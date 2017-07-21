Депутаты утвердили в третьем чтении законопроект, запрещающий использовать анонимайзеры. Речь идет о технологиях обхода блокировки сайтов с запрещенным контентом.
По словам авторов инициативы, в настоящее время доступ к ряду сайтов, позволяющих обходить блокировки, ограничен на основании судейских вердиктов. При этом использование технологий обхода не запрещено.
Кроме того, документ запрещает поисковикам демонстрировать на территории России ссылки на заблокированные ресурсы. С этой целью депутаты предложили дать владельцам анонимайзеров и операторам поисковиков доступ к реестру запрещенных сайтов Роскомнадзора.
Как отмечают эксперты, основная цель законопроекта - предупредить нежелательные последствия от использования средств обхода блокировки, в частности распространение экстремистского контента и другой аналогичной информации, а также нарушение исключительных прав. Согласно задумке, документ не должен вводить новые запреты для законопослушных граждан, а призван в первую очередь наложить табу на использование сервисов для доступа к запрещенному контенту.
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