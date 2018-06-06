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Самарская область тормозит «мусорную реформу»
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6 июня 2018, 07:02
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В МЧС рассказали правду об эвакуации детей из ТРК «Гудок» в Самаре
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6 июня 2018, 02:53
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Годовалый мальчик погиб, выпав из окна в Тольятти
В Тольятти произошла очередная трагедия с участием ребенка. 6 июня около 10:20 с четвертого этажа дома на улице Чапаева упал годовалый ребенок. От полученных травм он скончался на месте. Сейчас в причинах трагедии разбираются правоохранители, сообщает Волга Ньюс.
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6 июня 2018, 02:49
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Очевидец: «Из ТЦ «Гудок» эвакуировали много детей»
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6 июня 2018, 12:07
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В Исаклинском районе уволили физрука-алкоголика, ударившего ребенка на уроке
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6 июня 2018, 10:18
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Легализовать курилки в больницах через Госдуму хотят в Самаре
В Самаре во вторник, 29 мая, депутаты губернской думы на пленарном заседании решили направить в Госдуму инициативу по легализации больничных «курилок». Предлагается разрешить администрациям медучреждений по своему усмотрению оборудовать места для курения в вентилируемых помещениях и на улице. Сейчас такого …
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29 мая 2018, 03:38
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Закон о контрсанкциях принят Госдумой в третьем чтении
Государственная дума приняла законопроект о контрсанкциях в третьем чтении. Теперь его должен утвердить Совет Федерации и подписать президент Владимир Путин. Напомним, документ позволяет главе государства вводить санкции против США и их союзников в ответ на «недружественные действия в отношении России». …
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22 мая 2018, 03:23
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В Госдуму внесен законопроект о наказаниях для авиадебоширов
Правительство России внесло в Госдуму законопроект об ужесточении административной ответственности за совершение противоправных действий на борту самолетов. Документ опубликован на сайте кабмина.
"Законопроектом предлагается усилить административную ответственность, в частности, за невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного …
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28 марта 2018, 11:46
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Медиков могут обязать раскрывать врачебную тайну страховщикам
Министерством финансов подготовлен законопроект, который касается святая святых медицинской этики – раскрытия врачебной тайны. Согласно нововведению, врачи будут обязаны предоставлять сведения о пациентах страховым компаниям. Данная мера, по мнению авторов инициативы, послужит удешевлению страховки и сокращению сроков выплат по ней.
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5 апреля 2017, 04:54
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Врачебной тайны в России, возможно, больше не будет
Минфин подготовил резонансный законопроект, согласно которому доступ к медицинским картам граждан смогут получить страховщики. По мнению представителей отрасли, это позволит максимально быстро обеспечить выплату компенсации, а также защитить компании от мошенников. Однако врачи опасаются, что конфиденциальная информация может попасть в ненадежные …
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28 апреля 2016, 11:19