В Госдуме РФ определились с наказанием за телефонный терроризм Проект закона о наказании за телефонный терроризм разработали в комитете по законодательству. Согласно документу, таким преступникам может грозить до 8 лет колонии. Это касается заведомо ложных сообщений о готовящемся взрыве, поджоге и т.п. объектов социальной инфраструктуры.

Вместе с тем, повышаются …