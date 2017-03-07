Администрация президента рекомендовала губернаторам творчески подойти к поздравлению женщин с 8 марта: например, сделать это в стихотворной форме. Одним из первых откликнулся на призыв глава Кировской области Игорь Васильев (на фото): он прочитал в местном драмтеатре стихи собственного сочинения. Руководитель Нижегородской области Валерий Шанцев принял участие в съемках видеоролика в стиле «Mannequin Challenge». А кубанский губернатор Вениамин Кондратьев решил применить технологию дополненной реальности. На этот час в ВИП-акции приняли участие около 10 глав субъектов федерации. По мнению экспертов, подобный креатив позволит уйти от обычных поздравлений с цветами. Нужно выбирать современный и популярный формат.
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Покупатели онлайн-магазинов в России экономят на подарках к 8 марта
Готовясь к Международному женскому дню, российские пользователи в этом году тратят меньше средств на покупку в интернет-магазинах косметики, парфюмерии и украшений. Об этом говорят эксперты «Яндекс.Касс» и «Яндекс.Маркета».
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7 марта 2017, 01:13
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ГИБДД проведет в Самаре праздничную акцию к 8 марта
К 8 марта городской отдел ГИБДД проведет в Самаре праздничную акцию: инспекторы ДПС будут останавливать женщин-водителей и поздравлять с праздником, сообщили в отделении пропаганды БДД городской Госавтоинспекции.
В городе будут дежурить три «мартовских патруля» - на площади Мочалова (Кировский район), возле …
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7 марта 2017, 09:58
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В Самаре 8 марта цветы вырастут в цене примерно в два раза
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6 марта 2017, 12:54
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Накануне 8 марта Сызранская транспортная полиция опубликовала в сети фото сотрудниц
Сызранский ЛО МВД на транспорте опубликовал в Инстаграм серию фотографий в преддверии Международного женского дня 8 марта.
Майоры и старшины, руководители и инспекторы успешно справляются не только со своей службой и находят время для своих семей, окружая заботой …
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5 марта 2017, 06:39
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Поздравляем с днем рождения губернатора Самарской области!
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5 февраля 2017, 01:45
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С днем рождения губернатора Самарской области поздравили первые лица государства
Глава региона Николай Меркушкин получил поздравления от председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко, председателя Госдумы С.Е. Нарышкина, первого заместителя председателя правительства РФ И.И. Шувалова, заместителя председателя правительства Д.О. Рогозина, руководителя администрации президента С.Б. Иванова, первого заместителя руководителя администрации президента В.В. Володина, председателя Верховного суда РФ В.М. …
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5 февраля 2016, 07:27
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«Квартет И» снимает «День выборов-2» в Астрахани
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14 апреля 2015, 03:53
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Николай Меркушкин вручает госнаграды
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12 декабря 2014, 12:41