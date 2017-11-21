Представитель думского комитета по охране здоровья Николай Герасименко рассказал журналистам, что в настоящее время разрабатывается законопроект, призванный увеличить список категорий граждан, которые в крайних ситуациях получат право делать уколы остро нуждающимся в срочной помощи. Как следует из проекта закона, речь идет о преподавателях, работниках полиции и спасателях. Вместе с тем представителям этих категорий в экстренных случаях разрешат применять дефибрилляторы - особые устройства для восстановления сердечного ритма.
Как считают авторы инициативы, принятие новых правил может сохранить тысячи жизни. Нередко летальный исход наступает до появления врачей. А между тем, оказывать медпомощь по действующим сегодня нормам могут лишь те, у кого есть медицинское образование,— рассказал г-н Герасименко «Парламентской газете». По закону, право предоставления медуслуг, в том числе и такого рода, принадлежит лицензированным организациям.
При острых приступах у имеющих проблемы с сердечно-сосудистой системой гибель порой случается в первые 20 минут. В течение такого времени врачи неотложки до места доезжают не всегда. А между тем, на тот момент рядом с больным могут оказаться граждане, способные сделать инъекцию либо пустить в действие дефибриллятор. Например, представители полиции, спасатели, огнеборцы. Однако законодательно их полномочия ограничены. Кроме вышеназванных категорий, этот список может быть дополнен стюардессами, проводницами и т.п.
При этом, поясняют авторы идеи, нет особой сложности в использовании того же современного дефибриллятора. Он сводит «человеческий фактор» до минимума, автоматически определяя актуальность и последовательность своих действий.
Специалисты отмечают, что данная инициатива в Госдуме уже анализировалась и встретила некоторое недопонимание в кабмине. А потому предлагается обсудить проект закона со всеми профильными структурами. Не исключено, что эта работа будет проведена в осеннюю сессию.
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