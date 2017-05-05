Как сообщают «Известия», лекарства, отпускаемые в аптеках по врачебному рецепту, могут оказаться бесплатными не только для представителей льготных категорий граждан. Минздрав анализирует соответствующую инициативу и продумывает новую систему обеспечения населения препаратами.
В частности, сейчас прорабатываются модели финансирования этой системы. Параллельно составляется список лекарств, которые, в случае утверждения данной программы, будут выдаваться бесплатно.
Как говорят эксперты, Минздрав допускает, что бесплатные лекарства будут полагаться не всем гражданам, а только регулярно проходящим диспансеризацию. По сведениям издания, пилотный проект может заработать в 2018 году. В Минздраве хоть и подтвердили, что этот вопрос обсуждается, но комментировать ситуацию не стали.
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