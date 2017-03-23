В апреле заработает временный порядок оснащения иномарок с пробегом системой экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС. Об этом рассказывают российские информагентства.
Как отмечается, временный порядок оформления подержанных транспортных средств, поступающих в Россию, станет действовать на всей территории страны до тех пор, пока кабмин не утвердит постоянный. Например, на Дальний Восток свыше тысячи устройств поступят 4–5 апреля. Автомобилист должен будет купить систему у АО «ГЛОНАСС», получив сертификат безопасности и ПТС. В десятидневный срок модуль нужно будет установить на машину.
Первые задержания авто из-за отсутствия такого оборудования на дальневосточных таможенных пунктах отмечены в январе. В феврале число таких машин составило около 1,4 тыс. экземпляров.
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