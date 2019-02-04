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В Самарской области поймали водителя с «липовыми» правами

В Самарской области поймали водителя с «липовыми» правами

Неподалеку от села Зеленовка в Ставропольском районе сотрудники ГИБДД остановили иномарку Mazda 3. За рулем сидел 29-летний мужчина. Во время проверки документов он отдал полицейским водительское удостоверение, которое вызвало у них сомнения в своей подлинности. Документ направили на экспертизу, и 
10 января 2019, 01:53
Российские регионы оказались неготовыми к «мусорной» реформе

Российские регионы оказались неготовыми к «мусорной» реформе

Регионы России оказались не готовы к исполнению нового законодательства о переработке твердых коммунальных отходов, говорится в докладе фонда «Петербургская политика». Проект предполагал улучшение экологической ситуации, модернизацию переработки, перераспределение финансовых потоков от регионалов в пользу федеральных игроков, отмечается в документе. Но 

9 января 2019, 12:56
В Тольятти пьяная автомобилистка устроила гонки с экипажем ДПС

В Тольятти пьяная автомобилистка устроила гонки с экипажем ДПС

В Тольятти возбуждено административное дело по ч.1. ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения». Фигуранткой стала 25-летняя девушка.

Рано утром 1 января экипажу ДПС, патрулировавшему 
9 января 2019, 12:08
ГИБДД попросила отложить введение нового стандарта номеров для авто и мотоциклов

ГИБДД попросила отложить введение нового стандарта номеров для авто и мотоциклов

Тем временем Госавтоинспекция попросила Росстандарт отложить на 7 месяцев введение нового стандарта для номеров автомобилей и мотоциклов. Планировалось, что новый ГОСТ начнет действовать уже с 1 января нового года, но из-за особенностей системы ведомственных госзакупок ГИБДД просто не успела подготовиться 
6 декабря 2018, 08:12
ГИБДД собирается бороться с «левыми справками»

ГИБДД собирается бороться с «левыми справками»

ГИБДД хочет бороться с «левыми» медицинскими справками. Ведомство предлагает, чтобы Минздрав передавал ему данные о гражданах, которые имеют противопоказания к вождению. В первую очередь имеются в виду алкоголики, наркоманы и те, кто плохо видит. Информация должна поступать в специальную базу 
3 ноября 2018, 09:28
В блогах: красный, желтый, красный... Жестокий эксперимент над самарскими водителями

В блогах: красный, желтый, красный... Жестокий эксперимент над самарскими водителями

Самарец Михаил Пивоваров через "Твиттер" потребовал прекратить дорожный произвол на перекрестке Московского шоссе и БКК. "Там вообще жесть какая-то! После красного загорается желтый, машины трогаются... а затем опять красный! Зеленого не было вообще. Десятки водителей, введенных в заблуждение, поехали на 
6 октября 2018, 10:15
В блогах: опять не по уму, зато по ГОСТу!

В блогах: опять не по уму, зато по ГОСТу!

«Опять не по уму, зато по ГОСТу!» - возмущается блогер DIV_SAMARA <https://div-samara.livejournal.com/> в ЖЖ-сообществе samara_ru <https://samara-ru.livejournal.com/>. Это вид около входа на станцию метро "Российская".

«По ГОСТу между "зеброй" и дорожным знаком должно быть не более 1 метра. Подрядчик 
5 сентября 2018, 05:39
На Заводском шоссе в Самаре дорожный знак повесили вверх ногами

На Заводском шоссе в Самаре дорожный знак повесили вверх ногами

На Заводском шоссе в областной столице появился новый дорожный знак. Но повесили его альтернативным способом – вверх ногами. Теоретически, дорожный указатель говорит водителям, что улица XXII Партсъезда и Заводское шоссе перекрыты. Автомобилисты иронизируют в Твиттере: «По черчению в школе 
14 августа 2018, 10:49
80% россиян не поддерживают идею повышения пенсионного возраста

80% россиян не поддерживают идею повышения пенсионного возраста

80% россиян не поддерживают идею повышения пенсионного возраста в стране. При этом, 60% наших соотечественников уверены, что законопроект будет принят. Об этом гласят данные опроса, который провел Фонд «Общественное мнение». В исследовании приняли участие 1500 респондентов в возрасте от 18 
29 июня 2018, 10:38
В блогах: Московское шоссе превратилось в интеллектуальную игру

В блогах: Московское шоссе превратилось в интеллектуальную игру

Блогер mihail_ivanovic предложил «уважаемым самарским знатокам и читателям поиграть в «Что? Где? Когда?».

«Как вы считаете, есть ли на этом фото перекрестка Московского шоссе нарушения? Помогите сотрудникам областного минтранса найти «косяк». Итак, во-первых. Знак 5.19.1 (пешеходный переход) устанавливается 
16 апреля 2018, 01:18
Революция в ОСАГО: инспекторы перестанут приезжать на ДТП без пострадавших

Революция в ОСАГО: инспекторы перестанут приезжать на ДТП без пострадавших

В 2017-м году ожидается настоящая революция в системе обязательного страхования автогражданской ответственности. По информации федеральных СМИ, госавтоинспекторы совсем перестанут выезжать на ДТП без пострадавших.
В МВД как раз готовят нормативную базу под это нововведение. Дорожные полицейские заинтересованы, чтобы автомобилисты активно 

28 апреля 2017, 06:06
С сегодняшнего дня ФМС и ФСКН переходят в состав Министерства внутренних дел

С сегодняшнего дня ФМС и ФСКН переходят в состав Министерства внутренних дел

С 1 июня указом президента России Владимира Путина федеральная миграционная служба и госнаркоконтроль переходят в состав Министерства внутренних дел и перестанут быть самостоятельными ведомствами. В МВД службы получают названия Главное управление по вопросам миграции и Главное управление по контролю за 

1 июня 2016, 12:45
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