В Госавтоинспекции рассматривают новшества, способные заметно упростить жизнь большой категории отечественных автовладельцев. Если примут имеющийся пакет документов, легализовать изменения в конструкции транспортного средства станет просто. Это можно будет сделать даже на сайте госуслуг.
Как поясняют эксперты, сейчас легализация автотюнинга – весьма сложный вопрос, ведь внесение корректив в конструкцию транспортного средства влечет штрафные санкции, а сделать эти изменения легальными недешево и сложно.
Согласно предложениям ГИБДД, для того, чтобы узаконить внесенные дополнения, потребуется только одно посещение отделения надзорной инспекции и 2 бумаги — сертификат на то или иное изделие и свидетельство из автосервиса, рассказывает «Коммерсант». Машину отправят на проверку, и если не выявят особых недочетов, коррективы будут отражены в ПТС.
В этой связи следует отметить: сейчас в РФ штраф за несанкционированные изменения в конструкции машины - 500 рублей. За год сотрудники Госавтоинспекции фиксируют сотни тысяч таких нарушений.
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