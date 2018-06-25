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«Бункер S» Эфир передачи от 19 июня 2018г 
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Более полутонны говядины уничтожили в Самарской области

Более полутонны говядины уничтожили в Самарской области

Сотрудники Россельхознадзора по Самарской области уничтожили крупную партию мяса. Житель Кинельского района был остановлен на въезде в столицу губернии. В его машине находились 540 килограммов говядины. При этом на мясе отсутствовали необходимые клейма. Кроме того, у мужчины не было документов, 

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Самарские заключенные изготовили 20 сувенирных киосков к ЧМ-2018

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В Самаре приступили к установке торговых домиков-киосков. Их собрали заключенные исправительной колонии №5 по заказу одного из муниципальных предприятий. Киоски предназначены для продажи сувенирной продукции и продуктов питания, сообщает региональное УФСИН. Материалы для работы заказывались у сторонних поставщиков. Все выполнено 

20 июня 2018, 12:00
Заключенным в России разрешат заменить колонию на принудительные работы

Заключенным в России разрешат заменить колонию на принудительные работы

Министерство юстиции выступило с законопроектом, который позволит заключенным заменить наказание на менее строгое. Речь идет об отправке осужденных на принудительные работы. При этом срок для получения условно-досрочного освобождения не изменится. Воспользоваться новым законом смогут осужденные за нарушения небольшой или средней 
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ФСИН показала фото созданных заключенными сувениров к ЧМ-2018

ФСИН показала фото созданных заключенными сувениров к ЧМ-2018

Как уже сообщала "ТЕРРА", в Самарской области заключенные исправительных колоний создали сувениры к ЧМ-2018. Фото изделий показала пресс-служба управления ФСИН по Самарской области. Напомним, выставку работ осужденных  организовали сотрудники ведомственного отдела воспитательной, социальной и психологической работы. Жюри возглавил подполковник внутренней 
24 апреля 2018, 09:45
Духовно-нравственную литературу для осужденных собирают в Самаре

Духовно-нравственную литературу для осужденных собирают в Самаре

Блогер Нина Дюкова поведала, что управление ФСИН по Самарской области впервые проводит месячник по сбору литературы духовно-нравственного содержания. Мероприятие организовано в целях совершенствования работы по воспитанию осужденных, пополнения книжного фонда библиотек исправительных учреждений.
Библиотеки колоний и следственных изоляторов пополняются 
6 апреля 2018, 08:00
Беглеца из Новосибирской области задержали в Сызрани

Беглеца из Новосибирской области задержали в Сызрани

Экипаж вневедомственной охраны задержал в Сызрани молодого человека, который находился в федеральном розыске. Стражи порядка заметили 26-летнего мужчину на улице Московской. При виде патрульной машины он попытался убежать, и именно такое поведение заставило сотрудников Росгвардии проверить его личность.

Оказалось, что мужчина 

12 марта 2018, 05:07
В блогах: «Этап чемпионата ФСИН России по стрельбе прошел в Самарской области»

В блогах: «Этап чемпионата ФСИН России по стрельбе прошел в Самарской области»

Блогер Нина Дюкова рассказала, что на базе управления ФСИН России по Самарской области провели отборочный чемпионат по стрельбе среди подразделений спецназначения Приволжского федерального округа. За выход в финал, который традиционно будет проводиться в Санкт-Петербурге, боролись 13 команд. В каждой 
26 февраля 2018, 10:50
В Дании построили самую комфортную в мире тюрьму

В Дании построили самую комфортную в мире тюрьму

Близ датского города Гундслев заработала новая тюрьма, которую называют самым комфортным в мире пенитенциарным заведением. Ей дали наименование Сторстрём.
Как отмечается, в каждой камере здесь есть телевизор, холодильник, шкаф, широкое окно и даже отдельная ванна. Площадь небольшая – всего 4 

25 декабря 2017, 09:32
Суд отложил рассмотрение жалобы на приговор Реймеру

Суд отложил рассмотрение жалобы на приговор Реймеру

Мосгорсуд отложил рассмотрение жалоб на приговор бывшему начальнику самарского главка полиции и экс-директору ФСИН Александру Реймеру, осужденному вместе с подельниками за хищения госсредств при закупках электронных браслетов для тюремного ведомства.

Ранее Замоскворецкий райсуд Москвы приговорил его к 8 годам колонии и 

16 ноября 2017, 09:09
Под Тольятти уничтожили партию говядины

Под Тольятти уничтожили партию говядины

Инспекторы регионального Россельхознадзора в ходе совместного рейда с сотрудниками Таможни, ГИБДД и ФСБ задержали под Тольятти грузовой автомобиль, в котором перевозили 150 кг говядины. Водитель - житель Жигулевска не смог предоставить на продукцию необходимых ветеринарно-сопроводительных документов, подтверждающих ее качество и 

3 ноября 2017, 12:09
Полторы тонны говядины без документов уничтожили под Тольятти

Полторы тонны говядины без документов уничтожили под Тольятти

В Самарской области задержали полторы тонны подозрительной говядины. Фургон «Газель», груженный мясом, задержали на посту ДПС «Рубеж». Машина ехала по маршруту Ставропольский район – Тольятти, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.
 
Представители ведомства обнаружили в машине 1500 килограммов мяса. Документов, 

5 октября 2016, 02:42
В Самаре уничтожат ещё 1275 кг мяса без документов

В Самаре уничтожат ещё 1275 кг мяса без документов

В ночь на 8 декабря на территории Самарской области сотрудники ГИБДД остановили машину с грузом. В «Газели» с казахстанскими номерами обнаружили 1275 килограммов говядины. Документов, подтверждающих качество и безопасность мяса, предъявлено не было. Изъятую партию мяса отправили на утилизацию, сообщили 
8 декабря 2015, 12:59
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