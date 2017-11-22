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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 ноября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 21 ноября 2017г 
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В блогах: про хаос на кольцах Самары

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ГИБДД предупреждает водителей о дожде в Самарской области

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Автомобильные эксперты обновили рейтинг наиболее популярных в мире моделей

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Опасные ответы обнаружили эксперты-медики в билетах российских автошкол

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3 ноября 2017, 05:13
Почему ставить машину на учет через портал Госуслуг быстрее и выгоднее?

Почему ставить машину на учет через портал Госуслуг быстрее и выгоднее?

Зарегистрироваться на сайте Госуслуг теперь можно не только в многофункциональных центрах, но и в ГИБДД.

Сотрудники ГИБДД отмечают, что очередей нет, потому что все больше граждан используют для получения водительского удостоверения, снятия и постановки на учет автомобилей портал госуслуг. 
11 сентября 2017, 08:08
Сайт госуслуг протестирует российскую систему шифрования

Сайт госуслуг протестирует российскую систему шифрования

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31 августа 2017, 02:11
«Одноклассники» откроют доступ к «Госуслугам»

«Одноклассники» откроют доступ к «Госуслугам»

Соцсеть «Одноклассники» собирается запустить в начале осени сервис, позволяющий получить загранпаспорт, свидетельство о рождении и прочие документы. Об этом сегодня рассказывают отечественные СМИ со ссылкой на свои источники.
В соцсети хотят создать доступ к порталу «Госуслуги». На начальном этапе будут 

9 августа 2017, 03:31
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Госуслуги и ЖКХ: Названы самые коррумпированные сферы региона

В Самарской области за 2016-й и в начале этого года выявлено 14700 фактов коррупции. Больше всего этому подвержены сферы государственных и муниципальных услуг, ЖКХ и «оборонка».
Это объясняют большим числом точек соприкосновения бизнеса и власти и большими потоками бюджетных средств. 

19 мая 2017, 11:50
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