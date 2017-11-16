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«Бункер S» Эфир передачи от 14 ноября 2017г 
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Госдума приняла законопроект о tax free в РФ

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SIM-карта в России станет полноценным идентификатором личности

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Целью предлагаемого новшества называется облегчение жизни россиян, ведь у гражданина в тот 

15 ноября 2017, 09:09
В России объем выданных ипотечных кредитов вырос на 25%

В России объем выданных ипотечных кредитов вырос на 25%

За 9 месяцев 2017 года отечественные финансово-кредитные учреждения увеличили число предоставленных ипотечных займов на 25% по сравнению с таким же прошлогодним показателем. Об этом рассказывают российские агентства со ссылкой на информацию ЦБ.
В общей сложности за 9 месяцев этого года 

7 ноября 2017, 02:02
ЦБ ужесточит правила выдачи ипотеки с низким первоначальным взносом

ЦБ ужесточит правила выдачи ипотеки с низким первоначальным взносом

ЦБ собирается ужесточить правила предоставления ипотечный займов с небольшим первоначальным взносом. Новые требования появятся в следующем году.
Обезопасить себя Центробанк намерен установлением более высоких коэффициентов риска, в итоге такие кредиты повлияют на основной критерий надежности - норматив достаточности капитала. Регулироваться 

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Ипотека становится выгоднее

Ипотека становится выгоднее

Ставки по ипотеке к 2020 году могут опуститься ниже 9%. Такой прогноз накануне сделал замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин. При этом, по мнению экспертов, тенденция на удешевление ипотечных кредитов будет продолжаться и дальше. Тем более, что на минувшей 

2 ноября 2017, 01:28
АИЖК: ипотечные ставки продолжают снижаться

АИЖК: ипотечные ставки продолжают снижаться

В августе 2017 года ставки выдачи по ипотеке продолжили рекордное снижение, сообщает Агентство ипотечного жилищного кредитования. По кредитам на новостройки они опустились до 10,3 процента, на вторичном рынке – до 10,7%. Средняя ставка по всем выданным кредитам – 10,6 процента. 

11 октября 2017, 02:32
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