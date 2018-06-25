Заключенных одной из колоний Забайкалья будут кормить мраморной говядиной. Об этом сообщает региональное управление ФСИН.
Исправительное учреждение уже закупило 100 голов телят абердин-ангусской породы, выведенной в Шотландии. Руководство колонии приняло решение трудоустроить пятерых заключенных колонии для организации выпаса животных.
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26 февраля 2018, 10:50
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В Дании построили самую комфортную в мире тюрьму
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25 декабря 2017, 09:32
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Ранее Замоскворецкий райсуд Москвы приговорил его к 8 годам колонии и …
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