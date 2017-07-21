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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 июля 2017г  
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Материалы по теме:

Цены хотят приземлить: Госдума нашла способ снизить стоимость авиабилетов

Цены хотят приземлить: Госдума нашла способ снизить стоимость авиабилетов

Госдума приняла законопроект об исключении из стоимости авиабилетов тарифа на провоз багажа, если пассажир этой услугой не пользуется. Изменения должны появиться в Воздушном кодексе России.
Депутаты убеждены, что данная мера даст возможность уменьшить стоимость авиаперевозок, в том числе за счет 

20 июля 2017, 09:42
Тест для офицера: Не прошедших медицинские освидетельствования на наркотики военных лишат пособия

Тест для офицера: Не прошедших медицинские освидетельствования на наркотики военных лишат пособия

Закон о внесении поправок в статью о денежном довольствии российских военнослужащих подписал Владимир Путин. Данный документ появился на официальном сайте правовой информации.
Предлагаемые поправки расширяют перечень, на основании которого при увольнении военнослужащие будут лишены возможности получать единовременное пособие. В него 

19 июля 2017, 12:14
Кто защитит российских дольщиков?

Кто защитит российских дольщиков?

Кабмин разработал поправки к законопроекту о более эффективном механизме защиты прав участников долевого строительства. Об этом информирует пресс-служба правительства.
В частности, в планах создание Фонда защиты прав этой, весьма многочисленной, категории граждан. Как отмечается, деятельность этой структуры должна быть абсолютно 

18 июля 2017, 12:20
Ответить за суицид: В Госдуме намерены ужесточить наказания за склонение к самоубийству

Ответить за суицид: В Госдуме намерены ужесточить наказания за склонение к самоубийству

Законопроект, усиливающий меру ответственности за склонение несовершеннолетних к суициду посредством Сети, внесен в Госдуму. Речь идет об ужесточении уголовного наказания за данные деяния. Нижний предел лишения свободы будет 5 лет, а верхний – до 15.
Появится новая часть соответствующей статьи, 

18 июля 2017, 10:32
За ложь в соцсетях у самарцев будут забирать до 5 миллионов рублей

За ложь в соцсетях у самарцев будут забирать до 5 миллионов рублей

В Госдуму внесен законопроект о денежном взыскании за отказ удалять противоправную информацию в социальных сетях. Согласно документу, физлиц в этом случае будут наказывать штрафами от 3 до 5 млн рублей, юрлиц - от 30 до 50 млн. Речь идет о 

13 июля 2017, 12:04
Лицензия на риск: В Думе предложат лицензировать организаторов экстремальных видов отдыха

Лицензия на риск: В Думе предложат лицензировать организаторов экстремальных видов отдыха

В Госдуме намерены ввести лицензии для организаторов экстремальных видов отдыха и туризма. Под действие нововведений подпадает прокат оборудования для рафтинга и горнолыжного спорта, а также обучающие центры и многое другое.
В пояснительной записке к законопроекту авторы инициативы говорят: к отдыху 

13 июля 2017, 11:18
Разрушить пирамиду: ЦБ получит право блокировки сомнительных сайтов в интернете

Разрушить пирамиду: ЦБ получит право блокировки сомнительных сайтов в интернете

Банк России будет обладать правом блокировки сайтов структур, которые участвуют в противозаконных финансовых операциях в Сети. Об этом со ссылкой на ЦБ информируют российские агентства.
ЦБ совместно с экспертами Минкомсвязи работает над изменениями в законе «Об информации, информационных технологиях и 

10 июля 2017, 03:41
Роскомнадзор составил «белый список» сайтов

Роскомнадзор составил «белый список» сайтов

Роскомнадзор разослал провайдерам документ, в котором содержится список запрещенных к блокировке доменов. Речь идет об адресах ряда социальных сетей, государственных сайтов и поисковых систем.
В документе перечисляются 2257 позиций. В их числе «ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники», видеохостинг YouTube, поисковые системы Google 

8 июня 2017, 02:04
Торговавший леопардами сайт заблокировали в Ульяновской области

Торговавший леопардами сайт заблокировали в Ульяновской области

Прокуратура Димитровграда Ульяновской области вынесла решение о блокировке интернет-страницы, где предлагали приобрести леопардов из Красной книги. В надзирающем ведомстве отметили, что, наряду с леопардами, можно было купить тонкохвостых полозов.
Между тем, торговля подобными животными находится вне закона. А содержание их 

16 мая 2017, 02:18
В России собираются запретить обходить блокировки запрещенных сайтов

В России собираются запретить обходить блокировки запрещенных сайтов

Появился законопроект, ставящий под запрет использование на территории РФ сервисы, дающие возможность обходить блокировку сайтов с запрещенным контентом. Об этом рассказывают "Ведомости", ссылаясь на источники в интернет-компаниях.
Как отмечается, автором проекта является Роскомнадзор. Суть инициативы - обязать анонимайзеры и VPN-сервисы 

19 апреля 2017, 03:25
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