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Материалы по теме:

Госдума упростила регистрацию брака в интернете

Госдума упростила регистрацию брака в интернете

Депутаты утвердили в окончательном чтении законопроект кабмина, заметно облегчающий схему подачи электронного заявления на регистрацию брака. Об этом рассказали отечественные информагентства.
При направлении заявления в ЗАГС через интернет посредством Единого портала госуслуг не нужно будет параллельно с заявлением предоставлять копии 

8 декабря 2017, 02:15
Минфин рассказал о разрабатываемом законе по криптовалютам

Минфин рассказал о разрабатываемом законе по криптовалютам

Замминистра финансов Алексей Моисеев раскрыл детали разрабатываемого закона по криптовалютам. Как следует из проекта, создание криптовалюты непосредственно для расчетов может считаться уголовно наказуемым деянием.
Г-н Моисеев заявил, что по большей части санкции станут административными, но при этом отметил: в Российской 

6 декабря 2017, 04:37
Платные «магические» услуги хотят приравнять к преступлению

Платные «магические» услуги хотят приравнять к преступлению

В Государственной Думе рассмотрят законопроект, приравнивающий платные «магические» услуги к серьезным преступлениям. На данный момент, по словам авторов предполагаемого новшества, во многих случаях злоумышленники имеют все возможности фактически безнаказанно заниматься такой деятельностью на коммерческой основе.
Проект закона подразумевает поправки в 

5 декабря 2017, 10:13
В Самаре нашли фирму для отлова бродячих собак и кошек в 2018 году

В Самаре нашли фирму для отлова бродячих собак и кошек в 2018 году

В Самаре нашли фирму для отлова бродячих собак и кошек в течение следующего 2018 года. Этим займется организация «Современные экологические технологии» - она стала победителем тендера на 9 миллионов рублей, говорится в сообщении на портале госзакупок. Конкурс по определению подрядчика 

29 ноября 2017, 04:33
Иностранцам упростят допуск на работу в РФ

Иностранцам упростят допуск на работу в РФ

Схему оформления налогового резидентства для иностранных работников высокой квалификации собирается сделать гораздо проще кабмин. Информацию на этот счет распространили "Известия".
Такую инициативу озвучил экономический блок, она одобрена на предварительных совещаниях. В кабмине, в частности, думают справиться с демографическим провалом  1990-х 

29 ноября 2017, 09:26
В январе Госдума рассмотрит законопроект, ужесточающий требования к долевому строительству

В январе Госдума рассмотрит законопроект, ужесточающий требования к долевому строительству

Об  этом заявил председатель Комитета палаты по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. Делается это в рамках исполнения поручений президента России Владимира Путина. В частности, в отношении застройщика вводится требование обазательного соблюдения нормативов финансовой устойчивости. В случае их 

29 ноября 2017, 07:58
В Китае цирковой тигр сбежал и покалечил двух человек

В Китае цирковой тигр сбежал и покалечил двух человек

О чрезвычайном происшествии в китайском регионе Шаньси рассказали зарубежные средства массовой информации. Тигр в цирке по недосмотру сотрудников смог вылезти из клетки в процессе показательной программы прямо на городской улице.
Хищник выбил часть решетки и побежал. Неудивительно, что поднялась паника, 

27 ноября 2017, 09:31
Госдума собирается разрешить учителям и полицейским делать уколы в экстренных ситуациях

Госдума собирается разрешить учителям и полицейским делать уколы в экстренных ситуациях

Представитель думского комитета по охране здоровья Николай Герасименко рассказал журналистам, что в настоящее время разрабатывается законопроект, призванный увеличить список категорий граждан, которые в крайних ситуациях получат право делать уколы остро нуждающимся в срочной помощи. Как следует из проекта закона, речь 

21 ноября 2017, 01:23
Под Самарой искали кабана с вирусом АЧС

Под Самарой искали кабана с вирусом АЧС

В районе Самарской области, где зарегистрирован очаг африканской чумы свиней (АЧС), искали зараженных кабанов. Погибших животных высматривали с воздуха в четырех районах: Красноармейском, Волжском, Хворостянском и Безенчукском. В облете приняли участие сотрудники регуправления Россельхознадзора и Департамента охоты и рыболовства.
14 ноября 2017, 04:20
Родившаяся в Саранске пума Месси быстро стала звездой соцсетей

Родившаяся в Саранске пума Месси быстро стала звездой соцсетей

Появившаяся на свет в зоопарке столицы Мордовии пума по кличке Месси стремительно превращается в звезду соцсетей. Из Саранска ее уже увезла пензенская пара, которая собирается воспитывать дикого зверя.
У названного в честь футбольной звезды хищника появился аккаунт в Instagram, где 

14 ноября 2017, 10:21
Во Франции спасли похороненную заживо собаку

Во Франции спасли похороненную заживо собаку

Сильный скандал разгорелся во французском городке Каррер-сюр-Сен. Местный житель выгуливал свою собаку и случайно обнаружил закопанного в землю мастифа. Над поверхностью торчала только голова животного. Она была посыпана землей, видимо, чтобы собаку было сложнее обнаружить под слоем грязи, поводок же 
6 августа 2015, 03:10
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