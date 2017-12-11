Русскоязычная группировка киберпреступников MoneyTaker совершила ряд ограблений финансово-кредитных учреждений в Российской Федерации, Соединенных Штатах и Англии, осуществляя свою преступную деятельность в течение 2 лет. Только за последние полгода на счету злоумышленников порядка двух десятков хакерских атак.
Об этом рассказывают отечественные информагентства со ссылкой на данные Group-IB. В частности, отмечается, что американским структурам был причинен ущерб более чем на $200 000. В арсенале преступников был большой набор самых современных средств.
По мнению экспертов, в ближайшее время нельзя исключать новые попытки хищений. Кстати, недавно представители ЦБ заявили, что перед новогодними праздниками можно наблюдать увеличение хакерской активности.
|
ЦБ предупредил об угрозе хакерских атак перед Новым годом
Число кибератак на финансово-кредитные структуры может увеличиться в преддверии новогодних праздников. С подобным прогнозом выступил зам руководителя главного управления безопасности и защиты информации ЦБ Артем Сычёв.
|
6 декабря 2017, 09:11
|
В преддверии новогодних праздников подсчитали потенциально невыездных россиян-должников
Эксперты компании «Домашние деньги» подсчитали, что по результатам текущего года порядка 6,8 млн россиян, у которых есть непогашенные долги перед кредитно-финансовыми структурами, могут оказаться потенциально невыездными. Об этом рассказывают отечественные информагентства.
|
4 декабря 2017, 04:09
|
Ставки по банковским вкладам снизятся до целевого уровня инфляции
|
4 декабря 2017, 12:52
|
АСВ выставило на продажу долги перед «ФИА-Банком» на 700 млн рублей
Агентство по страхованию вкладов выставило на торги часть имущества тольяттинского «ФИА-Банка», признанного банкротом. Общая стоимость предложенных активов превышает 700 миллионов рублей, следует из сообщения на сайте АСВ. Конкурсный управляющий ищет покупателей на права требования к юридическим лицам. Как показывает практика, …
|
1 декабря 2017, 01:08
|
Самарские банки подвели итоги октября
|
28 ноября 2017, 03:09
|
Вирус-вымогатель Bad Rabbit атаковал крупнейшие российские банки
Вирус-вымогатель Bad Rabbit попытался атаковать инфраструктуру ряда крупных отечественных финансово-кредитных учреждений из ТОП-20. Об этом рассказывают российские СМИ со ссылкой на экспертов компании Group IB.
|
25 октября 2017, 11:11
|
Хакеры рассылают вирусы под видом спойлеров к «Игре престолов»
Хакеры рассылают вирусы через спойлеры к новым эпизодам культовой киносаги «Игра престолов». Как рассказал ряд информагентств, злоумышленники распространяют электронные письма, где излагают подробности еще невышедших серий. Для получения большего количества сведений требуется скачать текстовый документ, в котором и скрыт троян.
|
28 августа 2017, 02:11
|
Троянский рейс: ESET предупредила о вирусных письмах с «билетами в США»
Киберпреступники организовали спам-рассылку, в которой спрятали троян, похищающий пароли из браузеров и почтовых приложений. Об этом рассказывают информагентства со ссылкой на пресс-службу компании ESET.
|
24 августа 2017, 03:28
|
Генри Киссинджер надеется, что США совершают хакерские атаки на Россию
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил в интервью CBS News, что считает российских хакеров причастными к недавним взломам американских компьютерных систем. Кибератакам, в которых Вашингтон обвиняет РФ, подверглись Демократическая и Республиканская партии, а также Пентагон.
Действующий президент США Барак Обама считает, …
|
19 декабря 2016, 12:34
|
Социальная сеть Facebook и Instagram возобновили работу
Сегодня, 27 января, как ранее уже сообщала «ТЕРРА», около 9 утра по московскому времени прекратили работу популярные ресурсы Facebook и принадлежащий ему Instagram. Перестал обновляться Facebook Messenger, и исчезла кнопка «Поделиться». Ориентировочно спустя час работа была восстановлена.
Как сообщает …
|
27 января 2015, 04:26
|
В Самарской области украли "Маленькую Сызрань"
Сегодня от популярного регионального сайта "Маленькая Сызрань" пришло следующее сообщение:
"Внимание! Основной домен сайта «Маленькая Сызрань» был похищен. Кража случилась еще в марте 2014 года, однако до сегодняшнего дня злоумышленники никак не меняли адресации домена и для всех посетителей нашего сайта …
|
26 июня 2014, 10:20
|
В Самаре провалился захват хакерами городского ЖЖ-сообщества - "путчисты" смогли продержаться всего 6 часов
Всего около 6 часов удалось продержаться хакерам, сумевшим 13 июня около 12:00 захватить городское ЖЖ-сообщество samara-ru.livejournal.com. По неофициальной информации, владельцы самарского "комьюнити" пожаловались в конфликтную комиссию службы поддержки ресурса. В настоящее время аккаунт unburden - главного виновника хакерской атаки - …
|
14 июня 2014, 01:02