение японской компании.
По словам специалистов, все поставляемые в РФ обновленные хэтчбеки Toyota Prius получат систему "ЭРА-ГЛОНАСС". 

6 февраля 2017, 03:16
В Сети появились снимки нового поколения Hyundai Solaris для России

В Сети появились снимки нового поколения Hyundai Solaris для России

Обновленный Hyundai Solaris должны представить в России 6-го февраля. Уже после презентации автоновинку можно будет приобрести в автомобильных салонах страны.
Изображение автомобиля корейского производства уже появилось в Интернете. Как сообщается, сборка новой генерации Hyundai Solaris налажена на заводе в Санкт-Перетбурге 

6 февраля 2017, 10:10
BMW 5-Series новой версии появится в продаже в России в марте

BMW 5-Series новой версии появится в продаже в России в марте

Премиальный седан BMW 5-Series новой генерации готов выйти на российский автомобильный рынок. Автолюбителям предложат 7 комплектаций новинки. Старт продаж намечен на март 2017 года.
В частности, речь идет о трех модификациях с бензомотором с индексами 530i, 530i xDrive и 540i 

3 февраля 2017, 05:08
Geely анонсировала выход в России флагманского седана Emgrand GT

Geely анонсировала выход в России флагманского седана Emgrand GT

Представители концерна Geely из КНР анонсировали появление на российском рынке флагманского седана Emgrand GT. В ряде стран модель знают под наименованием Geely GC9.
Пока нет точной информации по поводу стоимости, комплектаций и точных сроков старта продаж Emgrand GT в России. 

19 января 2017, 10:24
В России стартовали продажи рестайлингового седана Kia Cerato

В России стартовали продажи рестайлингового седана Kia Cerato

Компания KIA привезла в Россию новое поколение Cerato.

Рестайлинговый Kia Cerato поступил в продажу с небольшой задержкой, связанной с запуском производства в Калининграде. Обновленный седан, оснащенный системой ЭРА-Глонасс, доступен на российском рынке в четырех комплектациях по стоимости от 952 900 рублей.

Сообщается, что новый Cerato 

19 декабря 2016, 08:41
Назван ТОП-5 седанов, которые не появятся в России

Назван ТОП-5 седанов, которые не появятся в России

12 декабря в Сети был опубликован список седанов, которые не будут официально продаваться в России. Эти автомобили никогда не появятся на российском рынке из-за низкого спроса и сложной системы сертификации для иномарок. Еще одной причиной является введение обязательной с 2017 

13 декабря 2016, 02:10
Названы лучшие бюджетные седаны на авторынке России

Названы лучшие бюджетные седаны на авторынке России

Эксперты составили список самых недорогих и популярных седанов российского рынка по цене до 1,3 млн рублей. Первым в рейтинге идет Citroen C4 со стоимостью 899 000–1 300 000 руб. Данная модель не является новой, однако ее рестайлинговая версия стала популярной 

8 декабря 2016, 09:31
По итогам октября Nissan Almera стал бестселлером марки в России

По итогам октября Nissan Almera стал бестселлером марки в России

Самой популярной моделью бренда Nissan на российском авторынке признана Almera. В октябре обладателями этого седана стали 1707 человек. Доля Nissan Almera составила более 30% от общего числа автомобилей, реализованных концерном в РФ.

В общей сложности число продаж автомобилей японского бренда составило 5029 штук. 

21 ноября 2016, 02:48
Озвучены сроки начала продаж в России седана Geely Emgrand GT

Озвучены сроки начала продаж в России седана Geely Emgrand GT

Российские автолюбители смогут купить новый седан Geely Emgrand GT во второй половине ноября. Модель будет доступна в рамках предварительного заказа, сообщают отечественные СМИ.
Как отмечают эксперты, новая продукция китайского концерна была презентована в августе 2016 года на Московском автосалоне. Модель 

17 октября 2016, 09:44
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