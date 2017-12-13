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«Бункер S» Эфир передачи от 12 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 12 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

В России ввели штрафы до 1 млн за нарушение закона о мессенджерах

В России ввели штрафы до 1 млн за нарушение закона о мессенджерах

Госдума приняла в третьем чтении нормы административной ответственности за нарушение закона о деятельности мессенджеров. Штрафные санкции предусмотрены до одного миллиона рублей.
Как следует из законопроекта, для гражданских лиц наказание будет в размере 3-5 тысяч рублей, для должностных – 30-50 тысяч, 

13 декабря 2017, 03:30
Госдума ужесточила наказание для живодеров на срок до пяти лет

Госдума ужесточила наказание для живодеров на срок до пяти лет

Государственная дума приняла во 2-м чтении поправки к УК, подразумевающие усиление ответственности за жестокое обращение с животными. Новые санкции - до 5 лет лишения свободы.
Напомним, что инициатива принадлежит группе депутатов от двух партий. Наказанием живодерам будет 80-тысячный штраф или 

8 декабря 2017, 04:22
Госдума упростила регистрацию брака в интернете

Госдума упростила регистрацию брака в интернете

Депутаты утвердили в окончательном чтении законопроект кабмина, заметно облегчающий схему подачи электронного заявления на регистрацию брака. Об этом рассказали отечественные информагентства.
При направлении заявления в ЗАГС через интернет посредством Единого портала госуслуг не нужно будет параллельно с заявлением предоставлять копии 

8 декабря 2017, 02:15
Минфин рассказал о разрабатываемом законе по криптовалютам

Минфин рассказал о разрабатываемом законе по криптовалютам

Замминистра финансов Алексей Моисеев раскрыл детали разрабатываемого закона по криптовалютам. Как следует из проекта, создание криптовалюты непосредственно для расчетов может считаться уголовно наказуемым деянием.
Г-н Моисеев заявил, что по большей части санкции станут административными, но при этом отметил: в Российской 

6 декабря 2017, 04:37
Платные «магические» услуги хотят приравнять к преступлению

Платные «магические» услуги хотят приравнять к преступлению

В Государственной Думе рассмотрят законопроект, приравнивающий платные «магические» услуги к серьезным преступлениям. На данный момент, по словам авторов предполагаемого новшества, во многих случаях злоумышленники имеют все возможности фактически безнаказанно заниматься такой деятельностью на коммерческой основе.
Проект закона подразумевает поправки в 

5 декабря 2017, 10:13
В блогах: о цвете самарского герба на «Ладье»

В блогах: о цвете самарского герба на «Ладье»

Блогер Виталий Политов vot_tak_da отреагировал на предложение властей Самары сделать герб города на парусе стелы "Ладья" цветным. По замыслу авторов, это для того, чтобы герб не сливался с общим белым фоном. Решение по этому поводу сейчас прорабатывается. "Предлагаю тогда 
9 ноября 2017, 09:39
Поменяют деньги: ЦБ уберет с рублей герб Временного правительства

Поменяют деньги: ЦБ уберет с рублей герб Временного правительства

Директор департамента наличного денежного обращения Банка России Александр Юров проинформировал журналистов, что на новых купюрах номиналом 200 и 2000 рублей будет государственный герб. С 2016 года, напоминает он, уже вводятся в обращение монеты с гербом, и дальнейшие модификации купюр будут 

7 июля 2017, 09:07
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