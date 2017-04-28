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Российские туроператоры столкнулись с резким снижением спроса на отдых в Турции

Всего за неделю, прошедшую после заявления Росавиации, объемы продаж путевок снизились сразу на 15 процентов.
Напомним, ведомство предупредило российские авиакомпании о возможной приостановке чартерных рейсов в Турцию в связи со сложной внутриполитической ситуацией в стране. Как отмечают в турагентствах, отказов 

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Этим летом отдохнуть в оздоровительных лагерях и санаториях смогут более 40 тысяч самарских детей

Их ждут 53 областных оздоровительных учреждения. Кроме того, на базе школ откроется еще 701 лагерь дневного пребывания. Одна путевка в ДОЛ обойдется в сумму от 12 с половиной до 13 тысяч 800 рублей. Причем до 60% процентов от этой цены 

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Туроператоры прогнозируют летнее повышение цен на отели в Сочи на 15%

Туроператоры прогнозируют летнее повышение цен на отели в Сочи на 15%

Проживание в сочинских отелях в летний сезон в среднем поднимется в цене на 15%. Так считают эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР).
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Составлен топ-10 российских регионов-лидеров гастрономического туризма

Составлен топ-10 российских регионов-лидеров гастрономического туризма

Эксперты назвали наиболее популярные гастрономические направления в РФ. Своими выводами поделились специалисты аналитического агентства «ТурСтат».
Итак, в топ-10 попали Москва, Петербург, Московская и Владимирская область, Казань, Тверская область, Тульская область, Алтайский край, а также Калининградская и Новгородская область. Более других 

18 апреля 2017, 11:28
Почему самарцы снова могут остаться без отдыха в Турции?

Почему самарцы снова могут остаться без отдыха в Турции?

Регулярные прямые рейсы в Турцию из Самары теперь будут отправляться трижды в неделю. На пресс-конференции, посвященной первому рейсу, представители турецкой стороны прокомментировали возможную отмену чартеров в эту страну из России. Подробности - в вечернем выпуске информационной  программы "Новости. Самара " 

11 апреля 2017, 02:00
В Самаре в майские праздники пустят дополнительные автобусы

В Самаре в майские праздники пустят дополнительные автобусы

В ночь с субботы, 30 апреля, на воскресенье, 1 мая, в храмах Самары пройдут богослужения в честь Пасхи. В связи с этим департамент транспорта организует работу дополнительных автобусов. Об этом информирует пресс-служба мэрии.
Автобусы подъедут к Покровскому кафедральному собору, храму 

28 апреля 2016, 10:12
Самые популярные туристические маршруты на майские праздники

Самые популярные туристические маршруты на майские праздники

Вместо когда-то популярных у россиян Турции и Египта  турагентства теперь все чаще предлагают своим клиентам Европу и новые безвизовые страны. По-прежнему популярен Пхукет. Сейчас, когда до майских праздников остаются считанные дни, цены в Таиланд начинаются от 45 000 рублей на человека.

Недорого, 

25 апреля 2016, 06:01
Отдых в Греции российских туристов оказался под угрозой срыва

Отдых в Греции российских туристов оказался под угрозой срыва

Майский отдых россиян в Греции находится под угрозой срыва. Вследствие ажиотажа в визовом центре консульство этой страны не успевает рассмотреть все заявки на открытие визы, направленные гражданами нашей страны в преддверии майских праздников. Как следствие - некоторые не смогут вовремя 

25 апреля 2016, 12:34
Фурсова критикуют

Фурсова критикуют

1 апреля в Самаре стартует традиционный месячник по благоустройству. Его цель - привести город в порядок к майским праздникам. 
20 марта 2015, 12:50
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