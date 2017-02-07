Концерн Geely озвучил стоимость в рублях своего автомобиля Emgrand GT. В зависимости от комплектации она будет отличаться, и начинается с отметки 1,4 млн рублей.
Некоторое время назад представители компании сообщали, что продажи седана Emgrand GT скоро стартуют в РФ. В базовом исполнении, за которое нужно будет отдать 1,389 млн рублей, есть подушки безопасности и все стандартные электронные ограничители. Авто имеет 2,4-литровый мотор мощностью 148 л.с..
За более дорогой вариант потребуется заплатить 1,663 млн р. В этом случае автолюбитель получит турбированный 1,8-литровый двигатель. Также здесь есть система ABS, мультимедийная система с восьмидюймовым экраном и многое другое.
|
Составлен ТОП-5 самых непопулярных кроссоверов на российском рынке
Российские специалисты составили антирейтинг наиболее непопулярных кроссоверов на отечественном автомобильном рынке. На первом месте списка оказался китайский автомобиль Haima 7. Во втором полугодии 2016-го спрос на эту модель практически прекратился, говорят эксперты.
|
7 февраля 2017, 11:39
|
В марте на российском рынке стартуют продажи нового поколения Toyota Prius
В следующем месяце на российском рынке официально стартуют продажи новой генерации модели Toyota Prius. Эти сведения распространили отечественные агентства со ссылкой на российское подразделение японской компании.
|
6 февраля 2017, 03:16
|
В Сети появились снимки нового поколения Hyundai Solaris для России
Обновленный Hyundai Solaris должны представить в России 6-го февраля. Уже после презентации автоновинку можно будет приобрести в автомобильных салонах страны.
|
6 февраля 2017, 10:10
|
BMW 5-Series новой версии появится в продаже в России в марте
|
3 февраля 2017, 05:08
|
Geely анонсировала выход в России флагманского седана Emgrand GT
|
19 января 2017, 10:24
|
В России стартовали продажи рестайлингового седана Kia Cerato
Компания KIA привезла в Россию новое поколение Cerato.
Рестайлинговый Kia Cerato поступил в продажу с небольшой задержкой, связанной с запуском производства в Калининграде. Обновленный седан, оснащенный системой ЭРА-Глонасс, доступен на российском рынке в четырех комплектациях по стоимости от 952 900 рублей.
Сообщается, что новый Cerato …
|
19 декабря 2016, 08:41
|
Назван ТОП-5 седанов, которые не появятся в России
|
13 декабря 2016, 02:10
|
Названы лучшие бюджетные седаны на авторынке России
|
8 декабря 2016, 09:31
|
По итогам октября Nissan Almera стал бестселлером марки в России
Самой популярной моделью бренда Nissan на российском авторынке признана Almera. В октябре обладателями этого седана стали 1707 человек. Доля Nissan Almera составила более 30% от общего числа автомобилей, реализованных концерном в РФ.
В общей сложности число продаж автомобилей японского бренда составило 5029 штук. …
|
21 ноября 2016, 02:48
|
Озвучены сроки начала продаж в России седана Geely Emgrand GT
Российские автолюбители смогут купить новый седан Geely Emgrand GT во второй половине ноября. Модель будет доступна в рамках предварительного заказа, сообщают отечественные СМИ.
|
17 октября 2016, 09:44