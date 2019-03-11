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В Сызрани по ночам рвут зубы в гинекологии, а СКС избавляется от уличных водозаборных колонок. Девятки яиц стали нормой, а самарские чиновники предлагают гражданам худеть. Самые яркие новости региона – весело и со смыслом. 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 11.03.2019 
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В Самарской области на поддержку предпринимателей направят 2,6 млрд рублей

В Самарской области на поддержку предпринимателей направят 2,6 млрд рублей

В понедельник, 11 марта, стало известно, что с 2019 года поддержка малого и среднего бизнеса будет вестись в рамках нацпроекта. Общее финансирование в Самарской области до 2024 года - 2,6 млрд рублей. Внутри него учтен ряд подпроектов. По словам экспертов, 
11 марта 2019, 12:26
В Тольятти подрядчик-ловкач повторно продал уже купленную квартиру в новостройке

В Тольятти подрядчик-ловкач повторно продал уже купленную квартиру в новостройке

Правоохранители из Тольятти завели уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении директора одной из компаний, которая возводит жилье. По данным силовиков, подозреваемый - 39-летний директор фирмы-подрядчика строительства жилого дома продал тольяттинцу фактически принадлежащую компании квартиру в доме № 37 по 
11 марта 2019, 10:34
В каких регионах России самые большие просрочки по кредитам

В каких регионах России самые большие просрочки по кредитам

Если в 2017 году относительно быстрый рост розничного банковского кредитования был неожиданным, то в 2018 году хорошие цифры в этом сегменте многие аналитики предсказывали, но фактическая динамика кредитования населения оказалась намного сильнее ожиданий. Таким образом, этот сегмент банковского рынка полностью 
7 марта 2019, 10:45
В Самарской области могут пересмотреть тарифы на вывоз мусора

В Самарской области могут пересмотреть тарифы на вывоз мусора

Министерство ЖКХ Самарской области заявило о возможном пересмотре тарифов на вывоз мусора. Ведомство собирается провести расчеты по загрузке контейнерных площадок в зависимости от времени года. Контролировать деятельность единого регоператора будут по ГЛОНАСС. Напомним, в регионе с 1 января текущего года 
7 марта 2019, 10:46
Директора УК из Тольятти подозревают в мошенничестве с деньгами жильцов

Директора УК из Тольятти подозревают в мошенничестве с деньгами жильцов

В Тольятти полицейские задержали директора одной из управляющих компаний. Сейчас 48-летнего мужчину подозревают в мошенничестве в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

- С февраля 2012 по сентябрь 2015 года подозреваемый не перечислял на расчетный счет ресурсоснабжающей организации деньги, поступившие от жителей многоквартирного 
6 марта 2019, 02:23
В Самаре опубликовали новые тарифы на погребение

В Самаре опубликовали новые тарифы на погребение

Городские власти Самары внесли изменения в постановление, которое определяет стоимость ритуальных услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню. Документ, подписанный главой областной столицы Еленой Лапушкиной, опубликовали на официальном сайте мэрии. С 1 февраля общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребению составляет 5 946,47 
6 марта 2019, 12:06
Устранить аварию на проспекте Кирова в Самаре планируют во вторник вечером

Устранить аварию на проспекте Кирова в Самаре планируют во вторник вечером

Ремонт на теплотрассе на пересечении проспекта Кирова с Заводским шоссе в Самаре рассчитывают закончить в 23:00 вторника, 5 марта. Как сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ Самарской области, в 5:00 во вторник там произошел прорыв теплотрассы диаметром 900 мм.
 
- Для 
5 марта 2019, 01:39
За проезд под знаком экологической зоны начнут штрафовать?

За проезд под знаком экологической зоны начнут штрафовать?

Минтранс РФ готовит проект дорожной карты по созданию в городах специальных зон, в которые будет запрещен въезд для неэкологичного автотранспорта. Пока идею планируется реализовывать в порядке эксперимента на территории Москвы и Санкт-Петербурга, пишет «Коммерсантъ».

Зоны, которые попадут под 
4 марта 2019, 03:06
Министр областного ЖКХ Сергей Марков проведет прием граждан в Самаре

Министр областного ЖКХ Сергей Марков проведет прием граждан в Самаре

Министр ЖКХ Самарской области Сергей Марков проведет личный прием граждан в Самаре. Во время него жители столицы губернии смогут получить ответы на самые наболевшие вопросы. Встретиться с людьми чиновнику поручил глава региона Дмитрий Азаров.

«Поручил министру @SV_Markov провести личный приём граждан 

3 марта 2019, 12:34
Тепло в Самарской области подорожает

Тепло в Самарской области подорожает

В Самарской области с 1 июля стоимость теплоснабжения домов поднимется на 3 процента, заявили в региональном департаменте ценового и тарифного регулирования. На сегодняшний день платеж рассчитывается по тарифной сетке, установленной 1 января 2019 года. Потребители платят за гигакалории - измерительную 
20 февраля 2019, 09:13
С 1 июля отопление подорожает на 3%

С 1 июля отопление подорожает на 3%

В Самарской области с 1 июля стоимость теплоснабжения домов поднимется на 3 процента, заявили в региональном департаменте ценового и тарифного регулирования. На сегодняшний день платеж рассчитывается по тарифной сетке, установленной 1 января 2019 года. Потребители платят за гигакалории - измерительную 

20 февраля 2019, 05:16
ФАС рассчитывает на отмену национального роуминга к декабрю

ФАС рассчитывает на отмену национального роуминга к декабрю

Планы до конца 2017-го отменить в Российской Федерации как национальный, так и внутрисетевой роуминг подтвердил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин.
По его словам, в настоящее время операторы уже готовятся к тому, чтобы цены снизить. Это, акцентировал г-н Голомолзин, 

27 октября 2017, 02:08
ФАС РФ возбудила административное дело против Google

ФАС РФ возбудила административное дело против Google

Доминирование среди операционных систем в России корпорации Google может дорого обойтись. Размер штрафа за это правонарушение в соответствии с кодексом об административных правонарушениях может достигать 14% годовой выручки. Хотя, какую сумму предъявит корпорации федеральная антимонопольная служба - пока не ясно. Напомню, 
15 марта 2016, 07:21
ФАС готовится составить антимонопольный кодекс

ФАС готовится составить антимонопольный кодекс

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приступила к разработке концепции конкурентного кодекса. C его принятием может уйти в небытие целый ряд законов. Правда, на подготовку кодекса может уйти несколько лет. Эксперты пока сдержанно оценивают последствия для государства и бизнеса, так как существенное 

5 сентября 2013, 07:03
АвтоВАЗ и Renault Nissan создадут новую структуру по организации закупок

АвтоВАЗ и Renault Nissan создадут новую структуру по организации закупок

В рамках стратегического партнерства российское ОАО «АвтоВАЗ» и французско-японский альянс Renault Nissan создают совместную структуру по закупкам Common Purchasing Organization. Новая организация будет регулировать закупочную деятельность всех партнеров. В настоящий момент стороны подготавливают необходимые документы для получения разрешения от Федеральной 

5 сентября 2013, 03:34
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