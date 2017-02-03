3
19
32
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 31 января 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 2 февраля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
4 + 2 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Ученые выяснили, что сон очищает память человека от ненужных воспоминаний

Ученые выяснили, что сон очищает память человека от ненужных воспоминаний

Сон помогает людям забыть ненужную информацию. К такому выводу пришли ученые из Висконсинского университета и университета Джона Хопкинса в процессе своих исследований.
Эксперименты осуществлялись на лабораторных грызунах. По словам специалистов, при погружении в состояние сна синапсы (места передачи нервного импульса) 

3 февраля 2017, 03:14
Самарцы смогут наблюдать в небе полет МКС

Самарцы смогут наблюдать в небе полет МКС

Жители Самарской области примерно с 3 до 15 февраля смогут увидеть в небе МКС. За станцией можно будет наблюдать невооруженным глазом в вечернее время, примерно с 19 часов. Так как объект движется быстро, рассмотреть его в объектив телескопа и бинокля 

3 февраля 2017, 03:09
Ученые определили пять качеств, присущих успешному человеку

Ученые определили пять качеств, присущих успешному человеку

Ученые в процессе исследования установили 5 качеств, оказывающие влияние на успешность и благополучность человека. Результаты этой научной работы с участием свыше 700 человек 35-летнего возраста опубликованы в издании Independent.
На первое место в перечне специалисты поставили энтузиазм. Активные люди без 

3 февраля 2017, 01:43
Испанские ученые смогли раскрыть секрет вечной молодости людей

Испанские ученые смогли раскрыть секрет вечной молодости людей

Как утверждают испанские ученые, они создали препарат вечной молодости. Уникальность новой вакцины заключается в том, что она дает возможность омолодить весь организм.
Эксперты напоминают: эффект от прежних аналогичных разработок был локальным, действие оказывалось лишь на определенные органы. Авторы разработки поясняют, 

3 февраля 2017, 12:34
NASA: К Земле летит астероид размером с двухэтажный автобус

NASA: К Земле летит астероид размером с двухэтажный автобус

Ученые из американского космического ведомства NASA распространили информацию, что 3 февраля мимо нашей планеты пронесется астероид, габариты которого сопоставимы с двухэтажным автобусом. Космическое тело получило наименование BS32.
По предварительным оценкам, астероид достигает 25 метров. Его открыли специалисты совсем недавно, в 

3 февраля 2017, 09:38
Российские ученые предложили запустить телескоп для наблюдения за астероидами со стороны Солнца

Российские ученые предложили запустить телескоп для наблюдения за астероидами со стороны Солнца

Российские ученые предложили разместить специальный телескоп на расстоянии полутора миллионов километров от Земли. По мнению специалистов, это необходимо для наблюдения астероидов, приближающихся к нашей планете со стороны Солнца и угрожающих человечеству.
Такая идея была озвучена во время конференции «Физика космоса». 

2 февраля 2017, 05:14
NASA: Монстры-блазары грозят поглотить Вселенную

NASA: Монстры-блазары грозят поглотить Вселенную

Ученые NASA определили пять огромных древних блазаров. Эти космические объекты имеют настолько гигантские размеры, что ими были удивлены даже сотрудники Центра управления полетов Годардда.
Два самых внушительных блазара соответствуют одному миллиарду солнечных масс. Они являются источником очень мощного электромагнитного излучения 

1 февраля 2017, 12:26
Ученые обнаружили на Луне кислород с Земли

Ученые обнаружили на Луне кислород с Земли

Ученые из Университета Осаки заявили об очередном открытии. Японские специалисты обнаружили на Луне кислород, который, как утверждается, туда в свое время принес солнечный ветер из атмосферы Земли. Об этих разработках рассказывают зарубежные информагентства.
По заверению ученых, в течение нескольких миллионов 

31 января 2017, 09:35
Ученые создадут телескоп для поиска планет земного типа

Ученые создадут телескоп для поиска планет земного типа

Частный телескоп, на создание которого ученые потратят $25-50 млн., будет выведен на земную орбиту для съемок планеты вблизи звезды Проксима Центавра. Он пробудет в космосе 2 года. Об этом сообщают представители американского некоммерческого частного института BoldlyGo.
Средства на сооружение телескопа 

11 октября 2016, 03:19
В РФ создают высокоскоростную систему связи с дальним космосом

В РФ создают высокоскоростную систему связи с дальним космосом

Ученые из РФ приступили к разработке бортового радиокомплекса для передачи научных данных. Новая система связи сможет передавать сигнал на дальнее расстояние с высокой скоростью.

Создание уникального радиокомплекса осуществляется с целью последующей установки на космический телескоп «Спектр-М». По мнению российских экспертов, новое оборудование 

19 июля 2016, 04:43
Опубликованы последние снимки взорвавшегося японского телескопа Hitomi

Опубликованы последние снимки взорвавшегося японского телескопа Hitomi

Взорвавшийся на орбите японский телескоп Hitomi сделал лишь одно фото ядра далекой галактики. Этот снимок очень заинтересовал ученых.
Речь в данном случае ведется о галактике NGC 1275, расположенной в созвездии Персея. Телескоп сделал фотографию ее ядра, продемонстрировав процесс движения газа 

7 июля 2016, 09:33
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна