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Материалы по теме:

ЦБ предупредил об угрозе хакерских атак перед Новым годом

ЦБ предупредил об угрозе хакерских атак перед Новым годом

Число кибератак на финансово-кредитные структуры может увеличиться в преддверии новогодних праздников. С подобным прогнозом выступил зам руководителя главного управления безопасности и защиты информации ЦБ Артем Сычёв.
Как он отметил, регистрируемое сейчас уменьшение активности вируса Cobalt Strike может говорить о том, 

6 декабря 2017, 09:11
В преддверии новогодних праздников подсчитали потенциально невыездных россиян-должников

В преддверии новогодних праздников подсчитали потенциально невыездных россиян-должников

Эксперты компании «Домашние деньги» подсчитали, что по результатам текущего года порядка 6,8 млн россиян, у которых есть непогашенные долги перед кредитно-финансовыми структурами, могут оказаться потенциально невыездными. Об этом рассказывают отечественные информагентства.
Сегодня в России свыше 9 млн человек имеют просроченную 

4 декабря 2017, 04:09
Ставки по банковским вкладам снизятся до целевого уровня инфляции

Ставки по банковским вкладам снизятся до целевого уровня инфляции

К 2020 году средние ставки по банковским вкладам снизятся до целевого уровня инфляции в 4 процента, прогнозируют в Российской академии наук. К такому значительному падению приведет снижение ключевой ставки ЦБ до 6,5 процентов.

«В условиях постепенного снижения ставок объем 
4 декабря 2017, 12:52
АСВ выставило на продажу долги перед «ФИА-Банком» на 700 млн рублей

АСВ выставило на продажу долги перед «ФИА-Банком» на 700 млн рублей

Агентство по страхованию вкладов выставило на торги часть имущества тольяттинского «ФИА-Банка», признанного банкротом. Общая стоимость предложенных активов превышает 700 миллионов рублей, следует из сообщения на сайте АСВ. Конкурсный управляющий ищет покупателей на права требования к юридическим лицам. Как показывает практика, 

1 декабря 2017, 01:08
Самарские банки подвели итоги октября

Самарские банки подвели итоги октября

Самарские банки опубликовали отчетность за октябрь. По объему вкладов первую строчку занимает "АктивКапитал Банк" с показателем 23 миллиарда рублей. За ним идет "Газбанк", граждане доверили ему почти 19 миллиардов 700 миллионов рублей. На третьем месте "Кошелев-Банк", там на счетах лежит 

28 ноября 2017, 03:09
Вирус-вымогатель Bad Rabbit атаковал крупнейшие российские банки

Вирус-вымогатель Bad Rabbit атаковал крупнейшие российские банки

Вирус-вымогатель Bad Rabbit попытался атаковать инфраструктуру ряда крупных отечественных финансово-кредитных учреждений из  ТОП-20. Об этом рассказывают российские СМИ со ссылкой на экспертов компании Group IB.
Как отметили специалисты, неудачные попытки заражения отметили в некоторых банках, которые пользуются защитными системами компании. 

25 октября 2017, 11:11
Хакеры рассылают вирусы под видом спойлеров к «Игре престолов»

Хакеры рассылают вирусы под видом спойлеров к «Игре престолов»

Хакеры рассылают вирусы через спойлеры к новым эпизодам культовой киносаги «Игра престолов». Как рассказал ряд информагентств, злоумышленники распространяют электронные письма, где излагают подробности еще невышедших серий. Для получения большего количества сведений требуется скачать текстовый документ, в котором и скрыт троян.

28 августа 2017, 02:11
Троянский рейс: ESET предупредила о вирусных письмах с «билетами в США»

Троянский рейс: ESET предупредила о вирусных письмах с «билетами в США»

Киберпреступники организовали спам-рассылку, в которой спрятали троян, похищающий пароли из браузеров и почтовых приложений. Об этом рассказывают информагентства со ссылкой на пресс-службу компании ESET.
Электронное послание замаскировано под уведомление от имени авиакомпании Delta Air Lines. В нем идет речь о 

24 августа 2017, 03:28
Генри Киссинджер надеется, что США совершают хакерские атаки на Россию

Генри Киссинджер надеется, что США совершают хакерские атаки на Россию

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил в интервью CBS News, что считает российских хакеров причастными к недавним взломам американских компьютерных систем. Кибератакам, в которых Вашингтон обвиняет РФ, подверглись Демократическая и Республиканская партии, а также Пентагон.

Действующий президент США Барак Обама считает, 

19 декабря 2016, 12:34
Социальная сеть Facebook и Instagram возобновили работу

Социальная сеть Facebook и Instagram возобновили работу

Сегодня, 27 января, как ранее уже сообщала «ТЕРРА», около 9 утра по московскому времени прекратили работу популярные ресурсы Facebook и принадлежащий ему Instagram. Перестал обновляться Facebook Messenger, и исчезла кнопка «Поделиться». Ориентировочно спустя час работа была восстановлена.
Как сообщает 
27 января 2015, 04:26
В Самарской области украли

В Самарской области украли "Маленькую Сызрань"

Сегодня от популярного регионального сайта "Маленькая Сызрань" пришло следующее сообщение:

"Внимание! Основной домен сайта «Маленькая Сызрань» был похищен. Кража случилась еще в марте 2014 года, однако до сегодняшнего дня злоумышленники никак не меняли адресации домена и для всех посетителей нашего сайта 

26 июня 2014, 10:20
В Самаре провалился захват хакерами городского ЖЖ-сообщества -

В Самаре провалился захват хакерами городского ЖЖ-сообщества - "путчисты" смогли продержаться всего 6 часов

Всего около 6 часов удалось продержаться хакерам, сумевшим 13 июня около 12:00 захватить городское ЖЖ-сообщество samara-ru.livejournal.com. По неофициальной информации, владельцы самарского "комьюнити" пожаловались в конфликтную комиссию службы поддержки ресурса. В настоящее время аккаунт unburden - главного виновника хакерской атаки - 

14 июня 2014, 01:02
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