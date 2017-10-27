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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 октября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 октября 2017г 
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В Концепции государственной политики по противодействию 

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Мужчина не платил алименты, пока не чихнул

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2 августа 2017, 05:18
Охота на алиментщика: Госдума разрешила приставам задерживать должников

Охота на алиментщика: Госдума разрешила приставам задерживать должников

Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий судебным приставам самостоятельно задерживать и доставлять для составления протокола должников по алиментам. Об этом сегодня рассказывают российские СМИ.
По замыслу авторов новшества, этот законопроект даст возможность алиментщикам сразу осознать принцип неотвратимости административного наказания. 

7 июля 2017, 05:34

"Алиментщики" Самары вышли на обязательные работы

Сейчас в регионе около 11 тысяч жителей регулярно задерживают выплаты на содержание детей. Их общий долг превышает 818 миллионов рублей. С июля 2016 года для нерадивых родителей введена новая мера административного наказания - обязательные работы.
15 мая некоторых нарушителей направили 

15 мая 2017, 02:02
За долги перед детьми алиментщицы будут убирать улицы Самары

За долги перед детьми алиментщицы будут убирать улицы Самары

15 мая 2017 года  в 10:00 по адресу: г. Самара, ул. Никитинская д. 30 три женщины - должницы по алиментам, будут заниматься уборкой территории Железнодорожного района. 
12 мая 2017, 10:07
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