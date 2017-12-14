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Материалы по теме:

Госдума подняла штрафы за предоставление жилья нелегальным мигрантам

Госдума подняла штрафы за предоставление жилья нелегальным мигрантам

Государственная Дума РФ приняла в третьем чтении поправки в КоАП об увеличении штрафных санкций за предоставление жилья и  транспортных средств нелегальным мигрантам. Автором новшества выступил кабмин.
В соответствующей статье административного кодекса теперь появились изменения. Для граждан штрафы подняли с 2-4 

22 декабря 2017, 03:20
СМИ узнали о риске ухода с рынка более сотни страховщиков

СМИ узнали о риске ухода с рынка более сотни страховщиков

Соответствующие сведения обнародовали «Ведомости». Снижение числа страховых компаний произойдет в случае роста порога минимальной величины уставного капитала. Вместо 120 млн он может составить 300 млн рублей.
Нормативный документ, определяющий новый порог уставного капитала, был утвержден весной прошлого года. О риске 

22 декабря 2017, 11:22
В РФ может появиться профессия «специалист по фитнесу»

В РФ может появиться профессия «специалист по фитнесу»

В Российской Федерации в недалеком будущем могут официально узаконить профессию специалиста по фитнесу. Этот вопрос в настоящее время прорабатывается в думском комитете по физической культуре.
Эта тема поднималась на днях и в Общественной палате. По итогам обсуждения появилось решение о 

21 декабря 2017, 11:10
Депутаты согласились списать россиянам долги по налогам

Депутаты согласились списать россиянам долги по налогам

Комитет ГД по бюджету и налогам рекомендовал утвердить во втором чтении проект закона о списании задолженности по налогам физлицам. Задолженность, поясняют эксперты, будет аннулирована по имущественным налогам, накопившаяся на 1 января 2015-го. Вместе с тем долги простят индивидуальным предпринимателям, рассказывает 

20 декабря 2017, 09:28
Срок сдачи в эксплуатацию Фрунзенского мостового перехода в Самаре откладывается

Срок сдачи в эксплуатацию Фрунзенского мостового перехода в Самаре откладывается

Из-за хронического недофинансирования. Вместо требующихся 12 с лишним миллиардов рублей, в его строительство вложено втрое меньше.
Несмотря на то, что по первоначальному контракту срок сдачи моста - конец 2018 года, скорее всего, первый транспорт по нему пустят не раньше 2019 

19 декабря 2017, 06:14
В России ввели штрафы до 1 млн за нарушение закона о мессенджерах

В России ввели штрафы до 1 млн за нарушение закона о мессенджерах

Госдума приняла в третьем чтении нормы административной ответственности за нарушение закона о деятельности мессенджеров. Штрафные санкции предусмотрены до одного миллиона рублей.
Как следует из законопроекта, для гражданских лиц наказание будет в размере 3-5 тысяч рублей, для должностных – 30-50 тысяч, 

13 декабря 2017, 03:30
В блогах: что случилось с Музеем пассажирского транспорта Самары?

В блогах: что случилось с Музеем пассажирского транспорта Самары?

Блогер Алексей Перезнатнов спрашивает у мэрии Самары, что случилось с муниципальным "Музеем пассажирского транспорта"? Оказывается, с 2007 года он существовал на территории МП "Пассажиравтотранс". "Музей держался исключительно на энтузиазме его организатора и директора Александра Авдеенко. В августе 2015 года 
1 ноября 2017, 09:43
4 ноября в Самаре будет ограничено движение транспорта

4 ноября в Самаре будет ограничено движение транспорта

В Самаре 4 ноября пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню народного единства.  По этому случаю, на ул. Чапаевской (от Красноармейской до Вилоновской), на ул. Шостаковича (от Фрунзе до Чапаевской) будет частично запрещен проезд. По сообщению горадминистрации, на площади Куйбышева движение тоже 

30 октября 2017, 06:33
Для водителей предлагают создать «зоны успокоения»

Для водителей предлагают создать «зоны успокоения»

Минтранс России разработал рекомендации для регионов по так называемому «успокоению» транспортных потоков. Ведомство систематизировало все возможные способы замедления скорости автомобилей от уже ставших традиционными "лежачих полицейских" и сужения дорог до организации поочередного движения потоков по одной полосе. Чиновники считают, такая 

30 октября 2017, 08:02
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