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Материалы по теме:

В Самарской области 300 млн рублей направят на погашение долгов перед ресурсниками и сетевиками

В Самарской области 300 млн рублей направят на погашение долгов перед ресурсниками и сетевиками

Самарская губернская дума готовится утвердить распределение дополнительных доходов регионального бюджета. Как уже рассказывала ТЕРРА, в связи с этим расходы будут увеличены на 876 миллионов рублей. 
 
Из 876 миллионов рублей, которые дополнительно поступили в областной бюджет, 300 планируют направить на погашение долгов 
21 сентября 2018, 10:35
Какую часть своих доходов самарцы отдают за коммуналку?

Какую часть своих доходов самарцы отдают за коммуналку?

Для оценки ситуации в сфере ЖКХ эксперты агентства РИА Рейтинг на основе данных Росстата рассчитали долю расходов населения на жилищно-коммунальные услуги в совокупных потребительских расходах в росийских регионах. На основании этих данных и был составлен их рейтинг. По итогам 2017 

20 сентября 2018, 10:28
Самарец стал миллионером, выиграв в лотерею

Самарец стал миллионером, выиграв в лотерею

Житель Самары выиграл 1 миллион рублей в лотерею, а счастливый билет он купил на почте. В первом полугодии этого года более 7,5 миллионов победителей лотерей приобрели выигрышные билеты в отделениях Почты России. По лотерейным билетам выплатили 6 млн выигрышей на 
19 сентября 2018, 05:30
На 876 млн рублей увеличатся доходная и расходная части бюджета Самарской области

На 876 млн рублей увеличатся доходная и расходная части бюджета Самарской области

В среду, 19 сентября, стало известно, что доходная и расходная части бюджета Самарской области увеличатся на 876 млн рублей. Об этом сообщили на заседании правительства региона под председательством первого вице-губернатора Александра Нефёдова. Доходы образовались по нескольким причинам: от поступивших федеральных 
19 сентября 2018, 11:05
В Самаре 1,6 млрд рублей потратили за полгода на содержание чиновников

В Самаре 1,6 млрд рублей потратили за полгода на содержание чиновников

За первые шесть месяцев этого года число служащих органов местного самоуправления Самары, зарплату которым перечисляют из городской казны, составило 1071 человек. Работников муниципальных учреждений областной столицы намного больше - 9779 человек.

По информации Департамента финансов и экономического развития администрации 
6 августа 2018, 12:02
Глава Ставропольского района подал в отставку после совещания с Дмитрием Азаровым

Глава Ставропольского района подал в отставку после совещания с Дмитрием Азаровым

В среду, 25 июля, в отставку ушел глава Ставропольского района региона Валерий Анисимов. Это решение он принял после завершения в селе Нижнее Санчелеево расширенного совещания, посвящённого социально-экономической ситуации в районе и перспективам его развития. Председательствовал на мероприятии врио губернатора Самарской 
26 июля 2018, 10:15
Назван самый популярный автомобиль у российских чиновников

Назван самый популярный автомобиль у российских чиновников

Самым популярным авто у отечественных чиновников является Ford Focus. Об этом пишет РБК, ссылаясь на анализ данных реестра федерального имущества и сайта госзакупок.
Согласно статистике, на Ford Focus приходится до 20% всех автомобилей, на которых ездят чиновники. Издание обращает внимание 
11 января 2016, 12:00
Глава Минкомсвязи призвал чиновников не пользоваться Google, Yahoo! и WhatsApp

Глава Минкомсвязи призвал чиновников не пользоваться Google, Yahoo! и WhatsApp

Российским чиновникам придется забыть об использовании Google, Yahoo! и WhatsApp в служебных целях, сообщают СМИ. Глава Минкомсвязи Николай Никифоров призвал госслужащих отказаться от этих сервисов. Никифоров заявил, что работа с Google, Yahoo! и WhatsApp недопустима, а в личных целях можно 
10 сентября 2015, 04:37
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