Государственная дума приняла во 2-м чтении поправки к УК, подразумевающие усиление ответственности за жестокое обращение с животными. Новые санкции - до 5 лет лишения свободы.
Напомним, что инициатива принадлежит группе депутатов от двух партий. Наказанием живодерам будет 80-тысячный штраф или срок заключения до 3 лет. Однако если к животным применяли садистские методы, а также если кадры истязаний оказались в Сети или СМИ, то преступникам светит до 5 лет. При этом документом оговаривается, что все эти меры не относятся к работающим на забое сельскохозяйственных животных и к тем, чья профессиональная деятельность связана с животными.
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