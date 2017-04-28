Наиболее востребованным направлением у отечественных туристов, которые задумали на майские праздники отдохнуть за границей, оказалась Турция. Как сообщают эксперты Ассоциации туроператоров России, 30–35% выбрали именно этот вариант.
Если говорить о внутреннем туризме, то здесь лидеры традиционные - Краснодарский край и Крым. А вообще, по статистике, подавляющее большинство россиян (80-90%) решили на майские праздники остаться дома или отправиться на дачу. Следует напомнить, что некоторое время назад Федеральное агентство по туризму предупреждало россиян о рисках поездок в Европу, связанных со вспышкой кори.
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