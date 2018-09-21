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В Самарской области 300 млн рублей направят на погашение долгов перед ресурсниками и сетевиками
Самарская губернская дума готовится утвердить распределение дополнительных доходов регионального бюджета. Как уже рассказывала ТЕРРА, в связи с этим расходы будут увеличены на 876 миллионов рублей.
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21 сентября 2018, 10:35
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Какую часть своих доходов самарцы отдают за коммуналку?
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20 сентября 2018, 10:28
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Самарец стал миллионером, выиграв в лотерею
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19 сентября 2018, 05:30
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На 876 млн рублей увеличатся доходная и расходная части бюджета Самарской области
В среду, 19 сентября, стало известно, что доходная и расходная части бюджета Самарской области увеличатся на 876 млн рублей. Об этом сообщили на заседании правительства региона под председательством первого вице-губернатора Александра Нефёдова. Доходы образовались по нескольким причинам: от поступивших федеральных …
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19 сентября 2018, 11:05
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В Самаре 1,6 млрд рублей потратили за полгода на содержание чиновников
За первые шесть месяцев этого года число служащих органов местного самоуправления Самары, зарплату которым перечисляют из городской казны, составило 1071 человек. Работников муниципальных учреждений областной столицы намного больше - 9779 человек.
По информации Департамента финансов и экономического развития администрации …
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6 августа 2018, 12:02
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Глава Ставропольского района подал в отставку после совещания с Дмитрием Азаровым
В среду, 25 июля, в отставку ушел глава Ставропольского района региона Валерий Анисимов. Это решение он принял после завершения в селе Нижнее Санчелеево расширенного совещания, посвящённого социально-экономической ситуации в районе и перспективам его развития. Председательствовал на мероприятии врио губернатора Самарской …
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26 июля 2018, 10:15
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Назван самый популярный автомобиль у российских чиновников
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11 января 2016, 12:00
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Глава Минкомсвязи призвал чиновников не пользоваться Google, Yahoo! и WhatsApp
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10 сентября 2015, 04:37