Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает наказание для работодателей за увольнение сотрудников предпенсионного возраста. Его поддержали 370 депутатов и 12 высказались против. Поправки к пенсионному закону, которые внес президент России Владимир Путин, предполагают в том числе введение уголовной ответственности за необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лиц предпенсионного возраста. В качестве наказания может быть применен штраф в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев. Кроме того, предусматривается и выполнение обязательных работ сроком до 360 часов. Наказания являются аналогичными тем, что прописаны в статье «Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет».
Принятие закона связано с запуском пенсионной реформы. Согласно вносимым изменениям, мужчины смогут уходить на заслуженный отдых в 65 лет, а женщины в 60. Под предпенсионным возрастом подразумевается пять лет, которые предшествуют дате выхода на пенсию.
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