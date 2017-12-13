Госдума в окончательном чтении утвердила проект закона, увеличивающий спектр возможностей для использования герба Российской Федерации в быту. В частности, официально разрешается частным лицам и организациям помещать герб на различной подарочной и иной продукции. Кроме того, разрешено его использование на спортивных и прочих мероприятиях, в ряде других случаев.
Как поясняют специалисты, в настоящее время использование герба страны разрешено лишь в особо определенных законом ситуациях. В противном случае люди могут быть привлечены к административной и даже к уголовной ответственности. Считается, что новый документ поспособствует популяризации госсимволики и даст возможность «проявлять таким образом свои патриотические чувства», говорят авторы новшества.
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