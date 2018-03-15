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«Бункер S» Эфир передачи от 13 марта 2018г 
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Материалы по теме:

К ЧМ-2018 новые приюты для собак могут построить в Самаре

К ЧМ-2018 новые приюты для собак могут построить в Самаре

В регионах, принимающих матчи ЧМ-2018, должны будут построить приюты-передержки для бездомных собак. А их проверкой займется комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды. В качестве примеров рекомендованы типовые проекты, которые уже работают в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, передают федеральные 

5 марта 2018, 08:03
150 горнолыжников в Австрии застряли на сломанном подъемнике

150 горнолыжников в Австрии застряли на сломанном подъемнике

Понедельник 29 января стал по-настоящему тяжелым днем для 150 туристов в Австрии. Люди, отдыхавшие на горнолыжном курорте Крайшберг, застряли на фнуникулере. По предварительным данным, причиной ЧП стала поломка кресельного подъемника.

Сейчас на месте происшествия полным ходом идет спасательная операция. 
29 января 2018, 08:40
Группу туристов, которые оказались заблокированы в швейцарской пещере, освободили

Группу туристов, которые оказались заблокированы в швейцарской пещере, освободили

Группа немецких туристов, которые оказались заблокированными в швейцарской пещере Хеллох, обрела свободу. Люди провели в заточении почти целую неделю, и смогли выбраться в ночь на пятницу. Туристы поднимались из пещеры под постоянным контролем специалистов спелеологической спасательной службы Швейцарии. После того, 
26 января 2018, 11:28
Российские туристы стали чаще приезжать из путешествий с инфекциями

Российские туристы стали чаще приезжать из путешествий с инфекциями

Российские туристы стали чаще «привозить» из путешествий различные заболевания. Число инфицированных соотечественников, пересекающих госграницу, по сравнению с 2014 годом, выросло в три раза. В конкретном выражении цифра составила 3 тысячи человек, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
26 января 2018, 10:01
Восемь немецких туристов оказались заблокированы в швейцарской пещере

Восемь немецких туристов оказались заблокированы в швейцарской пещере

Восемь туристов из Германии оказались заблокированными в пещере Хёллох в Швейцарии. Группа отправилась туда в субботу. Экспедиция была рассчитана на два дня, однако люди не смогли выйти из-за поднявшегося уровня воды, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что никто из туристов 
22 января 2018, 08:03
Ученые узнали, кто умнее – собаки или кошки

Ученые узнали, кто умнее – собаки или кошки

Международная группа ученых поставила перед собой цель сравнить умственные способности разных животных. Итоги этого необычного исследования отражены на страницах специализированного издания Frontiers in Neuroanatomy.
В частности, специалисты провели сравнительный анализ мозга кошек, собак, медведей и других представителей фауны. Как выяснилось, 

30 ноября 2017, 01:06
В Самаре нашли фирму для отлова бродячих собак и кошек в 2018 году

В Самаре нашли фирму для отлова бродячих собак и кошек в 2018 году

В Самаре нашли фирму для отлова бродячих собак и кошек в течение следующего 2018 года. Этим займется организация «Современные экологические технологии» - она стала победителем тендера на 9 миллионов рублей, говорится в сообщении на портале госзакупок. Конкурс по определению подрядчика 

29 ноября 2017, 04:33
Исследование: Хозяева собак живут дольше остальных

Исследование: Хозяева собак живут дольше остальных

Шведские специалисты установили, что собаки могут уменьшить вероятность ранней смерти от сердечно-сосудистых недугов. Результаты соответствующих исследований опубликовали зарубежные специализированные издания.
Эксперты изучали медкарты здоровых людей от 40 до 80 лет и отслеживали показатели смертности в течение продолжительного периода. В Швеции 

17 ноября 2017, 05:11
Туристы, обнаружившие загадочный труп на перевале Дятлова, пропали

Туристы, обнаружившие загадочный труп на перевале Дятлова, пропали

Согласно последним сведениям, спасательные службы не могут добраться на печально известный перевал Дятлова из-за сложных метеорологических условий. Некоторое время назад группа туристов из Перми сообщила о том, что ими обнаружен в этом таинственном месте труп. На вид погибшему около пятидесяти 
11 января 2016, 08:25
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