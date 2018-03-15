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К ЧМ-2018 новые приюты для собак могут построить в Самаре
В регионах, принимающих матчи ЧМ-2018, должны будут построить приюты-передержки для бездомных собак. А их проверкой займется комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды. В качестве примеров рекомендованы типовые проекты, которые уже работают в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, передают федеральные …
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5 марта 2018, 08:03
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150 горнолыжников в Австрии застряли на сломанном подъемнике
Понедельник 29 января стал по-настоящему тяжелым днем для 150 туристов в Австрии. Люди, отдыхавшие на горнолыжном курорте Крайшберг, застряли на фнуникулере. По предварительным данным, причиной ЧП стала поломка кресельного подъемника.
Сейчас на месте происшествия полным ходом идет спасательная операция. …
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29 января 2018, 08:40
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Группу туристов, которые оказались заблокированы в швейцарской пещере, освободили
Группа немецких туристов, которые оказались заблокированными в швейцарской пещере Хеллох, обрела свободу. Люди провели в заточении почти целую неделю, и смогли выбраться в ночь на пятницу. Туристы поднимались из пещеры под постоянным контролем специалистов спелеологической спасательной службы Швейцарии. После того, …
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26 января 2018, 11:28
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Российские туристы стали чаще приезжать из путешествий с инфекциями
Российские туристы стали чаще «привозить» из путешествий различные заболевания. Число инфицированных соотечественников, пересекающих госграницу, по сравнению с 2014 годом, выросло в три раза. В конкретном выражении цифра составила 3 тысячи человек, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
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26 января 2018, 10:01
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Восемь немецких туристов оказались заблокированы в швейцарской пещере
Восемь туристов из Германии оказались заблокированными в пещере Хёллох в Швейцарии. Группа отправилась туда в субботу. Экспедиция была рассчитана на два дня, однако люди не смогли выйти из-за поднявшегося уровня воды, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что никто из туристов …
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22 января 2018, 08:03
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Ученые узнали, кто умнее – собаки или кошки
Международная группа ученых поставила перед собой цель сравнить умственные способности разных животных. Итоги этого необычного исследования отражены на страницах специализированного издания Frontiers in Neuroanatomy.
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30 ноября 2017, 01:06
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В Самаре нашли фирму для отлова бродячих собак и кошек в 2018 году
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29 ноября 2017, 04:33
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Исследование: Хозяева собак живут дольше остальных
Шведские специалисты установили, что собаки могут уменьшить вероятность ранней смерти от сердечно-сосудистых недугов. Результаты соответствующих исследований опубликовали зарубежные специализированные издания.
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17 ноября 2017, 05:11
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Туристы, обнаружившие загадочный труп на перевале Дятлова, пропали
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11 января 2016, 08:25