Восемь немецких туристов оказались заблокированы в швейцарской пещере



Отмечается, что никто из туристов … Восемь туристов из Германии оказались заблокированными в пещере Хёллох в Швейцарии. Группа отправилась туда в субботу. Экспедиция была рассчитана на два дня, однако люди не смогли выйти из-за поднявшегося уровня воды, сообщает РИА Новости Отмечается, что никто из туристов