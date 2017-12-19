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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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СМИ рассказали о появлении нового вида банковских мошенников

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Ипотека становится выгоднее

Ипотека становится выгоднее

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В прошлом году в Самарской области совершено более 44 тысяч преступлений

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Раскрыто 

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На первом месте "АктивКапитал Банк" с показателем в 20 миллиардов рублей, на второй строчке "Газбанк" с 18 миллиардами, на третьей позиции "Кошелев-Банк" 

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Общественники в Думе подвели итоги за 5 лет работы

Общественный совет, работающий при Самарской городской думе, подвел итоги работы за 5 лет своего существования. В совет входят 45 человек. Они представляют интересы негосударственных некоммерческих организаций, в которых числится около 500 тысяч граждан. За пятилетний срок работы общественный совет собирался 
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Полуфинал World Skills Russia завершился триумфом самарцев

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Половина победителей в пятнадцати компетенциях получают профессию в Самарской области. Лучшие в истинно 
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До конца этой недели Минстрой РФ и фонд содействия развитию жилищного строительства Александра Бравермана должны подписать рамочное соглашение с China Railway Construction Corporation (это вторая крупнейшая государственная строительная компания в КНР). Китайские застройщики в рамках российской госпрограммы «Доступное жилье» построят 
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