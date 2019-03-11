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В Самарской области на поддержку предпринимателей направят 2,6 млрд рублей
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11 марта 2019, 12:26
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В Тольятти подрядчик-ловкач повторно продал уже купленную квартиру в новостройке
Правоохранители из Тольятти завели уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении директора одной из компаний, которая возводит жилье. По данным силовиков, подозреваемый - 39-летний директор фирмы-подрядчика строительства жилого дома продал тольяттинцу фактически принадлежащую компании квартиру в доме № 37 по …
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11 марта 2019, 10:34
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В каких регионах России самые большие просрочки по кредитам
Если в 2017 году относительно быстрый рост розничного банковского кредитования был неожиданным, то в 2018 году хорошие цифры в этом сегменте многие аналитики предсказывали, но фактическая динамика кредитования населения оказалась намного сильнее ожиданий. Таким образом, этот сегмент банковского рынка полностью …
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7 марта 2019, 10:45
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В Самарской области могут пересмотреть тарифы на вывоз мусора
Министерство ЖКХ Самарской области заявило о возможном пересмотре тарифов на вывоз мусора. Ведомство собирается провести расчеты по загрузке контейнерных площадок в зависимости от времени года. Контролировать деятельность единого регоператора будут по ГЛОНАСС. Напомним, в регионе с 1 января текущего года …
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7 марта 2019, 10:46
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Директора УК из Тольятти подозревают в мошенничестве с деньгами жильцов
В Тольятти полицейские задержали директора одной из управляющих компаний. Сейчас 48-летнего мужчину подозревают в мошенничестве в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
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6 марта 2019, 02:23
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В Самаре опубликовали новые тарифы на погребение
Городские власти Самары внесли изменения в постановление, которое определяет стоимость ритуальных услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню. Документ, подписанный главой областной столицы Еленой Лапушкиной, опубликовали на официальном сайте мэрии. С 1 февраля общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребению составляет 5 946,47 …
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6 марта 2019, 12:06
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Устранить аварию на проспекте Кирова в Самаре планируют во вторник вечером
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5 марта 2019, 01:39
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За проезд под знаком экологической зоны начнут штрафовать?
Минтранс РФ готовит проект дорожной карты по созданию в городах специальных зон, в которые будет запрещен въезд для неэкологичного автотранспорта. Пока идею планируется реализовывать в порядке эксперимента на территории Москвы и Санкт-Петербурга, пишет «Коммерсантъ».
Зоны, которые попадут под …
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4 марта 2019, 03:06
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Министр областного ЖКХ Сергей Марков проведет прием граждан в Самаре
Министр ЖКХ Самарской области Сергей Марков проведет личный прием граждан в Самаре. Во время него жители столицы губернии смогут получить ответы на самые наболевшие вопросы. Встретиться с людьми чиновнику поручил глава региона Дмитрий Азаров.
«Поручил министру @SV_Markov провести личный приём граждан …
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3 марта 2019, 12:34
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Тепло в Самарской области подорожает
В Самарской области с 1 июля стоимость теплоснабжения домов поднимется на 3 процента, заявили в региональном департаменте ценового и тарифного регулирования. На сегодняшний день платеж рассчитывается по тарифной сетке, установленной 1 января 2019 года. Потребители платят за гигакалории - измерительную …
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20 февраля 2019, 09:13
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С 1 июля отопление подорожает на 3%
В Самарской области с 1 июля стоимость теплоснабжения домов поднимется на 3 процента, заявили в региональном департаменте ценового и тарифного регулирования. На сегодняшний день платеж рассчитывается по тарифной сетке, установленной 1 января 2019 года. Потребители платят за гигакалории - измерительную …
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20 февраля 2019, 05:16
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ФАС рассчитывает на отмену национального роуминга к декабрю
Планы до конца 2017-го отменить в Российской Федерации как национальный, так и внутрисетевой роуминг подтвердил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин.
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27 октября 2017, 02:08
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ФАС РФ возбудила административное дело против Google
Доминирование среди операционных систем в России корпорации Google может дорого обойтись. Размер штрафа за это правонарушение в соответствии с кодексом об административных правонарушениях может достигать 14% годовой выручки. Хотя, какую сумму предъявит корпорации федеральная антимонопольная служба - пока не ясно. Напомню, …
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15 марта 2016, 07:21
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ФАС готовится составить антимонопольный кодекс
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приступила к разработке концепции конкурентного кодекса. C его принятием может уйти в небытие целый ряд законов. Правда, на подготовку кодекса может уйти несколько лет. Эксперты пока сдержанно оценивают последствия для государства и бизнеса, так как существенное …
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5 сентября 2013, 07:03
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АвтоВАЗ и Renault Nissan создадут новую структуру по организации закупок
В рамках стратегического партнерства российское ОАО «АвтоВАЗ» и французско-японский альянс Renault Nissan создают совместную структуру по закупкам Common Purchasing Organization. Новая организация будет регулировать закупочную деятельность всех партнеров. В настоящий момент стороны подготавливают необходимые документы для получения разрешения от Федеральной …
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5 сентября 2013, 03:34
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