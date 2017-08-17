В России эксперты анализируют возможность введения внутренних паспортов и водительских прав, содержащих микросхему с биометрическими данными и электронной подписью гражданина. Об этом рассказывают отечественные СМИ со ссылкой на главу Гознака Аркадия Трачука.
По его словам, разработка таких документов ведется уже более двух лет. Они будут содержать электронную подпись, и, соответственно, россияне смогут использовать их «в любых юридически значимых взаимодействиях».
Есть еще одно существенное обстоятельство. При наличии биометрических параметров подобные документы можно использовать для удаленной идентификации, что фактически дает возможность подтверждать свою личность при оказании, скажем, финансовых услуг. Напомним в этой связи, что недавно появилось сообщение о планах МВД сократить срок выдачи загранпаспортов.
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