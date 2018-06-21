Самарская таможня в 2014 году перечислила в казну более 23,5 млрд рублей 35 миллионов 800 тысяч рублей принес в федеральный бюджет каждый таможенник Самарской области в прошлом году, в пересчете суммы полученных сборов на одну штатную единицу.