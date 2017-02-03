Германский Институт внеземной физики Общества Макса Планка раскрыл стоимость телескопа eRosita, над созданием которого ученые трудились на протяжении десяти лет. Как утверждается, на телескоп для российско-немецкой обсерватории «Спектр-РГ» было потрачено 90 млн евро.
По словам специалистов, аппарат не застрахован. Таким образом, если с ним произойдет что-то непредвиденное, то он будет потерян безвозвратно, а на создание аналогичного устройства опять понадобится десятилетие.
Телескоп eRosita даст возможность исследовать черные дыры, скопления галактик и темную материю. Он будет работать в составе обсерватории «Спектр-РГ» вместе с отечественным рентгеновским зеркальным телескопом ART-XC.
Запуск обсерватории намечен на весну 2018 года с помощью ракеты-носителя «Протон».
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