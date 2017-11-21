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Поправки могут 

20 ноября 2017, 02:28
Россияне получат возможность платить налоги авансом

Россияне получат возможность платить налоги авансом

Появился проект закона, благодаря которому граждане получат возможность авансом оплачивать имущественные налоги. Речь идет о земельном, транспортном налоге, а также на имущество физических лиц, рассказывают российские агентства.
По данным ФНС, законопроект подразумевает введение института специального авансового платежа. Будет действовать особый 

20 ноября 2017, 12:07
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Госдума РФ приняла закон об ипотечных электронных закладных

Депутаты приняли закон об использовании электронных закладных для россиян, взявших ипотечный кредит. Речь идет о новой разновидности бездокументарной ценной бумаги.
Права на нее фиксируются в виде электронного документа, заверенного электронной подписью. Там прописываются этапы получения и хранения электронной закладной, возможные 

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Госдума приняла законопроект о tax free в РФ

Госдума приняла законопроект о tax free в РФ

Депутаты приняли во втором чтении законопроект о введении в Российской Федерации популярной в ряде стран системы tax free. Это даст возможность иностранцам вернуть 18% НДС с приобретенных здесь товаров.
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В Госдуме РФ определились с наказанием за телефонный терроризм

В Госдуме РФ определились с наказанием за телефонный терроризм

Проект закона о наказании за телефонный терроризм разработали в комитете по законодательству. Согласно документу, таким преступникам может грозить до 8 лет колонии. Это касается заведомо ложных сообщений о готовящемся взрыве, поджоге и т.п. объектов социальной инфраструктуры.
Вместе с тем, повышаются 

15 ноября 2017, 03:17
Более 200 новорожденных Самарской области получили необходимую медпомощь благодаря Союзу машиностроителей России

Более 200 новорожденных Самарской области получили необходимую медпомощь благодаря Союзу машиностроителей России

228 новорожденных детей с критически малым весом получили необходимую медицинскую помощь в Самарской области благодаря современному оборудованию. Оно было поставлено в сельские роддома региона в рамках социальной программы Союза машиностроителей России и депутатской деятельности первого зампреда думского Комитета по промышленности, 

20 мая 2014, 04:44
В помощь новой жизни

В помощь новой жизни

228 новорожденных детей с критически малым весом получили необходимую медицинскую помощь в Самарской области благодаря оборудованию, поставленному в сельские роддома региона в рамках социальной программы Союза машиностроителей России и депутатской деятельности первого зампреда думского Комитета по промышленности, первого вице-президента СоюзМаш 

20 мая 2014, 12:19
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