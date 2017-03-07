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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 6 марта 2017г 
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«Квартет И» снимает «День выборов-2» в Астрахани

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Николай Меркушкин вручает госнаграды

В эти минуты в резиденции губернатора проходит торжественное награждение жителей Самарской области, которые внесли серьезный вклад в развитие родного края. Это медики, работники культуры, преподаватели, аграрии и многие другие. Всего сегодня будет вручено 38 государственных наград. 
12 декабря 2014, 12:41
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