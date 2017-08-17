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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 15 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 16 августа 2017г 
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Материалы по теме:

Водительские права и загранпаспорта подорожают

Водительские права и загранпаспорта подорожают

В России в полтора раза подорожают водительские права нового поколения и биометрические загранпаспорта. Соответствующую инициативу МВД поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Теперь госпошлина на права возрастет с 2-х до 3-х тысяч, на паспорт - с 3,5 до 5 тысяч. 

6 июня 2017, 11:11
МВД предложило повысить пошлины на загранпаспорта и водительские права

МВД предложило повысить пошлины на загранпаспорта и водительские права

Предложение МВД России об увеличении пошлин на загранпаспорта и водительские права поддержали в правительственной комиссии по законопроектной деятельности. Если проект закона одобрит кабмин, он будет внесен в Государственную думу.
Госпошлины за оформление водительских прав нового образца увеличатся с 2 000 

6 июня 2017, 10:04
С ветерком: Билеты на скоростной речной транспорт теперь продают только по документам

С ветерком: Билеты на скоростной речной транспорт теперь продают только по документам

Как информирует Самарское речное пассажирское предприятие, с 15 мая билеты на скоростные линии Самара-Тольятти и Самара-Сызрань продают лишь при предоставлении документов. В кассах следует предъявлять паспорт или водительское удостоверение.
Напомним, что навигация из областной столицы в Сызрань и обратно началась 

16 мая 2017, 12:03
RT: автошколы могут получить право принимать экзамены вместо ГИБДД

RT: автошколы могут получить право принимать экзамены вместо ГИБДД

Некоммерческое партнерство «Гильдия автошкол» предложило комитету Госдумы по транспорту передать полномочия Госавтоинспекции по приему водительских экзаменов автошколам, информирует RT. Как отмечается, в самой ГИБДД такая идея возникла еще в 2016 году.
По сведениям телеканала, в МВД тогда появился проект приказа, 

10 апреля 2017, 11:54
Турция готова принимать россиян по внутренним паспортам

Турция готова принимать россиян по внутренним паспортам

Турецкая сторона собирается обсудить с РФ правила пересечения своей границы россиянами без загранпаспортов. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на главу турецкого МИДа Мевлюта Чавушоглу, который озвучил новую инициативу на встрече с представителями русской общины Антальи.
Руководитель министерства отметил, что 

27 марта 2017, 01:22
В России изменились правила замены и выдачи водительских удостоверений

В России изменились правила замены и выдачи водительских удостоверений

Кабмин наделил МФЦ полномочиями по замене водительских удостоверений, поступивших из подразделений ГИБДД. Об этом информирует портал российского правительства.
Как сообщается, появились изменения, уточняющие нюансы замены удостоверений до завершения срока их действия. В частности, речь идет о положении, предусматривающем возможность при 

27 марта 2017, 10:31
В МФЦ начали выдавать паспорта и водительские права

В МФЦ начали выдавать паспорта и водительские права

Распоряжение кабмина, по которому общегражданские паспорта, водительские права и загранпаспорта можно получить в многофункциональных центрах, с сегодняшнего дня вступило в законную силу. Напомним, соответствующий документ был подписан в августе прошлого года.
Вместе с тем, в соответствии с данным распоряжением, МФЦ 

1 февраля 2017, 11:38
В России упростят выдачу паспортов и других документов

В России упростят выдачу паспортов и других документов

Вице-премьер России Игорь Шувалов поручил Министерству внутренних дел, а также Центробанку, Сбербанку и ВТБ проработать вопрос о предоставлении кредитным учреждениям права выдачи россиянам паспортов и других документов, в том числе миграционного характера. Такой шаг необходим для появления конкуренции, считает чиновник. 

20 января 2017, 02:20
Одного паспорта для кредита россиянам будет недостаточно

Одного паспорта для кредита россиянам будет недостаточно

На фоне оживления российской экономики люди все чаще стали брать потребительские кредиты. Количество таких займов на территории Самарской области в этом году выросло  в среднем на 10%. По Поволжскому банку данный процент в два раза выше. Законодатели намерены несколько усложнить 

21 сентября 2016, 12:14
MI5 скрывала, что в правительстве Тэтчер были педофилы - СМИ

MI5 скрывала, что в правительстве Тэтчер были педофилы - СМИ

Служба безопасности Великобритании MI5 молчала о том, что среди высокопоставленных лиц в правительстве Маргарет Тэтчер были педофилы. Это делалось намеренно, чтобы не допустить политической дискредитации правительства.

Порочащие сведения стали известны совершенно случайно - из документов, которые считали уничтоженными. Их 
23 июля 2015, 05:20
Хакеры опубликовали документы компании «Рособоронэкспорт»

Хакеры опубликовали документы компании «Рособоронэкспорт»

В публичный доступ выложено около 1 тыс. документов, приписываемых компании «Рособоронэкспорт». Ответственность за это взяла группировка «Русское киберкомандование».
Хакеры не раскрывают способ получения документов, но упоминают о взломе ресурсов посольства Индии в Москве и об отправке зараженного письма некому г-ну 

7 марта 2014, 07:36
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