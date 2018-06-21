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«Бункер S» Эфир передачи от 19 июня 2018г 
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35 миллионов 800 тысяч рублей принес в федеральный бюджет каждый таможенник Самарской области в прошлом году, в пересчете суммы полученных сборов на одну штатную единицу.
22 января 2015, 12:40

"Крылья Советов" уступили в контрольном матче "Заре" из Луганска

11 февраля самарский коллектив провел свой первый товарищеский матч на третьем учебно-тренировочном сборе в Турции. «Заря» из Луганска оказалась сильнее «Крыльев» - 1:0, на 65-й минуте матча отличился Данило, сообщает официальный сайт ФК «Крылья Советов».
«Второй тайм был до гола. 

12 февраля 2014, 10:54
«Крылья Советов» прибыли на третий учебно-тренировочный сбор

«Крылья Советов» прибыли на третий учебно-тренировочный сбор

Перед вылетом в Турцию в московском аэропорту Шереметьево самарские болельщики поздравили с днем рождения главного тренера команды Александра Цыганкова. «Крылья» прибыли в Белек вечером 9 февраля. Расположилась команда в отеле Kaya Palazzo. К футболистам основного состава присоединились шесть игроков «молодежки»: 

10 февраля 2014, 10:40

"Крылья Советов" выиграли у семейского "Спартака"

23 января в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции самарский коллектив сыграл в товарищеском матче с казахстанским «Спартаком». «Крылья Советов» оказались сильнее соперника – 2:1. Забитыми мячами у самарцев отметились хавбек Иван Максимов с подачи Фелисио Форбса, а также защитник Александр 

23 января 2014, 06:04
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