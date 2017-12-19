Прошла итоговая пресс-конференция, в рамках которой были подведены итоги работы Минстроя России в текущем году.
В своем выступлении министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень рассказал, что в 2017 году Минстрой ожидает более 1 миллиона ипотечных кредитов на сумму, близкую к 2 триллионам рублей. Для сравнения: прошлый рекорд был установлен в 2014 году, когда объем ипотечных кредитов в России достиг цифры в 1 триллион 860 миллиардов рублей.
Михаил Мень связывает рекордные объемы с преодолением россиянами психологического рубежа: снижением банковских ставок и доступностью ипотеки. Также министр отметил, что сейчас согласие на ввод получают проекты, положенные в 2015 году, который был кризисным для отрасли строительства.
На данный момент правительство разрабатывает программу по субсидированию ипотечных кредитов под шесть процентов годовых для семей, в которых родился 2-й или 3-й ребенок. Она рассчитана на увеличение рождаемости в России, так как семьи, которые уже имеют двух или трех детей, не смогут оформить льготную ипотеку.
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