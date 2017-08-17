С ветерком: Билеты на скоростной речной транспорт теперь продают только по документам Как информирует Самарское речное пассажирское предприятие, с 15 мая билеты на скоростные линии Самара-Тольятти и Самара-Сызрань продают лишь при предоставлении документов. В кассах следует предъявлять паспорт или водительское удостоверение.

Напомним, что навигация из областной столицы в Сызрань и обратно началась …