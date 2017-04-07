ГИБДД России представила новую схему оформления изменений в конструкции транспортного средства. Теперь автолюбители получат возможность узаконить соответствующие реконструкции, не снимая установленные агрегаты.
По новым правилам, на оформление таких документов теперь нужно будет потратить не более получаса. Стоимость процедуры - 800 рублей. Если модификация машины не пройдет экспертизу, то ее снимут с учета, пока владелец не восстановит заводские характеристики.
Прочие процедуры, связанные с изменениями, остались прежними. Чтобы сделать рестайлинг авто, нужно получить экспертное заключение, обратиться в Госавтоинспекцию и с готовым разрешением явиться в автосервис. По завершении работ предстоит сделать техосмотр и зарегистрировать автомобиль.
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