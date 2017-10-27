Народные избранники одобрили проект закона, усовершенствовав систему индексации алиментов. Согласно новшествам, организации смогут перечислять «детские» средства не только по требованию получателя, но и по исполнительному листу судебного пристава.
Как следует из законодательных поправок, организации, которые регулярно начисляют должнику деньги, могут не ждать заявления от получателя алиментов. О необходимости погасить долг может сообщить судебный пристав, сопроводив документ копией исполнительного листа. Это даст возможность уменьшить сроки перевода средств получателям алиментов.
Вместе с тем, законопроект предполагает ввести положение, по которому выдача алиментов прекращается, если пристав-исполнитель закрывает исполнительное производство по этому конкретному случаю. Такая норма зафиксирована в Семейном кодексе России.
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