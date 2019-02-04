ГИБДД России поддержала предложения по уменьшению размеров дорожных знаков. Пилотный эксперимент, который прошел проверку в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Владимире и Калининграде, теперь будет распространен на всю страну. Минимальный размер знаков понижен до величины 40-на-40 сантиметров, а в отдельных случаях допустимо 35-на-35. Это почти вдвое меньше прежнего стандарта. Инициаторы новеллы аргументируют, что такие таблички удачнее вписываются в окружающую среду, не загораживают обзор пешеходам. Кроме того, микрознаки можно "вешать" даже на домах, если на дороге не хватает места. Наконец, по стоимости они дешевле нынешних. Всего на дорогах России более 1,5 млн знаков. На замену каждого требуется от 3-х тысяч рублей. Таким образом, в объемах страны проект может обойтись минимум в 5 млрд рублей.
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