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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 марта 2017г 
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Эксперты назвали ТОП-5 самых надежных автомобилей

Эксперты назвали ТОП-5 самых надежных автомобилей

На первой позиции рейтинга находятся автомобили марки Lexus. «Серебро» получила Toyota Prius 4-го поколения.
Третье место у автомобилей компании Buick из Соединенных Штатов. Audi и Mazda получили четвертое и пятое место соответственно.
По словам экспертов, при составлении этого рейтинга они 

23 марта 2017, 11:00
Более 100 тысяч автомобилей Lada Kalina и Granta отзовет «АвтоВАЗ»

Более 100 тысяч автомобилей Lada Kalina и Granta отзовет «АвтоВАЗ»

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) информирует, что АвтоВАЗ отзывает в РФ 106,7 тыс. автомобилей Lada моделей Kalina и Granta, проданных с 3 сентября 2015 года. Причиной тому - возможность перетирания тросом сцепления топливной трубки, сообщают отечественные СМИ.

22 марта 2017, 09:30
Составлен список самых выгодных автомобилей

Составлен список самых выгодных автомобилей

Эксперты из Соединенных Штатов, представляющие корпорацию Vincentric, обнародовали рейтинг самых выгодных автомобилей. Аналитики принимали при этом во внимание особенности содержания транспортных средств на протяжении 5 лет, учитывая расходы автовладельцев на ТО, страховку, налоги и т.д..
Наиболее выгодными автомобилями массового сегмента 

21 марта 2017, 01:16
Skoda назвала стоимость нового кроссовера Kodiaq для России

Skoda назвала стоимость нового кроссовера Kodiaq для России

Специалисты чешской компании Skoda заявили, что стоимость нового кроссовера Skoda Kodiaq будет сопоставимой со стоимостью флагманского седана автопроизводителя из Чехии. По мнению экспертов, в этом году в РФ дилеры предложат автолюбителям Kodiaq по цене порядка 1,3 млн рублей.
Габаритный Skoda 

21 марта 2017, 10:21
В России разработали систему подводной навигации‍

В России разработали систему подводной навигации‍

Петербургская компания «Океанприбор» разработала уникальное устройство «Позиционер» для навигации и связи в подводных глубинах. Система, которую уже называют подводным ГЛОНАСС, будет развернута на дне российского арктического шельфа близ газодобывающей платформы «Приразломная». 

«Позиционер» может совершенно автономно функционировать на глубине в несколько километров. Система даст возможность 

8 декабря 2016, 11:12
СМИ: российские автомобили оснастят «черными ящиками» с 2020 года

СМИ: российские автомобили оснастят «черными ящиками» с 2020 года

Правительство России предложило оборудовать автомобили черными ящиками - терминалами ГЛОНАСС, которые смогут фиксировать нарушения правил дорожного движения. Минпромторгу, Минтрансу, Минэкономразвития, Минкомсвязи и госкомпании ГЛОНАСС поручено подготовить план внедрения проекта. Устройства станут обязательными для всех машин, произведенных после 2020 года. Эксперты 

6 октября 2016, 03:34
Автомобили в РФ начнут оборудовать «чёрными ящиками»

Автомобили в РФ начнут оборудовать «чёрными ящиками»

Российское правительство предлагает с 2020 года встраивать во все новые транспортные средства «чёрные ящики», где будут храниться параметры движения автомобилей по сигналам ГЛОНАСС. Об этом сегодня сообщают «Известия».
По сведениям издания, предложение сформировать «Единую государственную среду передачи навигационной информации» (ЕГСНИ) 

6 октября 2016, 09:59
Самарская ракета «Союз» успешно вывела на орбиту спутник «Глонасс»

Самарская ракета «Союз» успешно вывела на орбиту спутник «Глонасс»

В прошедшее воскресенье самарский «Союз-2.1б» успешно вывел на орбиту навигационный спутник «Глонасс», сообщает Минобороны России. Установленные на первой и второй ступенях ракеты двигатели самарского предприятия «Кузнецов» отработали штатно.
Носитель был запущен с космодрома Плесецк в Архангельской области. Это уже третий 

30 мая 2016, 10:44
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