В Самаре нашли фирму для отлова бродячих собак и кошек в 2018 году В Самаре нашли фирму для отлова бродячих собак и кошек в течение следующего 2018 года. Этим займется организация «Современные экологические технологии» - она стала победителем тендера на 9 миллионов рублей, говорится в сообщении на портале госзакупок. Конкурс по определению подрядчика …