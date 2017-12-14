Работа метро, монорельса и прочих видов транспорта, именуемых внеуличными, отныне будет регулироваться особым законом. В Государственной Думе его приняли в 3-м чтении.
Документ разрабатывался экспертами Минтранса. На федеральном уровне появляются основные правила пользования для каждой категории внеуличного транспорта. В частности, четко регламентируются отношения между пассажирами и метрополитеном.
Как отмечают эксперты, в Российской Федерации прежде такого регулирования данного сегмента на законодательном уровне не было. Прежде всего, подчеркивают специалисты, речь идет о метрополитене, который функционирует в 7 российских городах.
Как отмечают авторы инициативы, наряду с урегулированием чисто транспортных аспектов, упорядочение в этой сфере улучшит экологическую картину, повысит транспортную доступность.
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