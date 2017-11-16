Депутаты приняли закон об использовании электронных закладных для россиян, взявших ипотечный кредит. Речь идет о новой разновидности бездокументарной ценной бумаги.
Права на нее фиксируются в виде электронного документа, заверенного электронной подписью. Там прописываются этапы получения и хранения электронной закладной, возможные коррективы и т.д..
Поручителем может являться единый институт развития в жилищной сфере. На него не станут распространяться ограничения по величине самого поручительства, которое не может быть больше стоимости чистых активов.
Как считают авторы новшества, данная инициатива даст возможность минимизировать издержки при составлении бумажной версии закладной. Закон действует с момента его опубликования.
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