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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Самарская область тормозит «мусорную реформу»

Самарская область тормозит «мусорную реформу»

Самарская область оказалась в числе регионов, которые срывают реализацию «мусорной реформы». Об этом заявили в комитете Госдумы по экологии и охране окружающей среды. По информации депутатов, все субъекты РФ к 1 мая должны были заключить соглашения с региональными операторами по 

6 июня 2018, 07:02
В МЧС рассказали правду об эвакуации детей из ТРК «Гудок» в Самаре

В МЧС рассказали правду об эвакуации детей из ТРК «Гудок» в Самаре

В Самаре утром в среду, 6 июня, в ТРК «Гудок» была проведена эвакуация. Очевидцы рассказали, что приезжали пожарные и сотрудники спецслужб. Прозвучал сигнал о пожарной тревоге, и из здания вывели много детей, которые пришли в местный кинотеатр. Выяснилось, что это 
6 июня 2018, 02:53
Годовалый мальчик погиб, выпав из окна в Тольятти

Годовалый мальчик погиб, выпав из окна в Тольятти

В Тольятти произошла очередная трагедия с участием ребенка. 6 июня около 10:20 с четвертого этажа дома на улице Чапаева упал годовалый ребенок. От полученных травм он скончался на месте. Сейчас в причинах трагедии разбираются правоохранители, сообщает Волга Ньюс.
6 июня 2018, 02:49
Очевидец: «Из ТЦ «Гудок» эвакуировали много детей»

Очевидец: «Из ТЦ «Гудок» эвакуировали много детей»

В Самаре из ТЦ «Гудок» эвакуировали людей, сообщил очевидец. Фото с места происшествия появилось в социальной сети. На снимках – несколько пожарных машин, и группа людей 
6 июня 2018, 12:07
В Исаклинском районе уволили физрука-алкоголика, ударившего ребенка на уроке

В Исаклинском районе уволили физрука-алкоголика, ударившего ребенка на уроке

Прокуратура Исаклинского района Самарской области провела проверку в одной из местных школ. В надзорное ведомство поступила информация о том, что преподаватель физкультуры в 2017 году неоднократно являлся в учебное заведение в нетрезвом виде. Однако руководство школы на это никак не 
6 июня 2018, 10:18
Легализовать курилки в больницах через Госдуму хотят в Самаре

Легализовать курилки в больницах через Госдуму хотят в Самаре

В Самаре во вторник, 29 мая, депутаты губернской думы на пленарном заседании решили направить в Госдуму инициативу по легализации больничных «курилок». Предлагается разрешить администрациям медучреждений по своему усмотрению оборудовать места для курения в вентилируемых помещениях и на улице. Сейчас такого 

29 мая 2018, 03:38
Закон о контрсанкциях принят Госдумой в третьем чтении

Закон о контрсанкциях принят Госдумой в третьем чтении

Государственная дума приняла законопроект о контрсанкциях в третьем чтении. Теперь его должен утвердить Совет Федерации и подписать президент Владимир Путин. Напомним, документ позволяет главе государства вводить санкции против США и их союзников в ответ на «недружественные действия в отношении России». 

22 мая 2018, 03:23
В Госдуму внесен законопроект о наказаниях для авиадебоширов

В Госдуму внесен законопроект о наказаниях для авиадебоширов

Правительство России внесло в Госдуму законопроект об ужесточении административной ответственности за совершение противоправных действий на борту самолетов. Документ опубликован на сайте кабмина.

"Законопроектом предлагается усилить административную ответственность, в частности, за невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного 
28 марта 2018, 11:46
Медиков могут обязать раскрывать врачебную тайну страховщикам

Медиков могут обязать раскрывать врачебную тайну страховщикам

Министерством финансов подготовлен законопроект, который касается святая святых медицинской этики – раскрытия врачебной тайны. Согласно нововведению, врачи будут обязаны предоставлять сведения о пациентах страховым компаниям. Данная мера, по мнению авторов инициативы, послужит удешевлению страховки и сокращению сроков выплат по ней.

5 апреля 2017, 04:54
Врачебной тайны в России, возможно, больше не будет

Врачебной тайны в России, возможно, больше не будет

Минфин подготовил резонансный законопроект, согласно которому доступ к медицинским картам граждан смогут получить страховщики. По мнению представителей отрасли, это позволит максимально быстро обеспечить выплату компенсации, а также защитить компании от мошенников. Однако врачи опасаются, что конфиденциальная информация может попасть в ненадежные 

28 апреля 2016, 11:19
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