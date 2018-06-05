В Москве в среду, 6 июня, состоится расширенное заседание Бюро Союза машиностроителей России и Бюро Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям». Заседание будет посвящено теме «Российское машиностроение в условиях наращивания санкционного давления: вызовы и возможные ответы». Участники заседания: генеральный директор ГК «Ростех» Сергей Чемезов, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Юрий Борисов, генеральный директор АО «Рособоронэкспорт» Александр Михеев, первый вице-президент АО «Русская медная компания» Олег Сненко, председатель правления, генеральный директор АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков, президент АО «Объединенная судостроительная корпорация» Алексей Рахманов, президент ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», президент ПАО «Научно-производственная Корпорация «ИРКУТ» Юрий Слюсарь, руководитель ФМБА России Владимир Уйба, индустриальный директор авиационного кластера ГК «Ростех» Анатолий Сердюков, а также руководители крупнейших корпораций и компаний.
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ПМЭФ-2018: Самарская область и «КамАЗ» заключили соглашение
Глава региона Дмитрий Азаров работает в эти дни на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге – ПМЭФ-2018. Самарская область представлена там своими проектами и инвестиционным потенциалом. К подписанию подготовлено почти 20 соглашений о сотрудничестве. Глава региона выделил договор с Агентством по …
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25 мая 2018, 04:54
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Подведены итоги инженерной олимпиады «Звезда»
В Самарском государственном техническом университете подвели итоги Всероссийской инженерной олимпиады «Звезда». Участие в ней приняли почти 15 тысяч учеников самарских школ, а победителями и призерами стала десятая часть. Олимпиада «Звезда» существует с 2015 года: она была образована путем слияния Многопрофильной …
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23 мая 2018, 01:53
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Закон о контрсанкциях принят Госдумой в третьем чтении
Государственная дума приняла законопроект о контрсанкциях в третьем чтении. Теперь его должен утвердить Совет Федерации и подписать президент Владимир Путин. Напомним, документ позволяет главе государства вводить санкции против США и их союзников в ответ на «недружественные действия в отношении России». …
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22 мая 2018, 03:23
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Реготделение «СоюзМаш» и областная станция переливания крови подписали соглашение о сотрудничестве
Свыше 220 тысяч человек, работающих более чем на пяти сотнях предприятий машиностроительной отрасли, приняли участие в совместной программе Федерального медико-биологического агентства и общественной организации «Союз машиностроителей России» по добровольной сдаче крови. Она активно работает и в Самарской области. В среду …
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17 мая 2018, 10:12
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Владимир Гутенев провел прием граждан
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев провел в Самаре прием граждан. На этот раз к нему обратились с просьбой вмешаться в ситуацию на одном из крупнейших …
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7 мая 2018, 10:13
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27 марта свой день рождения отмечает Владимир Гутенев
27 марта свой день рождения отмечает первый вице-президент Союза машиностроителей России, первый заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Государственной думы Владимир Гутенев.
Уважаемый Владимир Владимирович, коллектив телерадиокомпании «ТЕРРА» присоединяется к многочисленным поздравлениям в Ваш адрес. Мы …
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27 марта 2018, 06:27
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Самарскую область посетил вице-премьер Аркадий Дворкович
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5 марта 2018, 11:20
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Проблемы диверсификации производства в ОПК обсудили на заседании Бюро СоюзМаш в Москве
Генеральный директор телерадиокомпании «ТЕРРА» Наталья Камбарова получила Благодарность Минпромторга России за объективное освещение актуальных вопросов отечественной промышленной отрасли. Награды лучшим членам организации на прошедшем в Москве расширенном заседании Бюро Союза машиностроителей России и Бюро Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» вручил Председатель …
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6 февраля 2018, 07:27
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Самарская область и «Ростех» заключили соглашение о сотрудничестве
Между правительством Самарской области и госкорпорацией «Ростех» заключено соглашение о сотрудничестве - по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции. В Москве подписи под документом поставили глава 63-го региона Дмитрий Азаров и гендиректор «Ростеха», председатель «Союза машиностроителей России» Сергей …
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18 декабря 2017, 01:22
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В Москве прошел внеочередной съезд Союза машиностроителей России
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16 июня 2017, 08:01